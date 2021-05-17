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سياسة|فلسطين

عائلة فلسطينية في يافا تكشف عن تفاصيل مروعة لمحاولة مستوطنين حرق منزلها

طفل فلسطيني مصاب بحروق بالغة إثر حريق في منزل الأسرة على يد مستوطنين بمدينة يافا (مواقع التواصل الاجتماعي)
طفل فلسطيني مصاب بحروق بالغة إثر حريق في منزل الأسرة على يد مستوطنين بمدينة يافا (مواقع التواصل الاجتماعي)
17/5/2021-|آخر تحديث: 17/5/202103:40 PM (مكة المكرمة)

كشفت أسرة فلسطينية في مدينة يافا عن تفاصيل مروعة لمحاولة مستوطنين حرق منزلها في حي العجمي بالكامل يوم السبت الماضي.

وقد قام المستوطنون بإلقاء زجاجات حارقة داخل منزل الأسرة الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في المنزل، وإصابة 3 أطفال من الأسرة بحروق.

وقالت الأسرة إن حالة أحد الأطفال ساءت إثر تعرضه لحروق في كامل جسده وصعوبة في التنفس مما استدعى نقله إلى المستشفى، وقد أوضح سكان الحي أن المعتدين، حاولوا أيضًا إحراق 5 منازل أخرى لكن دون حدوث أضرار.

وخرجت في المدينة مظاهرة شارك فيها المئات من فلسطينيي الداخل، وذلك احتجاجا على محاولة إحراق المنزل.

كما وثقت مقاطع فيديو خروج المئات في مدينة حيفا نصرة لغزة واحتجاجا على انتهاكات المستوطنين المستمرة ضد أهالي مدينة يافا، والتي كان آخرها حرق بيت فلسطيني والتسبب بحرق طفلين في حي العجمي.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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