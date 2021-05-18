قال مراسل الجزيرة إن صواريخ أطلقت من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي تفعيل الإنذار للمستوطنات وفتح الملاجئ في البلدات الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.

وأوضح المراسل جوني طانيوس أن 3 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، في حين قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم رصدوا إطلاق 6 قذائف صاروخية من داخل لبنان، لكنها سقطت داخل الأراضي اللبنانية.

وأشار المراسل إلى أن هذه الصواريخ -التي لم تتبنها أي جهة حتى الآن- هي بمثابة رسائل دعم من جهات فلسطينية أو تدور في فلك الفصائل الفلسطينية كما حدث الخميس الماضي.

وقد ردت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نحو 20 قذيفة باتجاه مرتفعات بلدة كفرشوبا اللبنانية الحدودية، كما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق كفرشوبا وفي محيط بلدة ميس الجبل اللبنانية الحدودية، وحلقت أيضا طائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء المنطقة الحدودية.

وأكدت قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" (UNIFIL) رصدها إطلاق صواريخ من شمال بلدة كفرشوبا اللبنانية أعقبه قصف مدفعي إسرائيلي.

كما قالت اليونيفيل إنها تنسق مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز السيطرة الأمنية في جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن الوضع هادئ الآن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن تعليمات صدرت بفتح الملاجئ في البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان.

وأفاد مراسل الجزيرة إلياس كرام من جنوب عسقلان بأن تلك التعليمات قد تشير إلى توجسات لدى إسرئيل بتطور الأمور على الحدود اللبنانية، مضيفا أن عشرات البلدات الإسرائيلية ستشملها تلك التعليمات.

وأشار المراسل إلى أن تلك الأحداث لا تعني بالضرورة الانزلاق إلى مواجهات أوسع، وإنما إجراءات احتياطية تتخذها إسرائيل، لا سيما مع تكرار مثل هذه العمليات في الأيام الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال الخميس إن 3 صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل من دون وقوع إصابات.

وقد أوضح -حينها- مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم أن جهات أمنية ترجح أن الجهات التي أطلقت الصواريخ غير لبنانية وقد تكون فلسطينية، واستبعدت أن تكون لحزب الله علاقة بالحادث.

وذكر أنه تم في حالات سابقة إطلاق صواريخ قديمة الصنع بالتزامن مع بعض حالات التصعيد التي تجري في فلسطين.