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سياسة|فلسطين

إصابة فلسطينية بجروح نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليها بين الخليل وبيت لحم

2/5/2021-|آخر تحديث: 2/5/202109:01 AM (مكة المكرمة)

إصابة فلسطينية بجروح نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليها بين الخليل وبيت لحم

المصدر : الجزيرة
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