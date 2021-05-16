بالفيديو.. أضرار كبيرة للاحتلال جراء سقوط صواريخ للمقاومة على أسدود

كتائب القسام أعلنت استهداف أسدود وعسقلان وبئر السبع وسديروت وقاعدة رعيم بدفعة صاروخية كبيرة ردا على مجزرة الاحتلال في غزة

أظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون وحسابات إعلامية إسرائيلية أضرارا كبيرة جراء سقوط صواريخ أطلقتها المقاومة في غزة باتجاه مدينة أسدود (جنوب تل أبيب)، وتسببت في أضرار مباشرة لمنازل وسيارات.

وتظهر الصور "غير المسبوقة" سيارات إسرائيلية تحترق، ودمارا كبيرا في المكان، إضافة إلى نيران مشتعلة تحاول فرق الاحتلال وإسرائيليين إطفاءها.

מטח טילים לעבר אשדוד ואשקלון: זוהו פגיעות במבנה וברכב @Itsik_zuarets

(תיעוד: זירת הנפילה באשדוד) pic.twitter.com/lmk83bmEQ5 — כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021

وجاء بث الصور بعدما أعلنت كتائب القسام استهداف أسدود وعسقلان وبئر السبع وسديروت وقاعدة رعيم بدفعة صاروخية كبيرة.

وأشارت كتائب القسام إلى أن الصواريخ الأخيرة كانت ردا على مجزرة الاحتلال بحق المدنيين ليلا في غزة والاعتداء على أهالي الشيخ جراح.

הירי לעבר אשדוד – נפילה בשטח פתוח pic.twitter.com/a0jvOqS26X — חדשות 24/7 (@newsil247) May 16, 2021

אשדוד , פגיעה ישירה ברכבים ובתים . pic.twitter.com/TtGDUd52Jq — israel lives matter ☺☺☺☺ (@Skay53867153) May 16, 2021

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن 3 آلاف صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية منذ بداية التصعيد.

وجاء إطلاق الصواريخ ردا على اعتداءات الاحتلال المتكررة على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح والمصلين بالمسجد الأقصى، والقصف المستمر على قطاع غزة؛ مما خلف مئات الشهداء والجرحى ودمارا كبيرا في البنية التحتية.