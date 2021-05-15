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سياسة|إسرائيل

شاهد بالفيديو.. فرار جماعي لإسرائيليين من شاطئ تل أبيب بعد سماع صفارات الإنذار

المقاومة الفلسطينية في غزة قامت بإطلاق رشقات من الصواريخ باتجاه تل أبيب ردا على الاعتداءات الإسرائيلية

15/5/2021-|آخر تحديث: 15/5/202108:02 PM (مكة المكرمة)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو أظهرت هروبا جماعيا من شاطئ تل أبيب بعد سماع صفارات الإنذار نتيجة إطلاق صواريخ للمقاومة من غزة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية.

وأظهرت المقاطع نزول عناصر الشرطة إلى الشاطئ لإخلائه من الإسرائيليين، ونصح أحد المعلقين الإسرائيليين بمتابعة المنصات الإعلامية العربية لمعرفة الأخبار.

وأظهرت صور نشرها إسرائيليون في حساباتهم على تويتر، ترك بعض رواد الشاطئ مناشفهم على الأرض واحتماءهم بسواتر إسمنتية قريبة خوفا من الصواريخ.

وقتل إسرائيلي وأصيب العشرات في قصف للمقاومة برشقات صاروخية استهدفت تل أبيب وضواحيها، ردًّا على مجزرة ارتكبها الاحتلال صباح اليوم السبت في مخيم الشاطئ بغزة أسفرت عن وقوع شهداء عدة.

المصدر : وكالة سند

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