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سياسة|فلسطين

بالفيديو.. 15 جنديا للاحتلال يجتمعون لضرب واعتقال فتاة فلسطينية بالقدس

تزايد عنف جنود الاحتلال خلال الأيام الماضية ضد الفلسطينيين مع اشتعال عدة مظاهرات تنديدا به وبممارساته التعسفية ضد أهالي الشيخ جراح وعدوانه المستمر على قطاع غزة.

18/5/2021

تداول ناشطون مقطع فيديو مؤلم لنحو 15 جنديا للاحتلال يجتمعون لاعتقال فتاة فلسطينية بالقرب من باب العامود بالقدس الشرقية، بعد قيام عدد منهم بضربها.

ويظهر في المقطع، الذي نشرته منصات فلسطينية، اليوم الثلاثاء، جنود تابعون للاحتلال مدججون بالسلاح، يقومون بطرد عدد من الموجودين في منطقة باب العامود، فيما بدأ عدد منهم بضرب الفتاة بدون سبب قبل أن يجتمع حوالي 15 منهم لمنع الاقتراب منها مع قيام بعضهم بتقييد يديها.

وفيما حاول بعض الموجودين الاقتراب من الفتاة لمحاولة إبعاد الجنود عنها، قام الأخيرون بدفعهم والصراخ عليهم وإبعادهم عن المكان.

وتكررت خلال الفترة الماضية مشاهد اعتداءات جنود الاحتلال على السيدات والفتيات، خاصة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حيث اعتدى أولئك الجنود في الأيام الأخيرة على عدد من الفلسطينيات والمتضامنات مع أهالي الحي بالضرب والسحل عدة مرات وأمام عدسات الكاميرات.

وتزايد عنف جنود الاحتلال خلال الأيام الماضية ضد الفلسطينيين مع اشتعال عدة مظاهرات تنديدا بالاحتلال وممارساته التعسفية ضد أهالي الشيخ جراح، وعدوانه على قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف وحشي مستمر منذ أكثر من أسبوع؛ ما أدى لارتقاء أكثر من 212 شهيدا ومئات الجرحى وآلاف النازحين عن منازلهم.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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