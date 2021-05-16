شاهد ما يفطر القلب.. استشهد أطفاله وزوجته ولم يبق له سوى رضيع لمداعبته

بعد استشهاد زوجته و3 من أطفاله، يحاول المواطن محمد الحديدي مواساة نفسه والحفاظ على رباطة جأشه ومداعبة طفله الوحيد الناجي من مجزرة الاحتلال في مخيم الشاطئ بقطاع غزة.

وبدا الحديدي متأثرا بفقدان زوجته وباقي أطفاله نتيجة قصف الاحتلال، حيث ظهر عليه الحزن والوجع وهو يحاول أن يقبل ويحتضن طفله الملقى على فراش المرض ويتلقى العلاج.

بعد أن فقد زوجته و3 من أطفاله.. محمد الحــديدي يداعب بوجع طفله الوحيد الذي نجا من مجـــزرة الاحتلال في مخيم الشاطئ في #غزة.#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/vjMoq77AKd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 15, 2021

ويقول الحديدي إن زوجته وأولاده كانوا يزورن أخاهم واستهدفوا بقصف إسرائيلي أسفر عن استشهاد الأولاد وأمهم، ولم يتبق له سوى عمر البالغ من العمر 5 أشهر. وتابع "ربي لم يقطع بي، أبق لي واحدا.. الحمد الله.. هم عند ربهم".