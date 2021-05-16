موقع بريطاني: بعد 7 عقود من النكبة.. إسرائيل لم تهزم الفلسطينيين بل وحّدتهم

اعتبر الناشط الفلسطيني البريطاني رئيس حملة "التضامن مع الشعب الفلسطيني" في المملكة المتحدة كامل حواش، أنه بعد 7 عقود من النكبة، لم تفلح إسرائيل في هزيمة الفلسطينيين بل وحّدتهم، حيث أثبت التصعيد الأخير في كل من القدس وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة "أننا شعب واحد لنا الحق في تقرير المصير بوطننا".

وذكر حواش -الذي يعمل أيضا أستاذا للهندسة بجامعة برمنغهام في مقال له بموقع ميدل إيست آي (Middle East Eye) البريطاني- أن ذكرى النكبة التي توافق 15 مايو/أيار من كل سنة، لم تكن هذا العام كسابقاتها، حيث "انتفضت كل فلسطين التاريخية ضد الظلم والفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني والاحتلال".

وأكد أن وعد بلفور الذي منحت بموجبه بريطانيا عام 1917 أرضا فلسطينية لم تسيطر عليها لشعب آخر دون استشارة أصحابها، كان عملا شائنا، وبالرغم من تهجير الفلسطينيين وإقامة وطن لليهود، إلا أن النكبة تتكرر مرة أخرى.

فقد تحول ما بدأ قبل أسابيع قليلة من ذكرى النكبة كمحاولة من قبل عائلات فلسطينية تواجه الترحيل القسري من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، إلى "صحوة فلسطينية" في جميع مناطق فلسطين التاريخية، أكدت مجددا "أننا شعب واحد".

هجوم بشع

ورأى الكاتب أنه حتى الذين وقفوا وراء حملة "أنقذوا الشيخ جراح" بهدف حشد التضامن من جميع أنحاء العالم للمساعدة في الضغط على إسرائيل وثنيها عن خطط الإخلاء، لم يكونوا يتوقعون أن الأمور ستتطور وتصل إلى ما وصلت إليه.

وقد شكّل قرار السلطات الإسرائيلية شنّ هجوم بشع وغير مبرر على المسجد الأقصى والمصلين المرابطين فيه خلال شهر رمضان، بالتزامن مع مسيرة استفزازية لآلاف المتطرفين اليهود عبر البلدة القديمة، وما تلا ذلك من أحداث، "نقطة تحول" وبداية انتفاضة جديدة عبر كامل فلسطين التاريخية.

وردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وباقي فصائل المقاومة في غزة على هذا الخطوة بإطلاق مئات الصواريخ على إسرائيل، فكان الرد "البربري الإسرائيلي" في موعده ليراه الجميع، حيث قتل عشرات الفلسطينيين منهم العديد من النساء والأطفال.

ويؤكد حواش أن المعطى الذي غيَّر قواعد اللعبة بشكل كامل هذه المرة، كان موجة الاحتجاجات التي شهدتها مدن عربية وأخرى مختلطة في داخل إسرائيل.

فقد تسببت رؤية الفلسطينيين يدعمون بعضهم بعضا في جميع أنحاء فلسطين التاريخية بردود فعل عنصرية شرسة من قبل عصابات المتطرفين اليهود، وظهرت بجلاء مجددا "روح الاستعمار الاستيطاني" في مدن حيفا واللد ويافا وغيرها.

ويضيف حواش أن المستوطنين يعتقدون أن كل فلسطين التاريخية هي ملكهم، وظنوا أنهم من خلال الإرهاب والحروب والمناورات السياسية في طريقهم لتحقيق النصر وطرد الفلسطينيين.

ميزان القوة

ويقول حواش إن الواقع هو أن نصف سكان فلسطين التاريخية فلسطينيون، وباتوا الآن يشعرون أنهم موحدون كشعب واحد، ويريدون التحرر من سطوة الاستعمار الاستيطاني. ورغم أن ميزان القوة يميل بشدة لصالح إسرائيل، فإن الصورة مختلفة تماما إن نُظِر إليها بمنظور الديمغرافيا.

على صعيد آخر، يرى حواش أنه يتوجب من الآن فصاعدا على العالم أجمع أن يتوقف عن "التعبير عن قلقه" من الاستيطان وعمليات الإخلاء وهدم المنازل، وأن يبدأ بدلا من ذلك بالتحرك واتخاذ مواقف ملموسة.

ويضيف حواش أنه لا ينبغي لأي دولة أن تقيم علاقات طبيعية مع "كيان مارق يعتبر نفسه فوق القانون"، فقد انتهى "زمن الدبلوماسية"، وإن لم تستطع من تصف نفسها بالدول الديمقراطية أن تجبر إسرائيل على الانصياع، فعليها ألا تخبر الفلسطينيين كيف ينهون محنتهم.

ويختم بأن الضحايا هنا هم الشعب الفلسطيني وليس دولة الفصل العنصري الاستيطاني التي تحتلهم، وقد حان الوقت لأن يقف الجميع مع المظلومين ضد الظالمين، لأن الاضطهاد الذي يشعر به الفلسطينيون هو نتيجة مباشرة للصهيونية، وتواطؤ الذين زعموا ويزعمون أنهم يؤمنون بقيم عالمية بينما هم يمنحون إسرائيل حرية إنكار ذات القيم حينما يتعلق الأمر بالفلسطينيين.