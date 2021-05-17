أسبوع من العدوان على غزة.. نحو 200 شهيد وأكثر من 1250 جريحا وخسائر بعشرات الملايين

لليوم السابع على التوالي، تواصل المقاتلات الإسرائيلية الحربية شن غاراتها العنيفة والمكثّفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، شملت منشآت سكنية ومدنية وحكومية وأمنية وتجارية.

وأسفرت هذه الغارات، بحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن استشهاد 197 فلسطينيا، بينهم 58 طفلا و34 سيدة و15 من كبار السن، فضلا عن إصابة 1235 آخرين.

وخلال الأيام السبعة، ارتكبت إسرائيل مجازر راح ضحيتها عدد من العائلات الفلسطينية، التي أبيد بعضها بشكل كامل.

كما غيّرت هذه الغارات، من طبيعة المظهر العام لمعالم عدة مناطق حيوية في مدينة غزة، محوّلة إياها إلى خراب وأكوام من الركام والرماد.

وتعرّضت البنى التحتية في مناطق القطاع المختلفة، من شبكات المياه والصرف الصحي وخطوط الكهرباء، لتدمير واسع.

أب يحمل طفله الشهيد بين أنقاض غارة إسرائيلية بغزة (الأوروبية)

عدد الغارات

شنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية نحو 1200 غارة واعتداء منذ بداية العدوان، 10 مايو/أيار الجاري بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وتركّزت هذه الغارات -وفقا للمكتب- على المنازل والمباني السكنية، والمقرات الحكومية، والبنى التحتية.

إجمالي الخسائر

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن إجمالي الخسائر الأولية التي تكبّدها قطاع غزة منذ بداية العدوان، وصلت إلى 177 مليونا و500 ألف دولار.

وأشار إلى أن قيمة الخسائر المباشرة بلغت حوالي 127 مليون دولار، في حين قدّر قيمة الخسائر غير المباشرة بنحو 50 مليونا و500 ألف دولار.

عمال إنقاذ يبحثون وسط ركام أحد المباني المدمرة بفعل الغارات الإسرائيلية (الأناضول)

المنشآت المدمّرة

ووثّق المكتب تعرّض أكثر من 770 وحدة سكنية لأضرار تراوحت بين الهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر ما لا يقل عن 4 آلاف و976 وحدة أُخرى، لأضرار وصفت بين المتوسطة والجزئية جراء القصف المتواصل، كما رصد المكتب قصف 97 بناية سكنية، وهدمها بشكل كامل.

وقال إن الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان، من بين إجمالي الخسائر، وصل إلى 36 مليون دولار.

وبيّن المكتب أن الغارات تسببت بتضرر 36 مدرسة، وعدد من المرافق الصحية وعيادات الرعاية الأولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها.

حفارة تزيل أنقاض أحد المباني بعد أن قصفته غارة إسرائيلية (الفرنسية)

منشآت إعلامية

كما دمّرت إسرائيل مكاتب ومقار لنحو 32 مؤسسة إعلامية، من خلال قصف عدة أبراج تحتضن هذه المؤسسات، ومن بينها أبراج الجوهرة والجلاء والشروق والسوسي والوليد والرؤية.

وأضاف المكتب أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن إصابة 10 صحفيين بجراح مختلفة، خلال تغطيتهم للأحداث الميدانية.

ومن بين هؤلاء، يوجد 3 صحفيين أصيبوا جراء استهداف طائرة استطلاع لمركبة تابعة للصحافة.

وأوضح المكتب أن الغارات طالت أيضا منازل 5 صحفيين في مناطق مختلفة بغزة، مما تسبب باستشهاد أحد أفراد عائلاتهم.

لحظة تدمير برج الجلاء الذي يضم مكاتب لمؤسسات إعلامية بينها الجزيرة وأسوشيتد برس (الأوروبية)

مقرات حكومية

وبلغ عدد المقرات الحكومية والمنشآت العامة التي استهدفتها الطائرات الإسرائيلية الحربية نحو 65 مقرا، بحسب المكتب.

وتنوعت تلك المنشآت ما بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، بخسائر مباشر تقدّر بـ 16 مليون دولار، من إجمالي الخسائر.

ومن أبرز المقرات الرسمية التي تعرضت للاستهداف:

– مقر قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني غربي مدينة غزة، وتم تدميره بالكامل وأصيبت عدد من المقار الحكومية المجاورة بأضرار كبيرة.

– مقر جهاز الأمن الداخلي في محافظات غزة والشمال وخانيونس (جنوب)، وتم تدميره أيضا.

– لحقت أضرار كبيرة بمركز شرطة بيت لاهيا شمال قطاع غزة نتيجة القصف.

– تدمير مبنى وزارة العمل بشكل كامل.

– تعرض مبنى وزارة التنمية الاجتماعية لأضرار كبيرة.

أحد الأبراج في غزة قبل وبعد تدميره بغارات إسرائيلية (رويترز)

البنى التحتية والطاقة والاقتصاد

وقال المكتب الإعلامي إن استهداف الشوارع والبنى التحتية تسبب بخسائر أولية تقدّر بـ14 مليون دولار.

وأما قطاع الطاقة فقد تكبّد خسائر قدّرها المكتب بنحو 10 ملايين دولار، جرّاء قصف شبكات ومحوّلات وخطوط الكهرباء.

وفي القطاع الاقتصادي والتجاري، رصد المكتب وجود خسائر بقيمة 21 مليون دولار، جرّاء غارات إسرائيلية طالت 4 مقرات لبنوك محلية ومصانع.

كما تضررت، بحسب المكتب، عشرات المركبات بشكل كامل وجزئي بقيمة تقديرية للخسائر وصلت إلى 5 ملايين دولار.

قطاع الزراعة

وفاق إجمالي الخسائر الأولية للعدوان الإسرائيلي على قطاع الزراعة بغزة 17 مليون دولار.

وقالت الوزارة، في بيان لها الأحد، إنها تتوقع تضاعف الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي، نتيجة تواصل القصف المركّز لمئات الأراضي والمنشآت الزراعية، واستهداف مخازن ومستودعات مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل مباشر.