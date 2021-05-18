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دعوات للنفير العام.. إضراب شامل في مناطق الخط الأخضر ومحافظات الضفة

النشاط توقف كليا في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (الفرنسية)
النشاط توقف كليا في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (الفرنسية)
18/5/2021

شهدت المناطق الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر إضرابا عاما وشاملا، اليوم الثلاثاء، تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة والاعتداءات في القدس والتجييش العنصري ضد المواطنين العرب داخل الخط الأخضر.

ويأتي الإضراب استجابة لدعوة وجهتها لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب الفلسطينيين داخل الخط الأخضر إلى كافة المواطنين في المدن والقرى والبلدات، حيث حثتهم على الدخول في إضراب شامل اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة الفلسطينية للأنباء (وفا) أن الإضراب الشامل عمّ اليوم الثلاثاء، محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، وأراضي الـ48 "تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني".

وأوضحت أن الإضراب شمل كافة مناحي الحياة التجارية، والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، وتوقفت وسائل النقل العام.

ودعا التجمّع الوطني الديمقراطي العربي في إسرائيل إلى "إنجاح الإضراب الذي أعلنته لجنة المتابعة العليا وانضمت إليه القوى الوطنية الفاعلة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".

وشدد التجمع على "ضرورة مواصلة النضال ضد المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزّة وضد مشاريع التهويد والتهجير في القدس والعدوان على المسجد الأقصى، وضد سياسة القمع والبطش والاضطهاد، التي تنفّذها إسرائيل بحق أبناء شعبنا في الداخل".

النفير العام

ودعت حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية الفلسطينيين إلى النفير العام والخروج في مسيرات احتجاجية.

وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب، تعبيرا عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وخاصة مدينة القدس المحتلة.

واستثنى المجلس من القرار وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية التي ستعمل بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.

ومن جانبها، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد الإجراءات الأمنية في كافة المناطق تحسبا لوقوع مواجهات على نقاط التماس في الضفة الغربية وداخل مناطق الخط الأخضر.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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