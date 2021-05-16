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سياسة|فلسطين

شاهد بالفيديو.. نهاد أبو قينص وطقوس يومية في حب فلسطين

رغم أن نهاد لم تتلق تعليمًا عاليًا فإنها تختزن في داخلها كثيرا من الحكايات والمعلومات المتوارثة عن فلسطين، وتقول للجزيرة نت إنها تحرص على توريثها لأبنائها كي تبقى فلسطين حية في النفوس.

رائد موسى - غزة
16/5/2021

لم تكتحل عينا نهاد سلامة أبو قينص برؤية بلدتها الأصلية في فلسطين التاريخية قبل النكبة 1948، فقد ولدت في قطاع غزة لأسرة لاجئة من بلدة روبين قضاء يافا لكنها ورثت عن والديها وأجدادها ما يربطها بإرث تؤمن بأنه سيعود يومًا مهما تباعدت السنين.

ورغم أن نهاد (55 عامًا) -وتكنى بـ"أم فرج"- لم تتلق تعليمًا عاليًا فإنها تختزن في داخلها كثيرا من الحكايات والمعلومات المتوارثة عن فلسطين، وتقول للجزيرة نت إن "الحب والحنين إلى الوطن اللذين ورثتهما عن أمي وأبي وأجدادي أحرص على توريثهما لأبنائي كي تبقى فلسطين حية في النفوس جيلًا من بعد جيل".

هذه الحكايات تركت أثرها في حياة أم فرج التي لا تخلو من طقوس وعادات يومية كانت سائدة في بلدتها وأغلب المدن والبلدات الفلسطينية قبل النكبة.

تؤمن السيدة نهاد أبو قينص بحتمية العودة إلى بلدتها روبين قضاء يافا (الجزيرة)

وتهوى أم فرج أداء واجباتها المنزلية من طهو الطعام وإعداد الخبز على فرن من الطين أقامته في زاوية أرض مجاورة لمنزلها في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقالت "هنا أشتم رائحة البلاد، وأجمع بناتي وأحفادي الصغار من حولي لأحدثهم بما سمعت من حكايات عن روبين ويافا، وأعلم بناتي أكلات فلسطينية تقليدية، كي لا يندثر إرثنا مهما طال الزمن".

ووجهت أم فرج حديثها لابنتها رغد التي كانت تساعدها في إعداد الخبز على الفرن "يا بنتي وصيتي لك أن تحكي لأودلاك وبناتك عن فلسطين، وأن تورثيهم ما تعلمت مني.. هاي (هذه) ليست أكلات وفقط، إنها تاريخ، والاحتلال بعدما سرق الأرض لم يكتف بذلك وسعى لسرقة الحمص والفلافل وكثير من تاريخنا وتراثنا".

سألت رغد والدتها ببراءة "يمّا أنت ما بتتعبي (لا تتعبين) من الكلام عن فلسطين؟"، وبنبرة تحمل إيمانًا عميقًا ردّت أم فرج "سنعود يومًا إلى روبين ويافا وحيفا وعكا وصفد والناصرة وكل مدننا وقرانا (..) نحن لا نورثكم المال ولكن نورثكم ما هو أغلى من كنوز الدنيا.. إنها الأرض التي قدسها الله بالمسجد الأقصى وباركها بالإسراء والمعراج".

المصدر : الجزيرة

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