البث الحي
سياسة|فلسطين

شاهد- بالتسبيح والتهليل.. طفلة تواجه خوفها من قصف الاحتلال على غزة

المغردون أبدوا تعاطفهم الكبير مع الطفلة التي كانت تهلل وتكبّر وتسبح الله بصوت عال ليطغى على أصوات القصف العنيف

17/5/2021

بالتسبيح والتهليل والتكبير، واجهت طفلة فلسطينية أصوات القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، حيث نشر شقيق الطفلة -ويدعى محمد شامية- مقطع فيديو قصير لشقيقته الصغيرة وهي تهلّل وتسبح وتكبّر الله بصوت عال لتواجه خوفها من أصوات القصف التي تسمع في المكان.

وحظي مقطع الفيديو -الذي نشر على تويتر صباح اليوم الاثنين- بانتشار وتفاعل كبيرين على مواقع التواصل، ورغم صعوبة الموقف فإن ثبات الطفلة -التي لا يتجاوز عمرها 3 سنوات- أمام أصوات القصف أثار إعجاب المغردين، مستنكرين ترويع الأطفال والمدنيين واستهدافهم في غزة.

كما قال مغردون إن مشهد الطفلة يعكس ثبات أهل القطاع أمام القصف الإسرائيلي، وصمودهم في أرضهم، وعزيمتهم بوجه عدوهم.

ومنذ أسبوع يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مواقع سكنية بغزة، وهو ما أدى لاستشهاد أكثر من 200 شهيد نصفهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 1250 مصابا و40 ألفا اضطروا لترك منازلهم جراء تدميرها أو القصف عليها.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

آية صرخت: بأي ذنب قتلوا بابا؟.. عندما ضرب زلزال الغارات العنيفة شارع الوحدة بغزة

تعرض سكان شارع الوحدة الرئيسي في مدينة غزة لسلسلة غارات جوية إسرائيلية مباغتة مكثفة وبلا تحذير مسبق، أحدثت انفجارات أشبه بـ”زلزال” أوقع عشرات الشهداء والجرحى ودمارا هائلا غيّر ملامح المنطقة.

17/5/2021
المزيد من سياسة

ميركل تتضامن مع إسرائيل وواشنطن تراهن على وساطة مصر.. بلينكن: نعمل على مدار الساعة لإنهاء الصراع في فلسطين

بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره الدانماركي في كوبنهاغن (رويترز)

قصة موجعة لطفل قضى ساعات تحت الأنقاض مع أفراد عائلته الشهداء

عزيز الكولك (10 سنوات) استشهدت والدته ووالده وأخواه في غارة استهدفت منزلهم بغزة (مواقع التواصل)

"عقاب جماعي" في غارات إسرائيلية مكثفة على غزة وأكثر من 200 شهيد منذ بدء العدوان

جنوب أفريقيا.. مطالبات شعبيه بغلق السفارة الإسرائيلية نصرة لغزة والقدس والحكومة تبدي قلقها

وقفة تضامنية مع غزة والقدس بمدينة جوهانسبرغ (الجزيرة)
الأكثر قراءة

نتنياهو تراجع عن الاحتفال بالنصر.. الاحتلال يقصف غزة بقذائف فسفورية وصواريخ المقاومة تصيب إسرائيليين

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف قطاع غزة (وكالة الأنباء الأوروبية)

طيار إسرائيلي مستقيل: الجيش منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب

الطيار الإسرائيلي السابق يوناتان شابيرا (مواقع التواصل)

لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

إسرائيل استهدفت الأبراج السكنية (رويترز)

جيروزاليم بوست تتساءل: كم تكلف صواريخ حماس؟

رشقات من صواريخ المقاومة الفلسطينية باتجاه إسرائيل (الفرنسية)