لحظة بلحظة.. تابع آخر مستجدات الوضع في فلسطين (صور وفيديو)

يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف قطاع غزة، وهو ما خلف حصيلة ثقيلة من الشهداء والجرحى، بينما ردت المقاومة الفلسطينية بمزيد من رشقات الصواريخ على بلدات ومدن إسرائيلية.
وأوفدت واشنطن وفدا دبلوماسيا إلى تل أبيب لتثبيت تهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتتابع الجزيرة نت آخر التطورات لحظة بلحظة:
مراسل الجزيرة: الاحتلال ينذر باستخدام العنف لتفريق المعتصمين بحي الشيخ جراح بالقدس خلال 5 دقائق.
كتائب أبو علي مصطفى: استهدفنا تجمعا للقوات الإسرائيلية شرق رفح جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون.
مراسل الجزيرة: تحذيرات للإسرائيليين في مجمع أشكول بالنقب الغربي بالتزام الملاجئ فورا.
سرايا القدس: بدأنا حملة صاروخية قوية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية.
مراسل الجزيرة: مدفعية الجيش الإسرائيلي تجدد قصف أراض زراعية بقذائف صاروخية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: دفعات صاروخية متتالية باتجاه بلدات النقب الغربي الإسرائيلية وأسدود.
مراسل الجزيرة: دفعات صاروخية متتالية باتجاه بلدات النقب الغربي الإسرائيلية وأسدود.
مراسل الجزيرة: دفعة من الصواريخ باتجاه سديروت وكريات جات الآن.
المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين: الهجوم الأخير يثير الشك بأن إسرائيل تتعمد تعطيل عمل المنشأت الإعلامية.
مراسل الجزيرة: إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من قطاع غزة.
البيت الأبيض: أبلغنا الإسرائيليين مباشرة أن ضمان سلامة الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة مسؤولية قصوى.
شبكة الجزيرة الإعلامية: ما جرى محاولة إخراس للإعلام الحر لإخفاء الحقيقة عما يتعرض له الفلسطينيون.
شبكة الجزيرة الإعلامية: نعد المشاهدين بمواصلة التغطية وكشف حقائق ما يجري بغزة والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
شبكة الجزيرة الإعلامية: نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة وسنمضي في اتخاذ إجراءات قانونية.
شبكة الجزيرة الإعلامية: ما قامت به إسرائيل تصرف همجي يستهدف سلامة صحفيينا ومنعهم من كشف الحقيقة.
شبكة الجزيرة الإعلامية: الجيش الإسرائيلي لم يمهل سكان برج الجلاء إلا وقتا قصيرا جدا لإخلاء المكان قبل قصفه.
شبكة الجزيرة الإعلامية: تدمير مكتبنا سابقة مخالفة لكل أعراف القانون الدولي والحضارة الإنسانية.
شبكة الجزيرة الإعلامية: ندين تدمير إسرائيل مكتبنا في غزة ونناشد المجتمع الدولي حماية الصحفيين.
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف محطة لتحلية المياه شمالي مدينة غزة.
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط سجن عوفر غربي رام الله.
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزل القيادي في حركة حماس خليل الحية شرق مدينة غزة.
مراسل الجزيرة: المدفعية الإسرائيلية تستهدف بعدد من القذائف الصاروخية أراضي زراعية في بيت لاهيا بقطاع غزة.
المبعوث الأممي لعملية السلام: 40 طفلا قتلوا منذ العاشر من مايو/أيار في القصف على غزة وأدعو لتجنيب الأطفال العنف.
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية على منزل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وغارات أخرى على مدينة غزة.
الشرطة النمساوية تمنع مظاهرتين للتضامن مع فلسطين كانتا مقررتين اليوم.
الهلال الأحمر: إصابة 13 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس.
كتائب القسام: أطلقنا دفعة صواريخ على مدينة سديروت.
مراسل الجزيرة: اجتماع مرتقب لنتنياهو مع كبار القادة العسكريين والأمنيين الإسرائيليين.
