شاهد- يكرهوننا لأننا مسلمون.. طفلة فلسطينية في غزة تسأل: لماذا يرمون الصواريخ علينا؟

بلسان إنجليزي سليم تشرح طفلة فلسطينية من غزة أسباب العدوان الإسرائيلي على القطاع، لموقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني.

وتقول وهي تشير إلى الدمار الذي لحق بمنزل جيرانها "لا يمكنني فعل شيء، ولم يعد لدي القدرة للتعامل مع هذه المشاهد، أريد أن أصبح طبيبة لأساعد شعبي ولكنني لا أستطيع".

"I don't know what to do."

A 10-year-old Palestinian girl breaks down while talking to MEE after Israeli air strikes destroyed her neighbour's house, killing 8 children and 2 women#Gaza #Palestine #Israel pic.twitter.com/SCFm8QY2gH

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 16, 2021