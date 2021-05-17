عائلة فلسطينية في يافا تكشف عن تفاصيل مروعة لمحاولة مستوطنين حرق منزلها

كشفت أسرة فلسطينية في مدينة يافا عن تفاصيل مروعة لمحاولة مستوطنين حرق منزلها في حي العجمي بالكامل يوم السبت الماضي.

وقد قام المستوطنون بإلقاء زجاجات حارقة داخل منزل الأسرة الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في المنزل، وإصابة 3 أطفال من الأسرة بحروق.

فيديو | لحرق منزل في حي العجمي بمدينة يافا من قبل مستوطنين، وإصابة طفلين بحروق في المكان. pic.twitter.com/H4j1oqoZBd — الجرمق (@aljarmaqnet) May 14, 2021

وقالت الأسرة إن حالة أحد الأطفال ساءت إثر تعرضه لحروق في كامل جسده وصعوبة في التنفس مما استدعى نقله إلى المستشفى، وقد أوضح سكان الحي أن المعتدين، حاولوا أيضًا إحراق 5 منازل أخرى لكن دون حدوث أضرار.

وخرجت في المدينة مظاهرة شارك فيها المئات من فلسطينيي الداخل، وذلك احتجاجا على محاولة إحراق المنزل.

كما وثقت مقاطع فيديو خروج المئات في مدينة حيفا نصرة لغزة واحتجاجا على انتهاكات المستوطنين المستمرة ضد أهالي مدينة يافا، والتي كان آخرها حرق بيت فلسطيني والتسبب بحرق طفلين في حي العجمي.