شاهد- صمود في وجه العدوان.. فرحة طفلين بإنقاذ سمكتهما في غزة

تستغل إسرائيل سيطرتها على شبكة الاتصالات الفلسطينية والإنترنت في إدارة حروبها مع غزة، فقد قيّدت عمل الشبكة وقدرتها على التطوير والاستقلال من خلال الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.
أظهر مقطع فيديو، فرحة طفلين في غزة بعد نجاحهما في إنقاذ سمكتهما من المنزل بعد القصف الإسرائيلي على القطاع.
وقال الطفل أحمد الذي ظهر ممسكا بالسمكة الموضوعة في وعاء مياه صغير "طلعناها وأنقذناها من الدار".
لترد أخته الطفلة "نانا" التي كانت تقف بجواره قائلة "والحين العصافير بدنا ننقذها".
أحمد ونانا انقذوا سمكتهم من قصف الاحتلال.. 3>#فلسطين_تنتفض #غزة_تحت_القصف #غزة_العزة pic.twitter.com/nPinPndnUd
— Lamees | #SaveSheikhJarrah (@lameessm) May 14, 2021