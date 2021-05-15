شاهد- صمود في وجه العدوان.. فرحة طفلين بإنقاذ سمكتهما في غزة

أظهر مقطع فيديو، فرحة طفلين في غزة بعد نجاحهما في إنقاذ سمكتهما من المنزل بعد القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقال الطفل أحمد الذي ظهر ممسكا بالسمكة الموضوعة في وعاء مياه صغير "طلعناها وأنقذناها من الدار".

لترد أخته الطفلة "نانا" التي كانت تقف بجواره قائلة "والحين العصافير بدنا ننقذها".