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سياسة|إسرائيل

بالفيديو.. صواريخ القسام تضيء سماء تل أبيب والقبة الحديدية تحاول اعتراضها

صواريخ أطلقتها المقاومة من غزة باتجاه إسرائيل (رويترز)
صواريخ أطلقتها المقاومة من غزة باتجاه إسرائيل (رويترز)
15/5/2021

أظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي دفعات جديدة من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو تل أبيب ومحاولة منظومة القبة الحديدية اعتراضها، وذلك بعد إنذار للسكان وجهته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقالت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة إن دفعات جديدة من الصواريخ أطلقت من غزة نحو تل أبيب ووسط البلاد والجنوب ومنطقة الساحل بعد منتصف ليل السبت.

ونقلت المراسلة عن وسائل إعلام إسرائيلية أن 42 صاروخا سقطت في منطقة يهودا وريشون لتسيون دون تسجيل إصابات.

وقالت المراسلة إن تعليمات وجهت لسكان تل أبيب ومحيطها بالتزام الملاجئ تحسبا لمزيد من الرشقات الصاروخية من غزة.

وأضافت أن الصواريخ التي أطلقت من غزة وصلت هشارون شمال تل أبيب، في اتساع لدائرة المناطق المستهدفة.

كما أفادت بأن صفارات الإنذار دوت للمرة الثالثة بعد منتصف الليلة في تل أبيب بعد الرشقة.

المصدر : وكالة سند

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