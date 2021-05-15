المقاومة الفلسطينية في غزة قامت بإطلاق رشقات من الصواريخ باتجاه تل أبيب ردا على الاعتداءات الإسرائيلية

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو أظهرت هروبا جماعيا من شاطئ تل أبيب بعد سماع صفارات الإنذار نتيجة إطلاق صواريخ للمقاومة من غزة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية.

وأظهرت المقاطع نزول عناصر الشرطة إلى الشاطئ لإخلائه من الإسرائيليين، ونصح أحد المعلقين الإسرائيليين بمتابعة المنصات الإعلامية العربية لمعرفة الأخبار.

תיעוד: כך נראה חוף הים בתל אביב בזמן אזעקה @ittaishick pic.twitter.com/QLT9GLLvhI — כאן חדשות (@kann_news) May 15, 2021

وأظهرت صور نشرها إسرائيليون في حساباتهم على تويتر، ترك بعض رواد الشاطئ مناشفهم على الأرض واحتماءهم بسواتر إسمنتية قريبة خوفا من الصواريخ.

חוף הים בתל אביב. שניות אחרי האזעקה.

צילום: אודי מזרחי pic.twitter.com/twY7QuXGJo — nir dvori (@ndvori) May 15, 2021

وقتل إسرائيلي وأصيب العشرات في قصف للمقاومة برشقات صاروخية استهدفت تل أبيب وضواحيها، ردًّا على مجزرة ارتكبها الاحتلال صباح اليوم السبت في مخيم الشاطئ بغزة أسفرت عن وقوع شهداء عدة.