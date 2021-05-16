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سياسة|فلسطين

"الحملة الجوية بغزة حققت معظم أهدافها".. أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: من المرجح بدء محادثات لوقف إطلاق النار خلال أيام

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا وسط الأنقاض بعد غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا وسط الأنقاض بعد غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
16/5/2021-|آخر تحديث: 16/5/202111:28 PM (مكة المكرمة)

نقل موقع "أكسيوس" (Axios) الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحث إسرائيل بشكل متزايد على التفكير في إنهاء العملية العسكرية ضد قطاع غزة، وأورد الموقع كذلك أنه من المرجح للغاية أن تبدأ محادثات وقف إطلاق النار في غضون أيام.

كما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الإنجازات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس، والضغط الدولي المتزايد بسبب الوضع الإنساني المتردي في غزة؛ يستدعيان تحركا تدريجيا نحو محادثات وقف إطلاق النار.

وأضاف الموقع -نقلا عن المسؤولين أنفسهم- أن الحملة الجوية في غزة حققت معظم أهدافها، وأن الخطوة التالية ضمن توسيع العملية هي غزو بري، وهذا ما لا يريده المسؤولون الحكوميون، حسب الموقع.

بيد أن المسؤولين ذاتهم أكدوا للموقع أن وقف إطلاق النار غير مطروح على الطاولة في الوقت الحالي.

وبشأن الاتصالات مع الأميركيين، قال المسؤولون الإسرائيليون إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لم يضغط على الإسرائيليين لوقف العملية العسكرية ضد غزة، وإن بلينكن قال إن واشنطن لا ترغب في حرب شاملة ولا إصابة مدنيين في غزة.

وفي السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني كبير قوله "نقترب من إنهاء هذه الجولة من العمليات في غزة وسندخل في يوم حاسم".

المصدر : الجزيرة + وكالات + الصحافة الأميركية

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