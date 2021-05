قد لا يبدو مشهد وجود أكبر سفارة أميركية بالعالم في بغداد مألوفا، حيث تماثل مساحتها نفس مساحة مدينة الفاتيكان تقريبا، وقد بنيت على مساحة 104 أفدنة، وفاقت أكبر سفارة أميركية في السابق (سفارة يريفان – عاصمة أرمينيا) بنحو 5 مرات.

وافتتحت السفارة الأميركية في بغداد يناير/كانون الثاني عام 2009، بعد سلسلة من عمليات الإنشاءات تخطت تكلفتها الـ750 مليون دولار، مستوعبة نحو 16 ألف موظف ومقاول.

وتشهد السفارة الأميركية في بغداد بين الحين والآخر، هجمات صاروخية مجهولة المصدر، مما أجبر الولايات المتحدة على نصب منظومات دفاعية متطورة معروفة بـ"سي-رام" (C-RAM) في مبنى السفارة بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.

وبحسب مراقبين عسكريين فإن هذه المنظومات الدفاعية باهظة الثمن من ناحية التجهيز والعتاد المستخدم، مما يجعل واشنطن تصرف آلاف الدولارات على تشغيل هذه الأجهزة المتطورة.

CRAM Air Defense firing in Baghdad tonight intercepting a rocket fired at the Green zone #Iraq pic.twitter.com/hdEQ6GBacu

— CNW (@ConflictsW) September 14, 2020