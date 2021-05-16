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شاهد ما يفطر القلب.. استشهد أطفاله وزوجته ولم يبق له سوى رضيع لمداعبته

محمد الحديدي: الحمد الله.. ربي لم يقطع بي وأبقى لي الرضيع عمر (مواقع التواصل)
محمد الحديدي: الحمد الله.. ربي لم يقطع بي وأبقى لي الرضيع عمر (مواقع التواصل)
16/5/2021-|آخر تحديث: 16/5/202103:15 PM (مكة المكرمة)

بعد استشهاد زوجته و3 من أطفاله، يحاول المواطن محمد الحديدي مواساة نفسه والحفاظ على رباطة جأشه ومداعبة طفله الوحيد الناجي من مجزرة الاحتلال في مخيم الشاطئ بقطاع غزة.

وبدا الحديدي متأثرا بفقدان زوجته وباقي أطفاله نتيجة قصف الاحتلال، حيث ظهر عليه الحزن والوجع وهو يحاول أن يقبل ويحتضن طفله الملقى على فراش المرض ويتلقى العلاج.

 

ويقول الحديدي إن زوجته وأولاده كانوا يزورن أخاهم واستهدفوا بقصف إسرائيلي أسفر عن استشهاد الأولاد وأمهم، ولم يتبق له سوى عمر البالغ من العمر 5 أشهر. وتابع "ربي لم يقطع بي، أبق لي واحدا.. الحمد الله.. هم عند ربهم".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند

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