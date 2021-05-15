لحظة بلحظة.. تابع آخر مستجدات الوضع في فلسطين (صور وفيديو)

يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف قطاع غزة، وهو ما خلف حصيلة ثقيلة من الشهداء والجرحى، بينما ردت المقاومة الفلسطينية بمزيد من رشقات الصواريخ على بلدات ومدن إسرائيلية.

وأوفدت واشنطن وفدا دبلوماسيا إلى تل أبيب لتثبيت تهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتتابع الجزيرة نت آخر التطورات لحظة بلحظة:

منذ 22 دقيقة

مراسل الجزيرة: الاحتلال ينذر باستخدام العنف لتفريق المعتصمين بحي الشيخ جراح بالقدس خلال 5 دقائق.

منذ 23 دقيقة

كتائب أبو علي مصطفى: استهدفنا تجمعا للقوات الإسرائيلية شرق رفح جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون.

منذ 23 دقيقة

مراسل الجزيرة: تحذيرات للإسرائيليين في مجمع أشكول بالنقب الغربي بالتزام الملاجئ فورا.

منذ 24 دقيقة

سرايا القدس: بدأنا حملة صاروخية قوية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية.

منذ 24 دقيقة

مراسل الجزيرة: مدفعية الجيش الإسرائيلي تجدد قصف أراض زراعية بقذائف صاروخية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

منذ 25 دقيقة

مراسل الجزيرة: دفعات صاروخية متتالية باتجاه بلدات النقب الغربي الإسرائيلية وأسدود.

منذ 25 دقيقة

مراسل الجزيرة: دفعات صاروخية متتالية باتجاه بلدات النقب الغربي الإسرائيلية وأسدود.

منذ 31 دقيقة

مراسل الجزيرة: دفعة من الصواريخ باتجاه سديروت وكريات جات الآن.

منذ 37 دقيقة

المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين: الهجوم الأخير يثير الشك بأن إسرائيل تتعمد تعطيل عمل المنشأت الإعلامية.

منذ 38 دقيقة

مراسل الجزيرة: إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من قطاع غزة.

منذ 39 دقيقة

البيت الأبيض: أبلغنا الإسرائيليين مباشرة أن ضمان سلامة الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة مسؤولية قصوى.

منذ 40 دقيقة

شبكة الجزيرة الإعلامية: ما جرى محاولة إخراس للإعلام الحر لإخفاء الحقيقة عما يتعرض له الفلسطينيون.

منذ 45 دقيقة

شبكة الجزيرة الإعلامية: نعد المشاهدين بمواصلة التغطية وكشف حقائق ما يجري بغزة والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

منذ 48 دقيقة

شبكة الجزيرة الإعلامية: نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة وسنمضي في اتخاذ إجراءات قانونية.

منذ 49 دقيقة

شبكة الجزيرة الإعلامية: ما قامت به إسرائيل تصرف همجي يستهدف سلامة صحفيينا ومنعهم من كشف الحقيقة.

منذ 50 دقيقة

شبكة الجزيرة الإعلامية: الجيش الإسرائيلي لم يمهل سكان برج الجلاء إلا وقتا قصيرا جدا لإخلاء المكان قبل قصفه.

منذ 51 دقيقة

شبكة الجزيرة الإعلامية: تدمير مكتبنا سابقة مخالفة لكل أعراف القانون الدولي والحضارة الإنسانية.

منذ 52 دقيقة

شبكة الجزيرة الإعلامية: ندين تدمير إسرائيل مكتبنا في غزة ونناشد المجتمع الدولي حماية الصحفيين.

منذ 54 دقيقة

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف محطة لتحلية المياه شمالي مدينة غزة.

منذ 55 دقيقة

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط سجن عوفر غربي رام الله.

منذ ساعة

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزل القيادي في حركة حماس خليل الحية شرق مدينة غزة.

منذ ساعة

مراسل الجزيرة: المدفعية الإسرائيلية تستهدف بعدد من القذائف الصاروخية أراضي زراعية في بيت لاهيا بقطاع غزة.

منذ ساعة

المبعوث الأممي لعملية السلام: 40 طفلا قتلوا منذ العاشر من مايو/أيار في القصف على غزة وأدعو لتجنيب الأطفال العنف.

منذ ساعة

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية على منزل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وغارات أخرى على مدينة غزة.

منذ ساعة

الشرطة النمساوية تمنع مظاهرتين للتضامن مع فلسطين كانتا مقررتين اليوم.

منذ ساعة

الهلال الأحمر: إصابة 13 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس.

