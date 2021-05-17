تحدث عن آخر ما دار بينهما.. مشهد استثنائي لشاب يودع خطيبته بعد استشهادها في غزة

تداولت منصات التواصل الفلسطينية مقاطع فيديو لشاب من غزة يودع خطيبته التي استشهدت في قصف إسرائيلي على القطاع، ولكن الموقف كان استثنائيا لحديث الشاب ورود فعله.

وتحدث الشاب لمجموعة نشطاء وصحفيين في المستشفى عن أنه كان ينوي الزواج من خطيبته شيماء بعد خطوبة استمرت عامين ونصف العام، قبل أن يغتال الاحتلال حلمه في غارة مدمرة.

وروى ما دار في آخر تواصل بينه وبين خطيبته، حيث قال وهو يبتسم "كنت أجهز الشقة، فأرسلت لها أسأل: وينك يا شيماء، قال لي أنا هنا"، وفجأة دوى القصف، فكتب لها "اختبئي"، ولكن "الرسالة لم تصل.. والحمد لله رب العالمين".

ويضيف ذهبت بعد استشهادها لأودعها، فوجدتها ضاحكة مستبشرة، "قلت والله إنك أحسن مني".

وتظهر المقاطع المتداولة لحظة توجّه الشاب الفلسطيني إلى قبر خطيبته شيماء والدعاء لها.