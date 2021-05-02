الدفاع المدني الإيراني يعلن السيطرة على حريق ضخم قرب مدينة قم

اندلع حريق كبير في مصنع للكيماويات بمنطقة "شكوهية" الصناعية في مدينة قم بوسط إيران اليوم الأحد، ودفع ذلك السلطات إلى التحذير من مخاطر صحية محتملة على الأفراد بالقرب من موقع الحريق.

وقال مسؤولون محليون إن أكثر من 100 من رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع لإطفاء النيران التي اندلعت في منطقة صناعية بمدينة قم.

وتمكن رجال الإطفاء في إيران من السيطرة على الحريق. وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع المدني بالمدينة إنه لم يخلف ضحايا بشرية لكنه تسبب في خسائر مادية كبيره، فضلا عن إصابة بعض رجال الإطفاء نتيجة انفجار إحدى سيارات الإطفاء بسبب اشتعال بعض المواد الكيميائية بمنطقة الحادث.

وحذّرت السلطات من أن النيران قد تتسبب في تسرب ملوثات خطرة إلى الهواء، مضيفة أن الحرس الثوري قد استُدعي للمساعدة.

ويبلغ عدد سكان مدينة قم نحو 1.2 مليون، وتقع على بعد 120 كيلومترا جنوب طهران، وتمثل المدينة موقعا دينيا مهما ومركزا للمرجعيات الإسلامية الشيعية.