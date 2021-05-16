شاهد- حبيبي يا بابا.. سجد وشكر عقب إنقاذ طفله من تحت ركام منزله المدمر في غزة

أظهر مقطع فيديو فلسطينيا يخرّ ساجدا، وذلك عقب عثور رجال الإنقاذ على طفله تحت ركام المنزل الذي دمرته قوات الاحتلال في قطاع غزة.

ومن وسط الركام خرج الطفل كطائر الفينيق ليكتب الله تعالى له عمرا جديدا. ويسمع في الفيديو أحد رجال الإنقاذ يقول "الحمد الله.. صاحي (عايش)".

ويظهر بعد ذلك الأب المكلوم في المقطع المصور، وهو يصرخ موجها الكلام لنجله "حبيبي يا بابا.. اللهم لك الحمد يا الله"، وطلب من رجل الإنقاذ الذي كان يحمله الاعتناء به قائلا "دير بالك عليه"، وسط مباركات الموجودين في الشارع.