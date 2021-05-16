بالصور والفيديو.. مشاهد مروعة لمجازر الاحتلال في غزة ويوم دام طويل على أهالي القطاع

تعد مجزرة بيت حانون استمرارا للمجازر التي ارتكبها الاحتلال اليوم الأحد، حيث أعلنت الصحة الفلسطينية ارتقاء 42 شهيدا بينهم طبيبان وأكثر من 50 جريحا.

أكدت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت مساء اليوم الأحد منطقتين في مدينة بيت حانون (شمال قطاع غزة)، لينضموا إلى عشرات الشهداء والجرحى، الذين سقطوا جراء يوم دام وطويل من المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

ومساء اليوم الأحد، قال مراسل الجزيرة في غزة إن الغارات دمرت 3 منازل في بيت حانون ومنزلا في جباليا وآخر في بيت لاهيا، كما دمّر القصف مبنى وزارة التنمية الاجتماعية وسواه بالأرض.

وكشف المراسل أن طواقم الدفاع المدني انتشلت العديد من الجثث تحت أنقاض منازل في غزة، معظمهم من الأطفال.

وأظهرت مقاطع فيديو -بثها نشطاء على فيسبوك- وصول شهداء المجزرة إلى مستشفى بيت حانون ولحظات إسعاف المصابين.

فيما أظهرت مقاطع أخرى قيام عشرات الشبان الفلسطينيين بحمل بعض مصابي مجزرة بيت حانون بأيديهم، ومحاولة إسعافهم على الأرض مع استهداف القوات الإسرائيلية مناطق متفرقة في القطاع والكوادر الطبية.

وتعد مجزرة بيت حانون استمرارا للمجازر التي ارتكبتها إسرائيل اليوم، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء 42 شهيدا؛ بينهم طبيبان، وأكثر من 50 جريحا اليوم في قطاع غزة.

عشرات الشهداء ارتقوا اليوم الأحد جراء غارات الاحتلال على حي الوحدة في قطاع غزة (وكالة الأناضول)

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن اعتداءات الاحتلال تسببت في نزوح أكثر من 40 ألفا بحثا عن الأمان، مشيرة إلى أن اعتداءات الاحتلال شملت مرافق الخدمات الأساسية الحيوية كالماء والكهرباء.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ارتفع إلى 197؛ بينهم 58 طفلا و34 سيدة.

غارات الاحتلال على حي الوحدة فجر الأحد أدت لانهيار مبان فوق رؤوس ساكنيها وهم نيام (غيتي)

ومنذ فجر اليوم نفذت قوات الاحتلال عشرات الغارات على مناطق مدنية بقطاع غزة، استهدف عدد منها مبانيَ سكنية في حي الوحدة، وهو ما أدى إلى دمار عدد من المباني فوق رؤوس ساكنيها وارتقاء العدد الأكبر من الشهداء.