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سياسة|فلسطين

بالفيديو.. أضرار كبيرة للاحتلال جراء سقوط صواريخ للمقاومة على أسدود

كتائب القسام أعلنت استهداف أسدود وعسقلان وبئر السبع وسديروت وقاعدة رعيم بدفعة صاروخية كبيرة ردا على مجزرة الاحتلال في غزة

16/5/2021

أظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون وحسابات إعلامية إسرائيلية أضرارا كبيرة جراء سقوط صواريخ أطلقتها المقاومة في غزة باتجاه مدينة أسدود (جنوب تل أبيب)، وتسببت في أضرار مباشرة لمنازل وسيارات.

وتظهر الصور "غير المسبوقة" سيارات إسرائيلية تحترق، ودمارا كبيرا في المكان، إضافة إلى نيران مشتعلة تحاول فرق الاحتلال وإسرائيليين إطفاءها.

وجاء بث الصور بعدما أعلنت كتائب القسام استهداف أسدود وعسقلان وبئر السبع وسديروت وقاعدة رعيم بدفعة صاروخية كبيرة.

وأشارت كتائب القسام إلى أن الصواريخ الأخيرة كانت ردا على مجزرة الاحتلال بحق المدنيين ليلا في غزة والاعتداء على أهالي الشيخ جراح.

 

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن 3 آلاف صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية منذ بداية التصعيد.

وجاء إطلاق الصواريخ ردا على اعتداءات الاحتلال المتكررة على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح والمصلين بالمسجد الأقصى، والقصف المستمر على قطاع غزة؛ مما خلف مئات الشهداء والجرحى ودمارا كبيرا في البنية التحتية.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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