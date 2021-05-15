شاهد- بكاء وخوف واقتحام المنزل.. قوات الاحتلال تعتدي على عائلة فلسطينية في اللد

أظهرت مقاطع فيديو اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية منزل عائلة من فلسطينيي الداخل في مدينة اللد واعتداءها عليهم.

ويَظهر في الصور العنفُ الذي استعمله أفراد الشرطة وضربهم أفراداً من عائلة الحفناوي واعتقال بعضهم، بينما أصاب الهلع الأطفال. وكانت مدينة اللد شهدت أمس اعتداءات نفّذها مستوطنون على السكان العرب هناك، من دون ان تستجيب الشرطة لنداءات الاستغاثة التي وجهتها العائلات العربية لها.