وزارة الصحة الفلسطينية: 11 شهيدا حصيلة شهداء المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
مراسل الجزيرة: اجتماع المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي اليوم لبحث العملية في غزة.
النائبة الديموقراطية الأميركية رشيدة طليب: إسرائيل استهدفت الإعلام كي لا يرى العالم جرائم الحرب التي ترتكبها.
مراسل الجزيرة: دفعات صاروخية على سديروت وبلدات إسرائيلية أخرى شرق مدينة غزة الآن.
وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد الذي يجب وقفه عبر إنهاء اعتداءاتها وممارساتها اللاشرعية.
وزير الخارجية الأردني: على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فاعلة وفورية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
الرئيس التنفيذي لوكالة أسوشيتد برس: نشعر بالصدمة والذعر إزاء قصف إسرائيل المروع على مبنى يضم مكتبنا بغزة.
كتائب المقاومة الوطنية: استهداف آليات عسكرية إسرائيلية شرق جباليا شمالي قطاع غرة بقذائف الهاون.
مصادر طبية إسرائيلية: مقتل 10 إسرائيليين بينهم جندي وجرح أكثر من 600 منذ بداية المواجهة الحالية.
رئيس وكالة أسوشيتدبرس: مصدومون ومنزعجون من استهداف إسرائيل برجا في غزة يضم مكتبنا.
وزارة الصحة الفلسطينية: 6 إصابات بالرصاص الحي بينها إصابتان خطيرتان في مواجهات مع الاحتلال شرقي نابلس.
الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى إسرائيل من غزة ومقتل اثنين من مشغليها.
الجيش الإسرائيلي: على سكان تل أبيب الدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.
وسائل إعلام إسرائيلية: شركات الطيران الإماراتية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب خلال الأيام القادمة.
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منشأة رياضية وسط مدينة غزة.
كاميرا الجزيرة ترصد شوارع شبه خالية في وسط تل أبيب عقب سقوط صواريخ من قطاع غزة على المدينة.
كتائب القسام: قصف شارع هرتزل في ذكرى النكبة يحمل رسالة قوية وضربة للعدو وكيانه وسيادته.
وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تدفع ثمنا باهظا ولا نرغب بتصعيد في الضفة الغربية.
مراسل الجزيرة: مظاهرة في بغداد للتنديد بالقصف الإسرائيلي على غزة.
مظاهرة حاشدة هذه الأثناء وسط بغداد نصرة لفلسطين pic.twitter.com/SXuKrrrN7o
— AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 15, 2021
مراسل الجزيرة: الشرطة الفرنسية تطلق الغاز وخراطيم المياه لتفريق مظاهرة منددة بالقصف الإسرائيلي على غزة.
مراسل الجزيرة: الشرطة الفرنسية تهاجم المتظاهرين الذين تجمعوا للتنديد بالقصف على غزة.
مراسل الجزيرة: مقاتلات حربية إسرائيلية تدمر منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.
الرئاسة التركية: ندين هجمات إسرائيل على المؤسسات الصحفية ونعتبره استهدافا لحرية الصحافة حول العالم.
الرئاسة التركية: إسرائيل تعمل على التغطية على جرائمها من خلال قصف مكاتب الجزيرة والأسوشييتدبرس في غزة.
مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف منزلا ومصنعا شرق رفح جنوبي قطاع غزة.
سرايا القدس: العدو يرتكب حماقة سيدفع ثمنها غاليا باستمرار عدوانه وهدم المباني والأبراج المدنية.
مصادر طبية إسرائيلية: قتيل و46 إصابة في إسرائيل منذ منتصف الليل وحتى الآن.
الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على المظاهرات المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على غزة والقدس.
شركة كهرباء غزة: إمدادات الكهرباء للقطاع مرشحة للتوقف التام وندعو جميع الأطراف للضغط على الاحتلال لتشغيلها.
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 46 إسرائيليا جراء إطلاق صواريخ من غزة باتجاه المدن الإسرائيلية اليوم.
