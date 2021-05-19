المستشار الإعلامي للأونروا: 48 ألفا من سكان غزة نزوحوا أمس وإسرائيل لم تسمح للمساعدات الإنسانية بالعبور إلى القطاع

دعت وكالة الأونروا اليوم في بيان صحفي إلى إعلان هدنة إنسانية في غزة "كضرورة" وإنهاء التوتر المستمر منذ 9 أيام.

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" -في تصريحات خاصة للجزيرة- إن 48 ألفا من سكان غزة نزحوا يوم أمس من منازلهم، وقد تم توزيعهم على 58 مدرسة.

وأضاف أن إسرائيل أدخلت 5 شاحنات وقود ومنعت شاحنات تحمل مساعدات غذائية، مؤكدا ضرورة إدخال المساعدات الغذائية الإنسانية للسكان داخل القطاع.

وأوضح المستشار الإعلامي لأونروا أن إسرائيل ترفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وأن جميع الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية عادت من المعبر.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن السلطات الإسرائيلية ترفض السماح بدخول مفوض عام الأونروا إلى القطاع، ودعا أبو حسنة لفتح المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة قبل حدوث انهيار كبير في الأوضاع الإنسانية.

وقد دعت الأونروا اليوم -في بيان صحفي- إلى إعلان هدنة إنسانية في غزة "كضرورة" وإنهاء التوتر المستمر منذ 9 أيام.

وحثت الوكالةُ الحكومةَ الإسرائيلية على "تمكين الإمدادات الإنسانية وموظفيها من الوصول إلى غزة في الوقت المناسب" وعلى وجه السرعة، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأشار بيان الأونروا إلى أن معظم النازحين وجدوا ملاذا في مدارس الوكالة كما حدث في النزاعات السابقة، إلا أن ذلك أصبح أكثر صعوبة هذه المرة بسبب انتشار "كوفيد-19" والصعوبات التي تواجه المسؤولين والمساعدات في سبل الوصول إلى غزة عندما تكون الاحتياجات أكبر.