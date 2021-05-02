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فلسطين
إصابة فلسطينية بجروح نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليها بين الخليل وبيت لحم
2/5/2021
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آخر تحديث: 2/5/2021
09:01 AM (مكة المكرمة)
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إصابة فلسطينية بجروح نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليها بين الخليل وبيت لحم
المصدر : الجزيرة
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