منذ ساعة

كتائب القسام: أطلقنا دفعة صواريخ على مدينة سديروت.

منذ ساعة

مراسل الجزيرة: اجتماع مرتقب لنتنياهو مع كبار القادة العسكريين والأمنيين الإسرائيليين.

منذ ساعة

وزارة الصحة الفلسطينية: 11 شهيدا حصيلة شهداء المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

منذ ساعة

مراسل الجزيرة: اجتماع المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي اليوم لبحث العملية في غزة.

منذ ساعة

النائبة الديموقراطية الأميركية رشيدة طليب: إسرائيل استهدفت الإعلام كي لا يرى العالم جرائم الحرب التي ترتكبها.

منذ ساعة

مراسل الجزيرة: دفعات صاروخية على سديروت وبلدات إسرائيلية أخرى شرق مدينة غزة الآن.

منذ ساعة

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد الذي يجب وقفه عبر إنهاء اعتداءاتها وممارساتها اللاشرعية.

منذ ساعة

وزير الخارجية الأردني: على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فاعلة وفورية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

منذ ساعة

الرئيس التنفيذي لوكالة أسوشيتد برس: نشعر بالصدمة والذعر إزاء قصف إسرائيل المروع على مبنى يضم مكتبنا بغزة.

منذ ساعة

كتائب المقاومة الوطنية: استهداف آليات عسكرية إسرائيلية شرق جباليا شمالي قطاع غرة بقذائف الهاون.

منذ ساعة

مصادر طبية إسرائيلية: مقتل 10 إسرائيليين بينهم جندي وجرح أكثر من 600 منذ بداية المواجهة الحالية.

منذ ساعة

رئيس وكالة أسوشيتدبرس: مصدومون ومنزعجون من استهداف إسرائيل برجا في غزة يضم مكتبنا.

منذ ساعة

وزارة الصحة الفلسطينية: 6 إصابات بالرصاص الحي بينها إصابتان خطيرتان في مواجهات مع الاحتلال شرقي نابلس.

منذ ساعة

الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى إسرائيل من غزة ومقتل اثنين من مشغليها.

منذ ساعة

الجيش الإسرائيلي: على سكان تل أبيب الدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

منذ ساعة

وسائل إعلام إسرائيلية: شركات الطيران الإماراتية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب خلال الأيام القادمة.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منشأة رياضية وسط مدينة غزة.

منذ ساعتين

كاميرا الجزيرة ترصد شوارع شبه خالية في وسط تل أبيب عقب سقوط صواريخ من قطاع غزة على المدينة.

منذ ساعتين

كتائب القسام: قصف شارع هرتزل في ذكرى النكبة يحمل رسالة قوية وضربة للعدو وكيانه وسيادته.

منذ ساعتين

وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تدفع ثمنا باهظا ولا نرغب بتصعيد في الضفة الغربية.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: مظاهرة في بغداد للتنديد بالقصف الإسرائيلي على غزة.

مظاهرة حاشدة هذه الأثناء وسط بغداد نصرة لفلسطين pic.twitter.com/SXuKrrrN7o — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 15, 2021

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: الشرطة الفرنسية تطلق الغاز وخراطيم المياه لتفريق مظاهرة منددة بالقصف الإسرائيلي على غزة.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: الشرطة الفرنسية تهاجم المتظاهرين الذين تجمعوا للتنديد بالقصف على غزة.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: مقاتلات حربية إسرائيلية تدمر منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

منذ ساعتين

الرئاسة التركية: ندين هجمات إسرائيل على المؤسسات الصحفية ونعتبره استهدافا لحرية الصحافة حول العالم.

منذ ساعتين

الرئاسة التركية: إسرائيل تعمل على التغطية على جرائمها من خلال قصف مكاتب الجزيرة والأسوشييتدبرس في غزة.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف منزلا ومصنعا شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

منذ ساعتين

سرايا القدس: العدو يرتكب حماقة سيدفع ثمنها غاليا باستمرار عدوانه وهدم المباني والأبراج المدنية.

منذ ساعتين

مصادر طبية إسرائيلية: قتيل و46 إصابة في إسرائيل منذ منتصف الليل وحتى الآن.

منذ ساعتين

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على المظاهرات المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على غزة والقدس.

منذ ساعتين

شركة كهرباء غزة: إمدادات الكهرباء للقطاع مرشحة للتوقف التام وندعو جميع الأطراف للضغط على الاحتلال لتشغيلها.

منذ ساعتين

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 46 إسرائيليا جراء إطلاق صواريخ من غزة باتجاه المدن الإسرائيلية اليوم.

