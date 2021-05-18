دعما لفلسطين وتنديدا بالاحتلال.. المظاهرات التضامنية تتواصل حول العالم

احتشد آلاف المتظاهرين اليوم الثلاثاء أمام السفارة الأميركية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ للمطالبة بوقف الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون الأعلام الإندونيسية والفلسطينية، ورفعوا لافتات كتب عليها "فلسطين حرة"، في حين انتشر أكثر من ألف شرطي حول مقر السفارة للحيلولة دون وقوع أعمال شغب.

من ناحية أخرى، انطلقت مسيرة نظمها اتحاد نقابات العمال، إلى مقر بعثة الأمم المتحدة في جاكرتا، وردد المشاركون فيها عبارات مثل "أنقذوا الفلسطينيين"، كما نظم عمال النقابات احتجاجات مماثلة في مدن إندونيسية أخرى، بما في ذلك سورابايا وباندونغ وجوغاكرتا وماكاسار ورياو.

المتظاهرون في جاكرتا رفعوا لافتات كتب عليها "فلسطين حرة" (الأوروبية)

مظاهرات إيرانية

كما شهدت اليوم العاصمة الإيرانية طهران تجمعا يندد بالاعتداءات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وشاركت مجموعات طلابية في المظاهرة التي انطلقت من شارع فلسطين في طهران.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة والاعتداءات الإسرائيلية بالقدس وبقية الأراضي الفلسطينية، كما دعا المتظاهرون المجتمع الدولي والدول الإسلامية إلى الوقوف في وجه الجرائم الإسرائيلية وتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين.

المتظاهرون في طهران رفعوا شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة (رويترز)

لبنان

وتواصلت يوم أمس وقفات تضامنية في لبنان، دعما للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر.

وتجمع النشطاء في العاصمة بيروت أمام مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، تحت عنوان استنكار الجرائم الإسرائيلية في فلسطين ودعما للقدس.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية ممثلون عن أحزاب وهيئات وشخصيات لبنانية وفلسطينية، ورفعوا أعلام فلسطين ولافتات تستنكر العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وتندد بالصمت العربي والدولي.

وفي مدينة طرابلس شمالي لبنان، نفذت محاميات ومحامون وقفة تضامنية بثوب المحاماة، تعبيرا عن الرفض المطلق لجرائم العدوان الإسرائيلي بحق فلسطين والشعب الفلسطيني.

وفي صيدا جنوبي لبنان، نظمت رابطة أطباء الأسنان وقفة عند ساحة الشهداء في المدينة، تضامنا مع أهالي فلسطين المحتلة ونصرة للأقصى الشريف، واستنكارا لما يتعرض له الأهالي في حي الشيخ جراح وفي غزة والضفة الغربية.

الوقفة شارك بها ممثلون عن أحزاب وهيئات وشخصيات لبنانية وفلسطينية (رويترز)

تونس وتجريم التطبيع

وفي تونس، نظمت جمعية الكوفية الفلسطينية للثقافة والتراث بمدينة صفاقس يوم أمس، تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وشهدت دعوات إلى تجريم التطبيع.

ووسط صفاقس، انطلقت التظاهرة بالنشيدين الوطنيين التونسي والفلسطيني ورفع علميْ البلدين أمام بلدية المدينة.

وشكل مئات المشاركين في التظاهرة سلسلة بشرية من شباب فلسطيني وتونسي رسموا بأجسادهم خريطة فلسطين، وتجمعوا حول مجسم لمدينة القدس المحتلة، مع رفع شعارات وصور شهداء.

كما رفعوا لافتات مؤيدة للفلسطينيين في القدس وقطاع غزة، مكتوب على بعضها "نحن باقون ما بقي الزعتر والزيتون"، و"كن أملا لفلسطين"، و"أنا طفل ومن حقي أن أعيش بسلام".

ورددوا هتافات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية، منها "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"الشعب يريد تجريم التطبيع".

المتظاهرون رفعوا لافتات مؤيدة للفلسطينيين في القدس وقطاع غزة (AFP)

الحوثيون في اليمن

ونظمت جماعة الحوثي في صنعاء يوم أمس مسيرة حاشدة، تضامنا مع الفلسطينيين ضد الهجمات الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون العلمين الفلسطيني واليمني، وشعار جماعة الحوثي المعروف "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام".

وخلال المسيرة، قال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثي "نحن حاضرون للتحرك بأموالنا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وكل التبرعات ستصل مباشرة إلى الفصائل الفلسطينية".

وشارك في هذه المسيرة عدد من أبناء الجالية الفلسطينية، بينهم ممثلو حركات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

كما شهدت عدة محافظات يمنية واقعة تحت سيطرة الحوثيين، مسيرات مماثلة تضامنا مع الفلسطينيين ومنددة بقصف غزة من قبل إسرائيل.

شارك في مسيرة صنعاء عدد من أبناء الجالية الفلسطينية (الفرنسية)

مسيرات في المغرب

تظاهر عشرات من المغاربة الأحد وسط العاصمة الرباط للتضامن مع الفلسطينيين ضد "العدوان الإسرائيلي" ورفعوا شعارات مساندة لهم ومنددة بالتطبيع مع إسرائيل.

ورفع المتظاهرون في الرباط شعارات تقول "فلسطين أمانة"، و"كلنا فدا لفلسطين الصامدة".

وقال أبو الشتاء مساعف عضو سكرتارية "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" المكونة من نحو 15 هيئة مغربية، "جئنا نندد بهذه الهمجية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل، هذه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بتواطؤ مع النظام الدولي للأسف".