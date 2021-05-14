المتحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة: طلبنا من إسرائيل معاملة سكان "الشيخ جراح" باحترام وعلى حماس وقف صواريخها

أشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إلى دعم واشنطن لجلسة مفتوحة لمجلس الأمن الأسبوع القادم حول التصعيد الحاصل في الشرق الأوسط، قائلا إن الخطوة الأساسية الأولى هي وقف حماس لإطلاق الصواريخ.

وأوضح نيد برايس للجزيرة أن قضية الشيخ جراح كانت سببا لما جرى، وأن واشنطن طلبت من إسرائيل معاملة سكان هذا الحي باحترام.

كما قال "طلبنا من الطرفين وقف أي استفزازات كالاستيطان وهدم المنازل والهجمات الإرهابية".

وفيما يخص الاستهداف الإسرائيلي لقطاع غزة، قال برايس للجزيرة "مؤسف سقوط القتلى بما في ذلك الأطفال في الجانب الفلسطيني"، لكن هناك "خطوة أساسية أولى يجب أن تحصل الآن وهي وقف حماس إطلاق هجماتها الصاروخية الإرهابية فورا".

وتابع قائلا "نريد وقفا فوريا لإطلاق صواريخ حماس باتجاه إسرائيل"، موضحا أن واشنطن تركز على الجهود الدبلوماسية مع الإسرائيليين والفلسطينيين والأطراف الإقليمية كمصر وقطر.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تؤيد عقد اجتماع لمجلس الأمن حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني "بداية الأسبوع المقبل".

وقال دبلوماسيون في وقت سابق إن واشنطن عرقلت تنظيم هذا الاجتماع الطارئ الذي كان مقررا في البداية الجمعة.

وتابع بلينكن بالقول للصحفيين "نفكر في بداية الأسبوع المقبل، وآمل أن يمنح ذلك الدبلوماسية بعض الوقت لتحقيق نتائج".

في السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية الأميركي عن قلق بلاده إزاء تصاعد العنف بين العرب واليهود.

وقال المسؤول للصحفيين إن واشنطن تشعر بـ"القلق العميق إزاء أعمال العنف في شوارع إسرائيل"، مضيفا أن اليهود والمسلمين الذين يحيون أعيادا هذا الأسبوع "يستحقون المشاركة في الاحتفالات دون خوف من العنف".