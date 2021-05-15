شاهد.. "خنساء غزة" تودع ابنها الثالث شهيدا بهتاف "فداء الأقصى والقدس"

"الشباب بتتعوض بس الأقصى ما بيتعوض".. بهذه الكلمات ودعت الفلسطينية أم أحمد العابد نجلها مصطفى الذي ارتقى شهيدا في العدوان الإسرائيلي على غزة أمس الأول الخميس.

وكانت أم أحمد ودعت ابنها "أحمد" الذي نفذ عملية استشهادية عام 2003، ثم ودعت ابنها الثاني "خالد" شهيدا الذي كان يشارك في التصدي لعدوان 2009، وودعت الخميس ابنها الثالث مصطفى على درب الشهادة أيضا.

وتقول أم أحمد إن "3 قطع رحلوا عني.. الحمد الله.. لم يبق لي شيء، هم شهداء في سبيل الله ودفاعا عن الأقصى".

أما زوجة الشهيد مصطفى فقالت إن "مصطفى طلب الشهادة ونالها وهو يستحقها، سبقني ونال الشهادة، لكنني سأربي أبناءه الأربعة على طريق الجهاد والاستشهاد وكلنا فداء الأقصى".

خنساء غزة أم أحمد العابد التي ودعت 3 شهداء من أبنائها صورة لوالدة الشهداء الثلاثة (أم أحمد العابد) في قطاع غزة، وهي تودع ابنها الشهيد الثالث مصطفى الذي ارتقى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/f0Yw50Qxm0 — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) May 14, 2021

"لن أقبل التعازي بالعريس إبني مصطفى، وإنما التهاني.."

بصبر وتجلد.. خنساء غزة أم أحمد تزف ثالث أبنائها فداء للمسجد الأقصى المبارك خلال القصف الإسرائيلي الأهوج على غزة ليلة أمس#غزه_تحت_القصف#غزه_تقاوم#freepalastine#GazzaUnderAttack pic.twitter.com/ZQzOBVFOf6 — مجلة ميم (@MeemMagazine) May 14, 2021