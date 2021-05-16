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شاهد- يكرهوننا لأننا مسلمون.. طفلة فلسطينية في غزة تسأل: لماذا يرمون الصواريخ علينا؟

الطفلة الفلسطينية: أبكي كل يوم عندما أرى هذا الدمار في قطاع غزة (مواقع التواصل)
الطفلة الفلسطينية: أبكي كل يوم عندما أرى هذا الدمار في قطاع غزة (مواقع التواصل)
16/5/2021-|آخر تحديث: 16/5/202103:20 PM (مكة المكرمة)

بلسان إنجليزي سليم تشرح طفلة فلسطينية من غزة أسباب العدوان الإسرائيلي على القطاع، لموقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني.

وتقول وهي تشير إلى الدمار الذي لحق بمنزل جيرانها "لا يمكنني فعل شيء، ولم يعد لدي القدرة للتعامل مع هذه المشاهد، أريد أن أصبح طبيبة لأساعد شعبي ولكنني لا أستطيع".

وتتابع باكية "أنا مجرد طفلة خائفة، أريد أن أفعل أي شيء من أجل عائلتي وأهلي، أبكي كل يوم عندما أرى هذا الدمار، وأسأل نفسي: ما الذي فعلناه لنستحق ما يحدث لنا؟ عائلتي تقول لي إنهم يكرهوننا، ولا يحبوننا لأننا مسلمون، ولكن ما الذي فعله المسلمون لكم؟ ولماذا ترسلون الصواريخ لقتل الأطفال؟.. هذا ليس عدلا".

يذكر أن 8 أطفال وسيدتين استشهدوا جراء غارات إسرائيلية مكثفة دمرت منزل جيران الطفلة بالكامل.

المصدر : مواقع إلكترونية

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