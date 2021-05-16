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سياسة|قطر

بمساعدات تتخطى 6 ملايين دولار.. فزعة قطرية لإغاثة الشعب الفلسطيني

المساعدات القطرية تستهدف توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة (الجزيرة)
المساعدات القطرية تستهدف توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة (الجزيرة)
16/5/2021

أعلنت جمعية قطر الخيرية تخصيص 5 ملايين دولار أميركي لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين الذين يرزحون تحت العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقالت الجمعية إن المبلغ المخصص لدعم الشعب الفلسطيني يأتي ضمن حملة "أغث فلسطين" التي أطلقتها الجمعية بالتزامن مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن "مأساة إنسانية جديدة تزيد معاناة أهلنا في فلسطين".

وأوضحت أن مئات الجرحى بحاجة عاجلة إلى العلاج والدواء، في حين أصبحت عشرات الأسر بلا مأوى ولا غذاء أو دواء بعد أن تهدمت منازلها أو تضررت ضررا كبيرا، داعية الجمهور إلى التبرع في الحملة الإغاثية، والإسهام في تخفيف معاناة الفلسطينيين، بتوفير الخدمات الصحية والغذائية العاجلة للمتضررين.

وكشف مصدر في قطر الخيرية عن تفاعل جماهيري كبير مع حملة #أغث_فلسطين منذ إطلاقها، متوقعا أن تحقق هذه الحملة أهدافها في توفير المتطلبات الإغاثية العاجلة للمساعدة على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.

وأضاف المصدر أن المساعدات التي ستقدمها قطر الخيرية من خلال مكاتبها وفرقها الميدانية الإغاثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستركز على تقديم المساعدات الغذائية والصحية للمتضررين من الحرب وذلك للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية.

قطر الخيرية دعت إلى التفاعل مع حملتها لإغاثة الشعب الفلسطيني (الجزيرة)

استجابة سريعة

وبالتزامن مع حملة قطر الخيرية أعلن الهلال الأحمر القطري تخصيص مليون دولار أميركي من صندوق الكوارث، استجابة للأحداث الأخيرة في فلسطين ولتوفير أهم الاحتياجات الأساسية في الوقت الحالي.

ويسعى الهلال باستجابته العاجلة إلى تقديم الدعم في عدد من المجالات كتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمجاراة الاستهلاك الحادّ في هذه المواد في الوضع القائم، وكذلك تأمين سيارات إسعاف، وتوفير تجهيزات طبية للمستشفيات، ومواد الوقاية من انتشار وباء كورونا، ومواد غذائية، وتصليح المنازل المتضررة بشكل جزئي.

وقام الفريق الميداني للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة بزيارة ميدانية للمناطق والمستشفيات المتضررة لتقييم الأضرار والاحتياجات الإنسانية العاجلة حيث تمت زيارة مجمع الشفاء الطبي الذي يعدّ المستشفى الأكبر في القطاع للاطمئنان على سلامة الجرحى والوقوف على أبرز الاحتياجات الصحية التي تحتاج إليها مستشفيات غزة.

ومنذ 2010 حتى الآن نفذ الهلال الأحمر ما يزيد على 90 مشروعا من المشروعات الصحية في قطاع غزة بتكلفة إجمالية تجاوزت 110 ملايين دولار أميركي، بغية تحسين الظروف الإنسانية والتخفيف من تداعيات الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاما.

الهلال الأحمر القطري يعلن تخصيص مليون دولار مساعدة عاجلة لأهل غزة (الجزيرة)

تدخل سريع

والدعم القطري لم يتوقف عند قطر الخيرية والهلال الأحمر، بل شاركت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في تلك الجهود بتوزيع مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي الشهداء والمهدمة منازلهم في القطاع.

وقال رئيس اللجنة السفير محمد العمادي إن المساعدات النقدية ستقدم لأهالي الشهداء في جميع المحافظات، الذين تجاوز عددهم 170 شهيدا حتى الآن، وكذلك لأصحاب المنازل المهدمة بالكامل التي بلغت نحو 500 منزل، والمنازل المتضررة بشكل جزئي بليغ وأصبحت غير صالحة للسكن وعددها نحو 300 منزل، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة.

وأشار العمادي إلى أن هذه المساعدات العاجلة تأتي في سبيل التخفيف عن أهالي الشهداء ولتمكين المتضررين من شراء المستلزمات الأساسية وتوفير الاحتياجات العاجلة أو دفع إيجارات السكن المؤقت وغيرها.

المصدر : الجزيرة

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