منذ ساعتين

مالك برج الجلاء: المبنى يضم شققا سكنية ومكاتب إعلامية دولية ومقار لجمعيات خيرية ومكاتب محامين.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف منزلا في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

منذ 3 ساعات

رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية الدولية: استهداف مكاتب صحفية دولية بغزة يرقى إلى جريمة حرب تستحق المساءلة.

منذ 3 ساعات

الناطق باسم كتائب القسام: بعد قصف البرج المدني في غزة على سكان تل أبيب والمركز أن ينتظروا ردنا المزلزل.

منذ 3 ساعات

مراسل الجزيرة: انهيار برج الجلاء الذي يضم مقر الجزيرة ومكاتب إعلامية عالمية في غزة جراء غارات إسرائيلية.

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تقصف بأربعة صواريخ برج الجلاء الذي يضم مقر الجزيرة وكالات عالمية في غزة.

منذ 4 ساعات

الخارجية الفلسطينية: جهودنا متواصلة لتعميق الحراك الدولي الضاغط لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

منذ 4 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: اندلاع حريق جراء سقوط صاروخ من غزة على مدينة غفعات شموئيل وسط إسرائيل.

منذ 4 ساعات

الناطق باسم كتائب القسام: بمجرد التلويح بقصف برج مدني في غزة أطلقنا قبل دقائق صواريخ باتجاه تل أبيب.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: المخابرات الإسرائيلية تهدد قيادات داخل الخط الأخضر بالاعتقال بسبب تضامنهم مع القدس وغزة.

منذ 4 ساعات

المتحدث باسم كتائب القسام: جهزنا أنفسنا لقصف تل أبيب لستة أشهر متواصلة.

פגיעה ישירה בגבעת שמואל pic.twitter.com/oShRvJBD42 — מעריב אונליין (@MaarivOnline) May 15, 2021

منذ 4 ساعات

دفعة جديدة من الصواريخ أطلقت من غزة باتجاه عسقلان الآن.

سرايا القدس: قصفنا موقع كيسوفيم بقذائف هاون وصواريخ من عيار 107.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: الصواريخ الأخيرة على تل أبيب سقطت في مطار بن غوريون ورمات غان وريشون لتسيون والطيبة.

منذ 4 ساعات

الإسعاف الإسرائيلي: قتيل إسرائيلي جراء القصف الصاروخي من غزة على مدينة رمات غان شرق تل أبيب.

القناة 13 الإسرائيلية: إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في القصف الصاروخي الذي طال مدينة رمات غان شرق تل أبيب.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: صفارات إنذار في مستوطنات إسرائيلية بالقرب من طولكرم بالضفة الغربية.

منذ 4 ساعات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يمهل قاطني البناية التي تضم مكاتب صحفية عالمية بينها الجزيرة ساعة واحدة لإخلائها.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: أضرار في مدينة رمات غان شرق تل أبيب إثر قصفها بصواريخ من قطاع غزة.

منذ 5 ساعات

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر بقصف البناية التي يوجد بها مكاتب صحفية عالمية بينها قناة الجزيرة ويدعو لإخلائها.

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 20 منصة صاروخية في قطاع غزة في الساعات الأخيرة.

منذ 4 ساعات

תיעוד: זירת הנפילה ברמת גן. עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים@hadasgrinberg pic.twitter.com/qHGiYS5taN — כאן חדשות (@kann_news) May 15, 2021

منذ 5 ساعات

الرئاسةالفلسطينية: مجزرة غزة التي راح ضحيتها عائلة كاملة فجر اليوم جريمة لا يمكن السكوت عليها.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة عقب إطلاق صواريخ على تل أبيب وضواحيها.

الجيش الإسرائيلي: صواريخ أطلقت من غزة على وسط وجنوب تل أبيب.

الجيش الإسرائيلي: على سكان تل أبيب الدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف فلسطينيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه تل أبيب.

מטוסי קרב וכלי טיס של צה״ל תקפו בשעות האחרונות סדנת ייצור אמצעי לחימה ורקטות של ארגון הגא"פ בג’אבליה, מחסן אמצעי לחימה הממוקם בבית בכיר בחמאס, מאגר אמצעי לחימה בבית פעיל במערך האווירי של חמאס ומספר אתרי אחסון וייצור נוספים pic.twitter.com/Zxa8pZEszi — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021

منذ 5 ساعات

الخارجية الإيرانية للجزيرة: ظريف يعلق زيارته للنمسا بعد رفع أعلام إسرائيلية على الدوائر الحكومية بالعاصمة فيينا.

