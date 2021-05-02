بناء على اتفاق جوبا للسلام في السودان.. تعيين مني أركو مناوي حاكما لإقليم دارفور

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الأحد قرارا بتعيين قائد حركة "تحرير السودان" مني أركو مناوي حاكما لإقليم دارفور غربي البلاد.

وبحسب نص القرار؛ فإن التعيين يأتي عملا بأحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019، وبناء على اتفاق جوبا للسلام بالسودان بين الحكومة الانتقالية وأطراف العملية السلمية.

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف "الجبهة الثورية"، فيما لم تشارك فيه "الحركة الشعبية" و"تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور، والتي تقاتل في دارفور.

وأقرت اتفاقية جوبا عودة نظام الحكم الفيدرالي في البلاد القائم على 8 أقاليم، بدلا من 18 ولاية.

وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عَزلت قيادة الجيش -في أبريل/نيسان 2019- عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.