مالك برج الجلاء: المبنى يضم شققا سكنية ومكاتب إعلامية دولية ومقار لجمعيات خيرية ومكاتب محامين.
مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف منزلا في بيت حانون شمالي قطاع غزة.
رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية الدولية: استهداف مكاتب صحفية دولية بغزة يرقى إلى جريمة حرب تستحق المساءلة.
الناطق باسم كتائب القسام: بعد قصف البرج المدني في غزة على سكان تل أبيب والمركز أن ينتظروا ردنا المزلزل.
مراسل الجزيرة: انهيار برج الجلاء الذي يضم مقر الجزيرة ومكاتب إعلامية عالمية في غزة جراء غارات إسرائيلية.
مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تقصف بأربعة صواريخ برج الجلاء الذي يضم مقر الجزيرة وكالات عالمية في غزة.
الخارجية الفلسطينية: جهودنا متواصلة لتعميق الحراك الدولي الضاغط لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
وسائل إعلام إسرائيلية: اندلاع حريق جراء سقوط صاروخ من غزة على مدينة غفعات شموئيل وسط إسرائيل.
الناطق باسم كتائب القسام: بمجرد التلويح بقصف برج مدني في غزة أطلقنا قبل دقائق صواريخ باتجاه تل أبيب.
مراسل الجزيرة: المخابرات الإسرائيلية تهدد قيادات داخل الخط الأخضر بالاعتقال بسبب تضامنهم مع القدس وغزة.
المتحدث باسم كتائب القسام: جهزنا أنفسنا لقصف تل أبيب لستة أشهر متواصلة.
פגיעה ישירה בגבעת שמואל pic.twitter.com/oShRvJBD42
— מעריב אונליין (@MaarivOnline) May 15, 2021
دفعة جديدة من الصواريخ أطلقت من غزة باتجاه عسقلان الآن.
سرايا القدس: قصفنا موقع كيسوفيم بقذائف هاون وصواريخ من عيار 107.
مراسل الجزيرة: الصواريخ الأخيرة على تل أبيب سقطت في مطار بن غوريون ورمات غان وريشون لتسيون والطيبة.
الإسعاف الإسرائيلي: قتيل إسرائيلي جراء القصف الصاروخي من غزة على مدينة رمات غان شرق تل أبيب.
القناة 13 الإسرائيلية: إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في القصف الصاروخي الذي طال مدينة رمات غان شرق تل أبيب.
مراسل الجزيرة: صفارات إنذار في مستوطنات إسرائيلية بالقرب من طولكرم بالضفة الغربية.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يمهل قاطني البناية التي تضم مكاتب صحفية عالمية بينها الجزيرة ساعة واحدة لإخلائها.
مراسل الجزيرة: أضرار في مدينة رمات غان شرق تل أبيب إثر قصفها بصواريخ من قطاع غزة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر بقصف البناية التي يوجد بها مكاتب صحفية عالمية بينها قناة الجزيرة ويدعو لإخلائها.
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 20 منصة صاروخية في قطاع غزة في الساعات الأخيرة.
תיעוד: זירת הנפילה ברמת גן. עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים@hadasgrinberg pic.twitter.com/qHGiYS5taN
— כאן חדשות (@kann_news) May 15, 2021
الرئاسةالفلسطينية: مجزرة غزة التي راح ضحيتها عائلة كاملة فجر اليوم جريمة لا يمكن السكوت عليها.
مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة عقب إطلاق صواريخ على تل أبيب وضواحيها.
الجيش الإسرائيلي: صواريخ أطلقت من غزة على وسط وجنوب تل أبيب.
الجيش الإسرائيلي: على سكان تل أبيب الدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.
مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف فلسطينيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
مراسل الجزيرة: إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه تل أبيب.
