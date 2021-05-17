شاهد- أمانة تحت النار.. منقذ يعيد مبلغا وجده تحت ركام منزل مقصوف بغزة

المنقذ عثر على أوراق نقدية وممتلكات تحت أنقاض أحد المباني التي كان يعمل على رفع أنقاضها بحثا عن ناجين

في مشهد يعبر عن الحرص على أداء الأمانات إلى أهلها مهما كانت الظروف نشر الدفاع المدني الفلسطيني مقطع فيديو لسائق إطفاء بمركز جباليا يدعى معتز الكحلوت وهو يعيد أوراقا نقدية وممتلكات عثر عليها تحت ركام المنازل التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأوضح الدفاع المدني أنه تم العثور على النقود أثناء البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في غرب غزة، وقد تم تسليمها لأحد أقارب مالكي هذه المنازل.

أثناء البحث المضني والمستمر تحت الأنقاض اليوم

أحد رجال الدفاع المدني في غزة يعيد مالاً وجده لصاحب البيت المهدم ويعُدّه أمامه ..

هؤلاء مَن إن تأمنه بقنطارٍ يؤده إليك ✌️#HearGaza#غزة_تحت_القصف_القدس_تنتفض pic.twitter.com/wce2vos3wN — آية أبوطاقية #فلسطين (@aya_taqiya) May 16, 2021

ويظهر المقطع قيام عنصر الإطفاء بإعادة المال الذي عثر عليه وتسليمه لأصحابه أمام الحاضرين من رجال الإنقاذ وأهالي المنطقة، مما أثار إعجاب عدد من المغردين الذين شاركوا مقطع الفيديو على مواقع التواصل.

ومنذ أسبوع يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مواقع سكنية في غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 200 شخص، نصفهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 1250 مصابا، و40 ألفا اضطروا لترك منازلهم جراء تدميرها أو قصفها.

وخلال العدوان الأخير المستمر على القطاع عمد الاحتلال إلى قصف أغلبية منازل المدنيين دون سابق إنذار وفي ساعات الفجر حيث يكون الناس نياما.