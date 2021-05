قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة بالونات تحمل ألوان علم فلسطين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بعد محاولات الأهالي منعهم من الوصول إليها.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، بالضرب العنيف والوحشي على سكان ومتظاهرين فلسطينيين في حي الشيخ جراح. ووثقت عدسات وسائل الإعلام وفي مقدمتها كاميرا الجزيرة، قيام عناصر من الشرطة الإسرائيلية بضرب وسحل عدد من سكان الحي بينهم عدد من الفتيات بدون أي سبب.

وبعد الاعتداء على الأهالي والمتضامنين بالشيخ جراح، سارع عناصر من قوات الاحتلال لجلب سلم للقيام بنزع بالونات بألوان العلم الفلسطيني وعلم فلسطيني معلق بها.

وقالت مراسلة الجزيرة في حي الشيخ جراح، نجوان السمري، إن رفع العلم الفلسطيني كان أحد أسباب هجوم قوات الاحتلال على سكان الحي والمتظاهرين، حيث تحظر عليهم رفع العلم في المنطقة.

ولاقى العنصر، الذي حاول نزع العلم والبالونات، صعوبة في إزالتها ما أثار سخرية ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف أحدهم تصرف قوات الاحتلال بـ"السخيف".

ولم تكن حادثة مصادرة البالونات والعلم الفلسطيني الأولى من نوعها، حيث صادرت قوات الاحتلال أمس الجمعة طائرة ورقية أيضا بالحي نفسه.

This evening in #SheikhJarrah, this is how things went: @IDF, the world’s most moral army, self-defending against a terrorist kite. pic.twitter.com/PG5s785vAH

— mohammed el-kurd (@m7mdkurd) May 14, 2021