إحراق 3 حافلات إسرائيلية في يافا ومتطرفون إسرائيليون يحرقون منزل فلسطيني بالمدينة

أحرق مجهولون 3 حافلات ركاب تابعة لشركة الباصات الإسرائيلية "إيغد" في مدينة شفا عمرو بالجليل الغربي، بينما تواصل قوات الشباك والشرطة الإسرائيلية اعتقال النشطاء العرب داخل الخط الأخضر.

وقال مراسل الجزيرة وليد العمري إن الشرطة أعلنت في بيان أن شبانا هاجموا المرأب الذي كانت تقف فيه الحافلات وقاموا بإحراقها، وأنها أرسلت قوات إلى المكان.

كما تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر إقدام ملثمين على إضرام النيران في سيارة عضو الكنيست الإسرائيلي إفرات رايطين ماروم بعد منتصف ليل أمس أثناء وقوفها أمام مبنى في مدينة يافا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

وكان طفلان من فلسطينيي الداخل أصيبا بجروح بالغة إثر هجوم شنه متطرفون إسرائيليون بالزجاجات الحارقة على منزل في حي العجمي بمدينة يافا.

يأتي هذا الهجوم بينما يواصل المتطرفون الإسرائيليون -ولا سيما القادمون من المستوطنات في الضفة الغربية- الاعتداء على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في المدن المختلطة مثل حيفا ويافا والرملة واللد تحت حماية كاملة من قوات الشرطة الإسرائيلية.

فيديو | لحرق منزل في حي العجمي بمدينة يافا من قبل مستوطنين، وإصابة طفلين بحروق في المكان. pic.twitter.com/H4j1oqoZBd — الجرمق (@aljarmaqnet) May 14, 2021

فيديو لطفل من المصابين جراء حرق مستوطنين منزلا في حي العجمي بمدينة يافا. pic.twitter.com/ncLRDJp6SQ — الجرمق (@aljarmaqnet) May 14, 2021

اعتقالات واسعة

وفي السياق، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا في مدينة اللد داخل الخط الأخضر فجر السبت.

وكانت قوات الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل عائلة من فلسطينيي الداخل في المدينة واعتدت عليهم، وأظهرت مقاطع الفيديو قيام الشرطة بضرب أبناء عائلة الحفناوي واعتقال بعضهم، وسط حالة من الهلع أصابت الأطفال.

وكانت مدينة اللد شهدت أمس اعتداءات نفذها مستوطنون على فلسطينيي الداخل من دون أن تستجيب الشرطة لنداءات الاستغاثة التي وجهتها العائلات الفلسطينية.

وتنفذ قوات الشاباك مدعومة بقوات من حرس الحدود والشرطة حملات اعتقال طالت نحو 500 من النشطاء والصحفيين والسياسيين الفلسطينيين داخل مناطق الخط الأخضر.

ويستعد فلسطينيو الداخل لتنظيم مظاهرة في مدينة سخنين لإحياء الذكرى الـ73 للنكبة الفلسطينية.