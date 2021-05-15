شاهد- "لا تريدون الذهاب إلى المدرسة وشراء البسكوتة؟".. جد يودع أحفاده الشهداء بطريقة مبكية

"وين رايحين يا سيدي.. كلكم مع بعض.. وين ما يروح أبوكم بدكم تروحوا معاه يا سيدي"، لم يشاهد أحد فيديو وداع جدّ لأحفاده الأربعة من عائلة الطناني الذين استشهدوا مع والديهم بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلهم في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، إلا وبكى.

فالمجزرة التي أبادت عائلة كاملة مؤلفة من رأفت الطناني (38 عاما) وزوجته راوية أبو عصر (35 عاما) وجنينها في بطنها، وأطفالهما إسماعيل (6 سنوات)، وأمير (5 سنوات)، وأدهم (4 سنوات)، ومحمد (3 سنوات) وقعت في العدوان العنيف الذي شنّته المقاتلات الإسرائيلية، بمشاركة من الآليات المدفعية على طول المنطقة الشمالية للقطاع.

ووقف الجد عند جثامين أحفاده الشهداء يخاطبهم ويقول لهم "مين يروح على المدرسة ويجيب كتبه ودفاتره لأجلدها، فراقكم صعب، 4 نجوم وأبوهم قمر، وأمهم عروسة، مين يقلي بدي بسكوتة، لمين بدي أجيب هلق، ما فرحت فيكم، طلعتم من ظلم العباد إلى رحمة رب العباد، يا رب صبرني أنا وستهم على فراقهم".

بكل هذا الحزن وبغصة قاتمة يودع هذا الرجل أحفاده الأربعة من عائلة الطناني في بيت حانون شمال قطاع غزة، هذا يؤكد على أن (اسرائيل) تستهدف الأطفال والمدنيين العزّل #GazaUnderAttack

تصوير @Emadsnassar pic.twitter.com/jws15c2Jjl — أسمر 🇵🇸 (@ahmedshakshak93) May 14, 2021

مجزرة أخرى شمالي غزة.. عائلة فلسطينية تُباد بالكامل

استيقظت عائلة الطناني الفلسطينية، في بلدة #بيت_حانون شمالي قطاع #غزة، على وقع مجزرة، راح ضحيتها أسرة كاملة مكوّنة من 6 أفراد، وجنين في بطن والدتهhttps://t.co/etHyDUiE9o https://t.co/KXtQegesMi — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 14, 2021

https://fb.watch/5voiR1r7Qd/

#أحرقت_قلوبنا

حوار مع الشهداء شهداء حركة فتح من عائلة الطناني حديث الجد مع الأحفاد ،،، و الله ثم والله ثم والله لقد أحرقت قلوبنا .. المجد والخلود للشهداء الأبرار

و إنها لثورة حتى النصر pic.twitter.com/4Ff4D3zmzB — جمال عبيد _أبو السعيد (@SIpdcG2xwsuFuao) May 14, 2021

عائلة كاملة مسحت من السجل المدني بعد قيام الاحتلال بتدمير منزلهم فوق رؤوسهم فلم ينجو منهم أحد. وهم

الأب رأفت محمد الطناني 39 عام

الأم راوية فتحي الطناني 37 عام

الأبناء:

إسماعيل 7 أعوام

أدهم 6 أعوام

أمير 5 أعوام

محمد 4 أعوام

أوصلوها للعالم

⁧#غزة_تحت_القصف⁩ pic.twitter.com/8rPQedrCOB — Aisha (@lcg8WG2QQ1tsPQl) May 15, 2021