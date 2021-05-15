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سياسة|فلسطين

شاهد.. "خنساء غزة" تودع ابنها الثالث شهيدا بهتاف "فداء الأقصى والقدس"

أم أحمد العابد تودع ابنها الثالث مصطفى الذي سقط شهيدا في القصف على غزة (مواقع التواصل)
أم أحمد العابد تودع ابنها الثالث مصطفى الذي سقط شهيدا في القصف على غزة (مواقع التواصل)
15/5/2021

"الشباب بتتعوض بس الأقصى ما بيتعوض".. بهذه الكلمات ودعت الفلسطينية أم أحمد العابد نجلها مصطفى الذي ارتقى شهيدا في العدوان الإسرائيلي على غزة أمس الأول الخميس.

وكانت أم أحمد ودعت ابنها "أحمد" الذي نفذ عملية استشهادية عام 2003، ثم ودعت ابنها الثاني "خالد" شهيدا الذي كان يشارك في التصدي لعدوان 2009، وودعت الخميس ابنها الثالث مصطفى على درب الشهادة أيضا.

وتقول أم أحمد إن "3 قطع رحلوا عني.. الحمد الله.. لم يبق لي شيء، هم شهداء في سبيل الله ودفاعا عن الأقصى".

أما زوجة الشهيد مصطفى فقالت إن "مصطفى طلب الشهادة ونالها وهو يستحقها، سبقني ونال الشهادة، لكنني سأربي أبناءه الأربعة على طريق الجهاد والاستشهاد وكلنا فداء الأقصى".

 

 

 

 

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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