مراسل الجزيرة: مواجهات في البيرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين خلال مسيرة في ذكرى النكبة.

منذ 5 ساعات

الإذاعة الإسرائيلية: إلغاء نحو 40 رحلة كان من المقرر أن تهبط غدا في مطار بن غوريون.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: إحراق 3 حافلات ركاب تابعة لشركة الباصات الإسرائيلية "إيجد" في مدينة شفا عمرو بالجليل الغربي.

منذ 6 ساعات

الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: حماس أطلقت حتى الآن 2500 صاروخ على الإسرائيليين.

الجيش الإسرائيلي: قتلنا 120 مسلحا فلسطينيا في غزة حتى الآن.

منذ 6 ساعات

مراسلة الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منزلا في حي الصبرة في غزة.

منذ 7 ساعات

المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: مستشفيات غزة بحاجة عاجلة للأدوية والمستلزمات الطبية.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلا وسط مدينة #رفح جنوبي قطاع غزة.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تستهدف محلا تجاريا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

منذ 7 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: أحد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة سقط قرب ميناء أسدود.

مراسل الجزيرة: انقطاع الكهرباء عن أحياء سكنية في أسدود وبئر السبع جراء قصف بصواريخ من غزة.

منذ 8 ساعات

الطائرات الإسرائيلية تجدد قصف منزل دمرته قبل أيام في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: إصابات مباشرة لمبان في بئر السبع وأسدود بصواريخ أطلقت من قطاع غزة.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا في مدينة اللد داخل الخط الأخضر الليلة الماضية.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: الدبابات الإسرائيلية تقصف مواقع شرقي مدينة غزة.

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

تشييع جثامين شهداء القصف الإسرائيلي على منزل في مخيم الشاطئ (الجزيرة)

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على مواقع في قطاع غزة.

منذ 9 ساعات

كتائب المقاومة الوطنية: إطلاق صواريخ على مدينة عسقلان ردا على استمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

منذ 10 ساعات

شركة كهرباء غزة: تعطل 8 خطوط كهرباء رئيسية نتيجة للقصف الإسرائيلي.

منذ 10 ساعات

وزارة الصحة الفلسطينية: 11 شهيدا وأكثر من 1700 مصاب بينهم 150 بالرصاص الحي خلال مواجهات أمس بالضفة.

منذ 11 ساعة

الجيش الإسرائيلي: نحو 200 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من غزة منذ السابعة مساء أمس حتى السابعة صباح اليوم.

منذ 11 ساعة

الدفاع المدني بغزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء القصف الإسرائيلي إلى 139 بينهم 39 طفلا و22 امرأة

منذ 11 ساعة

الدفاع المدني بغزة: ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ إلى 10 بعد انتشال جثماني طفلين

منذ 11 ساعة

المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة: نوجه نداء للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية لمدنا بسيارات إسعاف

منذ 11 ساعة

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين في غزة

في الغارة الاسرائيلية الأخيرة على مخيم الشاطئ – قصف الاحتلال منزلًا فوق رؤوس ساكنيه يعود لعائلة أبو حطب، انتشل المسعفون أطفالًا شهداء واصابات خطرة جدًا من تحت الأنقاض #GazzaUnderAttack pic.twitter.com/c14h9KHgip — Байда (@baidaapal) May 14, 2021

منذ 11 ساعة

مراسل الجزيرة: إصابة مبنيين ومصنع في أسدود وبئر السبع بقصف صاروخي من قطاع غزة صباح اليوم

منذ 12 ساعة

مراسل الجزيرة: طائرات حربية إسرائيلية تقصف مبنى سكنيا في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة

منذ 12 ساعة

مسيرة للفلسطينيين في نابلس نصرة للمسجد الأقصى ودعما للقدس وغزة

آثار القصف الإسرائليي المدمر على قطاع غزة (رويترز)

منذ 13 ساعة

سفارة فلسطين في مصر: 10 سيارات إسعاف مصرية وصلت إلى معبر رفح لنقل جرحى القصف على غزة

منذ 13 ساعة

سفارة فلسطين في مصر: الرئيس المصري قرر فتح أبواب المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى من قطاع غزة

منذ 13 ساعة

مستوطنون يحرقون منزل مواطن فلسطيني في مدينة يافا

منذ 13 ساعة

مراسل الجزيرة: تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة.

منذ 14 ساعة

حماس: جريمة مخيم الشاطئ تعبر عن عجز الاحتلال في مواجهة المقاومة في غزة والضفة والقدس.

