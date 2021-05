تعرف على أبرز خطط اللوبي اليهودي في أميركا للدفاع عن العدوان الإسرائيلي

لم تتوقف جهود منظمات اللوبي اليهودي في دعمها للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ومدن الضفة الغربية على مدى 9 أيام.

وتتبع هذه المنظمات أساليب مختلفة ومتنوعة بهدف التأثير على الرأي العام الأميركي ليتبنى المنطق الإسرائيلي المبرر للعدوان، وتشكيل كتلة ضغط إضافية على أعضاء الكونغرس من الحزبين كي لا يترددوا في تقديم الدعم لإسرائيل والإشادة بموقفها.

وتمتلك تلك المنظمات آليات مختلفة لتوصيل رسائلها، لكنها تعتمد بصورة كبيرة على القوائم الإلكترونية التي تضم المشتركين بها والمتبرعين لها.

ولديها كذلك قوائم بريدية، تقليدية وإلكترونية، لصناع الرأي من الصحفيين والكتاب والإعلاميين الأميركيين، ولا تتواني عن توجيه رسائل يومية لهم، وأحيانا عدة مرات يوميا، في محاولات لا تتوقف للتأثير على رؤيتهم للعدوان الإسرائيلي، والمساهمة في تشكيل آرائهم التي يعكسونها في مقالاتهم أو مداخلاتهم التلفزيونية.

ويعد التواصل المباشر مع المواطنين الأميركيين العاديين، وغير المُسيسين، إحدى أهم الوسائل الفعالة التي تلجأ لها المنظمات اليهودية المختلفة، ويتيح ذلك لها التواصل المباشر مع المواطن (الناخب) ودفعه للتواصل بصورة شخصية مع ممثليه في مجلسي الكونغرس ليبلغهم بضرورة تأييد الموقف الإسرائيلي.

الجزيرة نت رصدت خلال الأيام الماضية طرق وتكتيكات بعض هذه المنظمات على النحو التالي:

تُعرف اللجنة اليهودية الأميركية نفسها بأنها "تعمل على تعزيز رفاهية الشعب اليهودي وإسرائيل والنهوض بحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".

لكن نظرة سريعة على المواد التي تصل دوريا لأعضائها، ولصناع الرأي الأميركي، تكشف تركيز هذه اللجنة على تشويه الجانب الفلسطيني، وإلقاء مسؤولية ما جرى على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقد جاء في رسالة وجهتها اللجنة اليهودية قبل يومين، للآلاف من أعضائها وللصحفيين والسياسيين الأميركيين، أنه خلال الأسبوع الماضي، أطلقت حماس آلاف الصواريخ على البلدات والمدن الإسرائيلية "مما عرض ملايين الإسرائيليين لخطر جسيم. وحتى كتابة هذه السطور، قُتل 10 مدنيين إسرائيليين، وأصيب مئات آخرون بجروح".

غير أن اللجنة اليهودية الأميركية لم تذكر أي شيء عن ضحايا العدوان الإسرائيلي من المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم العائلات والأطفال والنساء والشيوخ.

وهاجمت اللجنة ما اعتبرته "اعتداء على الحقيقة، حيث هناك الكثير من وسائل الإعلام، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعضاء الكونغرس، وحتى المشاهير الذين يصورون إسرائيل على أنها المُحرض، والمعتدي. وكل ذلك بسبب امتلاك إسرائيل الجرأة للدفاع عن نفسها ضد جماعة إرهابية ملتزمة بتدميرها".

ووفرت رسالة اللجنة لمتلقي الرسالة عدة بدائل يمكن القيام بها "للمساعدة في تعزيز إسرائيل والتأكيد لإخواننا وأخواتنا الإسرائيليين أنهم ليسوا وحدهم" ومن هذه البدائل:

تضمنت رسائل المؤتمر عنوان "إنه لأمر صادم" جاء فيه أنه "منذ يوم الاثنين، أطلقت حماس ومنظمات إرهابية أخرى أكثر من 3 آلاف صاروخ على المدنيين الإسرائيليين. ومع تعرض إسرائيل للهجوم، ندعو الكونغرس الأميركي إلى اتخاذ موقف قوي ضد المنظمات الإرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني بسبب العنف والوفيات التي تسببها للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وطالب المؤتمر متلقي الرسائل، من ساسة وصحفيين وناخبين، بالتوقيع من خلال رابط، على عريضة تدعو للوقوف إلى جانب إسرائيل وإدانة الهجمات "الإرهابية" ضد المدنيين الأبرياء.

وأكد على أهمية الموقف الأميركي المؤيد دوما للجانب الإسرائيلي، وأشار إلى أن الهجمات الصاروخية التي أطلقتها حماس على إسرائيل غير مقبولة ويجب إدانتها بالكامل.

وأشار المؤتمر في رسالته إلى أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومواطنيها، ولا يوجد تكافؤ أخلاقي بين دفاع إسرائيل عن النفس وبين إرهاب حماس".

Thank you @SecBlinken for standing with Israel, and to the @POTUS @JoeBiden administration for its moral clarity in supporting our ally as it confronts terrorism. pic.twitter.com/Zi0m1FLkCz

— AIPAC | Text ACT to 73075 (@AIPAC) May 18, 2021