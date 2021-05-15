شاهد.. فرحة أهالي مدينة الطيبة العربية بموقع سقوط صاروخ للمقاومة

احتفل أهالي مدينة الطيبة بسقوط صاروخ أطلقته المقاومة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية بترديد هتاف "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

واحتشد العشرات من الشبان الفلسطينيين من أهالي الطيبة، التي تعد ثالث أكبر المدن العربية داخل الخط الأخضر، وثاني أكبر مدينة بمنطقة المثلث شمال فلسطين المحتلة عام 1948، بموقع سقوط أحد الصواريخ، التي أطلقتها المقاومة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل؛ ردا على اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى وأهالي حي الشيخ جراح بالقدس، والقصف المستمر على قطاع غزة منذ أيام.

התושבים בטייבה חוגגים לאחר ירי הרקטה לעבר העיר pic.twitter.com/k1HICW7aNN — מעריב אונליין (@MaarivOnline) May 15, 2021

وردد المحتشدون هتاف "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" تعبيرا منهم عن فرحتهم برد المقاومة على الاعتداءات الإسرائيلية ووصول صواريخها إلى مناطقهم الواقعة شمال تل أبيب.

وخلال الأيام الماضية وحّد هتاف "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة للتأكيد على أن ما فرقته الانتماءات الحزبية أو الفصائلية تجمعه القضية الفلسطينية ومقاومة الاحتلال.