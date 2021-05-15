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سياسة

شاهد- بكاء وخوف واقتحام المنزل.. قوات الاحتلال تعتدي على عائلة فلسطينية في اللد

يسمح يوضوح في الفيديو بكاء الأطفال ورعب النساء من الطريقة التي اقتحمت فيها الشرطة الإسرائيليو المنزل (مواقع التواصل)
يسمح يوضوح في الفيديو بكاء الأطفال ورعب النساء من الطريقة التي اقتحمت فيها الشرطة الإسرائيليو المنزل (مواقع التواصل)
15/5/2021-|آخر تحديث: 15/5/202101:56 PM (مكة المكرمة)

أظهرت مقاطع فيديو اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية منزل عائلة من فلسطينيي الداخل في مدينة اللد واعتداءها عليهم.

ويَظهر في الصور العنفُ الذي استعمله أفراد الشرطة وضربهم أفراداً من عائلة الحفناوي واعتقال بعضهم، بينما أصاب الهلع الأطفال. وكانت مدينة اللد شهدت أمس اعتداءات نفّذها مستوطنون على السكان العرب هناك، من دون ان تستجيب الشرطة لنداءات الاستغاثة التي وجهتها العائلات العربية لها.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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