מטוסי קרב וכלי טיס של צה״ל תקפו בשעות האחרונות סדנת ייצור אמצעי לחימה ורקטות של ארגון הגא"פ בג’אבליה, מחסן אמצעי לחימה הממוקם בבית בכיר בחמאס, מאגר אמצעי לחימה בבית פעיל במערך האווירי של חמאס ומספר אתרי אחסון וייצור נוספים pic.twitter.com/Zxa8pZEszi
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021
الخارجية الإيرانية للجزيرة: ظريف يعلق زيارته للنمسا بعد رفع أعلام إسرائيلية على الدوائر الحكومية بالعاصمة فيينا.
مراسل الجزيرة: مواجهات في البيرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين خلال مسيرة في ذكرى النكبة.
الإذاعة الإسرائيلية: إلغاء نحو 40 رحلة كان من المقرر أن تهبط غدا في مطار بن غوريون.
مراسل الجزيرة: إحراق 3 حافلات ركاب تابعة لشركة الباصات الإسرائيلية "إيجد" في مدينة شفا عمرو بالجليل الغربي.
الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: حماس أطلقت حتى الآن 2500 صاروخ على الإسرائيليين.
الجيش الإسرائيلي: قتلنا 120 مسلحا فلسطينيا في غزة حتى الآن.
مراسلة الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منزلا في حي الصبرة في غزة.
المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: مستشفيات غزة بحاجة عاجلة للأدوية والمستلزمات الطبية.
مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلا وسط مدينة #رفح جنوبي قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تستهدف محلا تجاريا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
وسائل إعلام إسرائيلية: أحد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة سقط قرب ميناء أسدود.
مراسل الجزيرة: انقطاع الكهرباء عن أحياء سكنية في أسدود وبئر السبع جراء قصف بصواريخ من غزة.
الطائرات الإسرائيلية تجدد قصف منزل دمرته قبل أيام في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.
مراسل الجزيرة: إصابات مباشرة لمبان في بئر السبع وأسدود بصواريخ أطلقت من قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا في مدينة اللد داخل الخط الأخضر الليلة الماضية.
مراسل الجزيرة: الدبابات الإسرائيلية تقصف مواقع شرقي مدينة غزة.
مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على مواقع في قطاع غزة.
كتائب المقاومة الوطنية: إطلاق صواريخ على مدينة عسقلان ردا على استمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني.
شركة كهرباء غزة: تعطل 8 خطوط كهرباء رئيسية نتيجة للقصف الإسرائيلي.
وزارة الصحة الفلسطينية: 11 شهيدا وأكثر من 1700 مصاب بينهم 150 بالرصاص الحي خلال مواجهات أمس بالضفة.
الجيش الإسرائيلي: نحو 200 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من غزة منذ السابعة مساء أمس حتى السابعة صباح اليوم.
الدفاع المدني بغزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء القصف الإسرائيلي إلى 139 بينهم 39 طفلا و22 امرأة
الدفاع المدني بغزة: ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ إلى 10 بعد انتشال جثماني طفلين
المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة: نوجه نداء للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية لمدنا بسيارات إسعاف
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين في غزة
في الغارة الاسرائيلية الأخيرة على مخيم الشاطئ – قصف الاحتلال منزلًا فوق رؤوس ساكنيه يعود لعائلة أبو حطب، انتشل المسعفون أطفالًا شهداء واصابات خطرة جدًا من تحت الأنقاض #GazzaUnderAttack pic.twitter.com/c14h9KHgip
— Байда (@baidaapal) May 14, 2021
مراسل الجزيرة: إصابة مبنيين ومصنع في أسدود وبئر السبع بقصف صاروخي من قطاع غزة صباح اليوم
مراسل الجزيرة: طائرات حربية إسرائيلية تقصف مبنى سكنيا في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة
مسيرة للفلسطينيين في نابلس نصرة للمسجد الأقصى ودعما للقدس وغزة
سفارة فلسطين في مصر: 10 سيارات إسعاف مصرية وصلت إلى معبر رفح لنقل جرحى القصف على غزة
سفارة فلسطين في مصر: الرئيس المصري قرر فتح أبواب المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى من قطاع غزة
مستوطنون يحرقون منزل مواطن فلسطيني في مدينة يافا
مراسل الجزيرة: تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة.
