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شاهد- "لا تريدون الذهاب إلى المدرسة وشراء البسكوتة؟".. جد يودع أحفاده الشهداء بطريقة مبكية

مجزرة راح ضحيتها أسرة كاملة مكوّنة من 6 أفراد وجنين في بطن والدته (مواقع التواصل)
مجزرة راح ضحيتها أسرة كاملة مكوّنة من 6 أفراد وجنين في بطن والدته (مواقع التواصل)
15/5/2021

"وين رايحين يا سيدي.. كلكم مع بعض.. وين ما يروح أبوكم بدكم تروحوا معاه يا سيدي"، لم يشاهد أحد فيديو وداع جدّ لأحفاده الأربعة من عائلة الطناني الذين استشهدوا مع والديهم بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلهم في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، إلا وبكى.

فالمجزرة التي أبادت عائلة كاملة مؤلفة من رأفت الطناني (38 عاما) وزوجته راوية أبو عصر (35 عاما) وجنينها في بطنها، وأطفالهما إسماعيل (6 سنوات)، وأمير (5 سنوات)، وأدهم (4 سنوات)، ومحمد (3 سنوات) وقعت في العدوان العنيف الذي شنّته المقاتلات الإسرائيلية، بمشاركة من الآليات المدفعية على طول المنطقة الشمالية للقطاع.

ووقف الجد عند جثامين أحفاده الشهداء يخاطبهم ويقول لهم "مين يروح على المدرسة ويجيب كتبه ودفاتره لأجلدها، فراقكم صعب، 4 نجوم وأبوهم قمر، وأمهم عروسة، مين يقلي بدي بسكوتة، لمين بدي أجيب هلق، ما فرحت فيكم، طلعتم من ظلم العباد إلى رحمة رب العباد، يا رب صبرني أنا وستهم على فراقهم".

https://fb.watch/5voiR1r7Qd/

 

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأناضول + وكالة سند

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