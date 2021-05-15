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سياسة|فلسطين

بالفيديو.. مشاهد صادمة لاعتداء قوات الاحتلال بالضرب على فلسطينيات في حي الشيخ جراح

قام عناصر شرطة الاحتلال بضرب الفتيات بشكل مباشر ودفعهن وسحل عدد منهن أمام عدسات الكاميرات

15/5/2021-|آخر تحديث: 15/5/202110:11 PM (مكة المكرمة)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي -عصر اليوم السبت- بالضرب العنيف والوحشي على سكان ومتظاهرين فلسطينيين في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة.

ووثقت عدسات وسائل الإعلام -وفي مقدمتها كاميرا الجزيرة- قيام عناصر من الشرطة الإسرائيلية بضرب وسحل عدد من سكان الحي -وبينهم عدد من الفتيات- دون أي سبب.

وقام عناصر من شرطة الاحتلال بضرب الفتيات في المكان بشكل مباشر ودفعهن وسحل عدد منهن أمام عدسات الكاميرات، إضافة إلى ضرب واعتقال كل من حاول أن يقوم بالدفاع عن أولئك الفتيات.

لم يكترث عناصر الشرطة الإسرائيلية بالكاميرات التي كانت ترصد اعتداءهم بالضرب على الفتيات في حي الشيخ جراح (الفرنسية)

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت أحد المنازل في الحي، واعتدت على الفلسطينيين المتواجدين في المكان بالضرب وإطلاق قنابل الصوت، وأشار الشهود إلى أن القوات اعتدت بالضرب على السيدة ميسون غوشة -وهي من سكان المنطقة- في أثناء محاولة الوصول إلى منزلها.

وأفاد الشهود أن الفلسطينيين المتواجدين في الحي كانوا يتظاهرون بشكل سلمي، قبل أن تهدد قوات الاحتلال بالاعتداء، ومن ثم نفذت تهديدها على الفور.

ويسود توتر في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية إثر أنباء عن وصول مجموعات من المستوطنين للانضمام إلى نظرائهم المقيمين في الحي، والذين يبثون أغاني عبرية عبر مكبرات الصوت ويقومون بالاعتداء بالضرب على سكان الحي من الفلسطينيين والمتضامنين معهم.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة؛ جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه دون وجه حق.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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