حماس: جريمة مخيم الشاطئ تعبر عن عجز الاحتلال في مواجهة المقاومة في غزة والضفة والقدس.
حماس: سلوك الاحتلال يؤكد صوابية قرار المقاومة بالتصدي للعدوان حتى نحمي أطفالنا من هذا الإرهاب.
فرق الدفاع المدني تواصل البحث عن 5 مفقودين بين ركام المنزل المدمر في مخيم الشاطئ غرب غزة.
سرايا القدس: قصفنا بالصواريخ مدينتي عسقلان وسديروت فجر اليوم السبت.
المندوبة الأميركية بمجلس الأمن: يستحق الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء العيش بكرامة وسلامة وأمن، وسنواصل العمل بلا كلل مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين من أجل سلام مستدام.
مراسل الجزيرة: غارة جوية إسرائيلية تستهدف وسط مدينة غزة فجر اليوم السبت.
مراسل الجزيرة: مقاتلات حربية إسرائيلية تقصف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
مصادر طبية فلسطينية: 8 شهداء هم 6 أطفال وامرأتان وإصابة 15 بقصف منزل في مخيم الشاطئ غربي غزة.
سرايا القدس: قصفنا مدينة سديروت بعشرات الصواريخ.
كتائب القسام تعلن قصف أسدود ردا على قصف إسرائيل منزلا في مخيم الشاطئ غربي غزة.
مراسل الجزيرة: كتائب القسام تقصف بالصواريخ بئر السبع ردا على قصف إسرائيل المنزل في مخيم الشاطئ غربي غزة.
الخارجية المصرية: وزير الخارجية سامح شكري بحث مع نظيره التونسي تنسيق موقف عربي موحد بشأن غزة في جلسة مجلس الأمن.
وزارة الصحة الفلسطينية: 11 شهيدا وأكثر من 1334 مصابا في مواجهات مع قوات الاحتلال الجمعة بمناطق الضفة.
مراسل الجزيرة: أكثر من 5 صواريخ أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي غزة.
مراسل الجزيرة: 3 شهداء وعدد من الإصابات في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غربي غزة.
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
رويترز عن مصدر فلسطيني: محادثات الجمعة بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة دخلت مسارا جديا.
مراسل الجزيرة: إصابة طفلين بحروق إثر هجوم متطرفين إسرائيليين بالزجاجات الحارقة على منزل فلسطيني في يافا.
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات جوية على ثلاثة مواقع لإطلاق صواريخ تحت الأرض تابعة لحماس في شمال قطاع غزة.
לפני זמן קצר, מטוסי קרב וכלי טיס תקפו שלוש עמדות שיגור תת קרקעיות של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה pic.twitter.com/AOFxVyK98Q
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 14, 2021
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية استهدفت منطقة في وسط مدينة غزة.
مراسل الجزيرة: إطلاق دفعات صواريخ متتالية باتجاه عسقلان وأسدود وجان يافني.
كتائب المقاومة الوطنية: إطلاق دفعة صواريخ على موقعي كرم أبو سالم وصوفا العسكريين جنوبي قطاع غزة.
كتائب القسام: قصفنا بئر السبع انتقاما لشهداء الضفة وردا على استهداف المدنيين شمال قطاع غزة.
الخارجية المغربية: العاهل المغربي محمد السادس يعطي تعليماته بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين بالضفة وغزة.
مراسل الجزيرة: إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مدينة بئر السبع.
العاهل الأردني عبد الله الثاني: نحذّر من ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل شامل ينهي الاحتلال ويلبي حقوق الفلسطينيين، وما ينتج عن الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الأقصى والمقدسيين يهدد الاستقرار.
وكالة أنباء الإمارات: وزير الخارجية الإماراتي يعرب عن قلق دولة الإمارات البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين، ويقول "نعول على ما تحمله اتفاقيات إبراهيم من وعود لأجيالنا بالعيش مع جيرانهم بسلام".
مراسل الجزيرة: مقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات شمالي قطاع غزة.