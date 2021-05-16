بالفيديو.. صواريخ القسام تضيء سماء تل أبيب والقبة الحديدية تحاول اعتراضها

أظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي دفعات جديدة من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو تل أبيب ومحاولة منظومة القبة الحديدية اعتراضها، وذلك بعد إنذار للسكان وجهته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقالت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة إن دفعات جديدة من الصواريخ أطلقت من غزة نحو تل أبيب ووسط البلاد والجنوب ومنطقة الساحل بعد منتصف ليل السبت.

ونقلت المراسلة عن وسائل إعلام إسرائيلية أن 42 صاروخا سقطت في منطقة يهودا وريشون لتسيون دون تسجيل إصابات.

وقالت المراسلة إن تعليمات وجهت لسكان تل أبيب ومحيطها بالتزام الملاجئ تحسبا لمزيد من الرشقات الصاروخية من غزة.

Gaza rockets land in Central Israel pic.twitter.com/9jPuONOWpq — Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) May 15, 2021

وأضافت أن الصواريخ التي أطلقت من غزة وصلت هشارون شمال تل أبيب، في اتساع لدائرة المناطق المستهدفة.

كما أفادت بأن صفارات الإنذار دوت للمرة الثالثة بعد منتصف الليلة في تل أبيب بعد الرشقة.