منذ 14 ساعة

حماس: سلوك الاحتلال يؤكد صوابية قرار المقاومة بالتصدي للعدوان حتى نحمي أطفالنا من هذا الإرهاب.

منذ 14 ساعة

فرق الدفاع المدني تواصل البحث عن 5 مفقودين بين ركام المنزل المدمر في مخيم الشاطئ غرب غزة.

منذ 14 ساعة

سرايا القدس: قصفنا بالصواريخ مدينتي عسقلان وسديروت فجر اليوم السبت.

منذ 14 ساعة

المندوبة الأميركية بمجلس الأمن: يستحق الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء العيش بكرامة وسلامة وأمن، وسنواصل العمل بلا كلل مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين من أجل سلام مستدام.

منذ 14 ساعة

مراسل الجزيرة: غارة جوية إسرائيلية تستهدف وسط مدينة غزة فجر اليوم السبت.

منذ 15 ساعة

مراسل الجزيرة: مقاتلات حربية إسرائيلية تقصف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

منذ 15 ساعة

مصادر طبية فلسطينية: 8 شهداء هم 6 أطفال وامرأتان وإصابة 15 بقصف منزل في مخيم الشاطئ غربي غزة.

منذ 16 ساعة

سرايا القدس: قصفنا مدينة سديروت بعشرات الصواريخ.

منذ 16 ساعة

كتائب القسام تعلن قصف أسدود ردا على قصف إسرائيل منزلا في مخيم الشاطئ غربي غزة.

منذ 16 ساعة

مراسل الجزيرة: كتائب القسام تقصف بالصواريخ بئر السبع ردا على قصف إسرائيل المنزل في مخيم الشاطئ غربي غزة.

إسرائيلي ينظر إلى موقع إصابة صاروخ أطلق من غزة على مبنى بعسقلان (رويترز)

منذ 16 ساعة

الخارجية المصرية: وزير الخارجية سامح شكري بحث مع نظيره التونسي تنسيق موقف عربي موحد بشأن غزة في جلسة مجلس الأمن.

منذ 16 ساعة

وزارة الصحة الفلسطينية: 11 شهيدا وأكثر من 1334 مصابا في مواجهات مع قوات الاحتلال الجمعة بمناطق الضفة.

منذ 16 ساعة

مراسل الجزيرة: أكثر من 5 صواريخ أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي غزة.

منذ 16 ساعة

مراسل الجزيرة: 3 شهداء وعدد من الإصابات في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غربي غزة.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

منذ 17 ساعة

رويترز عن مصدر فلسطيني: محادثات الجمعة بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة دخلت مسارا جديا.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: إصابة طفلين بحروق إثر هجوم متطرفين إسرائيليين بالزجاجات الحارقة على منزل فلسطيني في يافا.

منذ 17 ساعة

الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات جوية على ثلاثة مواقع لإطلاق صواريخ تحت الأرض تابعة لحماس في شمال قطاع غزة.

לפני זמן קצר, מטוסי קרב וכלי טיס תקפו שלוש עמדות שיגור תת קרקעיות של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה pic.twitter.com/AOFxVyK98Q — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 14, 2021

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية استهدفت منطقة في وسط مدينة غزة.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: إطلاق دفعات صواريخ متتالية باتجاه عسقلان وأسدود وجان يافني.

منذ 18 ساعة

كتائب المقاومة الوطنية: إطلاق دفعة صواريخ على موقعي كرم أبو سالم وصوفا العسكريين جنوبي قطاع غزة.

منذ 18 ساعة

كتائب القسام: قصفنا بئر السبع انتقاما لشهداء الضفة وردا على استهداف المدنيين شمال قطاع غزة.

منذ 18 ساعة

الخارجية المغربية: العاهل المغربي محمد السادس يعطي تعليماته بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين بالضفة وغزة.

منذ 18 ساعة

مراسل الجزيرة: إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مدينة بئر السبع.

قوات إسرائيلية على حدود قطاع غزة (غيتي إيميجز)

منذ 18 ساعة

العاهل الأردني عبد الله الثاني: نحذّر من ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل شامل ينهي الاحتلال ويلبي حقوق الفلسطينيين، وما ينتج عن الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الأقصى والمقدسيين يهدد الاستقرار.

منذ 18 ساعة

وكالة أنباء الإمارات: وزير الخارجية الإماراتي يعرب عن قلق دولة الإمارات البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين، ويقول "نعول على ما تحمله اتفاقيات إبراهيم من وعود لأجيالنا بالعيش مع جيرانهم بسلام".

منذ 19 ساعة

مراسل الجزيرة: مقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات شمالي قطاع غزة.