مصادرة قوات الاحتلال البالونات والعلم الفلسطيني لم تكن الأولى من نوعها حيث صادرت أمس الجمعة طائرة ورقية أيضا بحي الشيخ جراح

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة بالونات تحمل ألوان علم فلسطين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بعد محاولات الأهالي منعهم من الوصول إليها.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، بالضرب العنيف والوحشي على سكان ومتظاهرين فلسطينيين في حي الشيخ جراح. ووثقت عدسات وسائل الإعلام وفي مقدمتها كاميرا الجزيرة، قيام عناصر من الشرطة الإسرائيلية بضرب وسحل عدد من سكان الحي بينهم عدد من الفتيات بدون أي سبب.

عناصر قوات الاحتلال أثناء قيامهم بإزالة العلم الفلسطيني والبالونات من حي الشيخ جراح (الفرنسية)

وبعد الاعتداء على الأهالي والمتضامنين بالشيخ جراح، سارع عناصر من قوات الاحتلال لجلب سلم للقيام بنزع بالونات بألوان العلم الفلسطيني وعلم فلسطيني معلق بها.

وقالت مراسلة الجزيرة في حي الشيخ جراح، نجوان السمري، إن رفع العلم الفلسطيني كان أحد أسباب هجوم قوات الاحتلال على سكان الحي والمتظاهرين، حيث تحظر عليهم رفع العلم في المنطقة.

ولاقى العنصر، الذي حاول نزع العلم والبالونات، صعوبة في إزالتها ما أثار سخرية ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف أحدهم تصرف قوات الاحتلال بـ"السخيف".

من شدة أحقادهم اعتقلوا البالونات والطائرات الورقية#حي_الشيخ_جراح — Sawsan Yusuf (@sawsanyusuf_) May 15, 2021

ولم تكن حادثة مصادرة البالونات والعلم الفلسطيني الأولى من نوعها، حيث صادرت قوات الاحتلال أمس الجمعة طائرة ورقية أيضا بالحي نفسه.