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سياسة|فلسطين

"هذا بنك أهداف الاحتلال".. شاهد- رسالة مؤثرة لفلسطيني يحمل طفله الشهيد في غزة

والد الطفل كان يتحدث بثبات أمام عدسات الكاميرات حاملا بين يديه ابنه الشهيد ملفوفا بكفنه

17/5/2021-|آخر تحديث: 17/5/202110:33 PM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفلسطيني وهو يحمل جثمان طفله الذي استشهد جراء غارة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويظهر الفيديو والد الطفل متحدثا بثبات وصمود أمام عدسات كاميرات صحفيين تجمعوا حوله بالشارع قائلا "بالروح بالدم نفديكم يا شهداء، بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وأضاف "مش حنوقف، وحنظل مستمرين، وحنظل نخلّف، ونؤسس مقاومين، ومش حنسكت بالمرة، وحقنا مش حيضيع، ومش حنتنازل عنه ولا ثانية".

وختم والد الطفل الشهيد حديثه قائلا "هذا بنك أهداف الاحتلال، هذا طفل كان يحمل صاروخا بيده ورايح يقاوم!".

ومنذ أسبوع يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مواقع سكنية في غزة، مما أدى إلى استشهاد 212 شخصا، نصفهم تقريبا من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 1400 مصاب، و40 ألفا اضطروا لترك منازلهم جراء تدميرها أو قصفها.

وخلال العدوان الأخير المستمر على القطاع عمد الاحتلال إلى قصف أغلبية منازل المدنيين دون سابق إنذار وفي ساعات الفجر حيث يكون الناس نياما.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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