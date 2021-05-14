البث الحي
سياسة|فلسطين

المتحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة: طلبنا من إسرائيل معاملة سكان "الشيخ جراح" باحترام وعلى حماس وقف صواريخها

المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس (رويترز)
المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس (رويترز)
13/5/2021

أشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إلى دعم واشنطن لجلسة مفتوحة لمجلس الأمن الأسبوع القادم حول التصعيد الحاصل في الشرق الأوسط، قائلا إن الخطوة الأساسية الأولى هي وقف حماس لإطلاق الصواريخ.

وأوضح نيد برايس للجزيرة أن قضية الشيخ جراح كانت سببا لما جرى، وأن واشنطن طلبت من إسرائيل معاملة سكان هذا الحي باحترام.

كما قال "طلبنا من الطرفين وقف أي استفزازات كالاستيطان وهدم المنازل والهجمات الإرهابية".

وفيما يخص الاستهداف الإسرائيلي لقطاع غزة، قال برايس للجزيرة "مؤسف سقوط القتلى بما في ذلك الأطفال في الجانب الفلسطيني"، لكن هناك "خطوة أساسية أولى يجب أن تحصل الآن وهي وقف حماس إطلاق هجماتها الصاروخية الإرهابية فورا".

وتابع قائلا "نريد وقفا فوريا لإطلاق صواريخ حماس باتجاه إسرائيل"، موضحا أن واشنطن تركز على الجهود الدبلوماسية مع الإسرائيليين والفلسطينيين والأطراف الإقليمية كمصر وقطر.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تؤيد عقد اجتماع لمجلس الأمن حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني "بداية الأسبوع المقبل".

وقال دبلوماسيون في وقت سابق إن واشنطن عرقلت تنظيم هذا الاجتماع الطارئ الذي كان مقررا في البداية الجمعة.

وتابع بلينكن بالقول للصحفيين "نفكر في بداية الأسبوع المقبل، وآمل أن يمنح ذلك الدبلوماسية بعض الوقت لتحقيق نتائج".

في السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية الأميركي عن قلق بلاده إزاء تصاعد العنف بين العرب واليهود.

وقال المسؤول للصحفيين إن واشنطن تشعر بـ"القلق العميق إزاء أعمال العنف في شوارع إسرائيل"، مضيفا أن اليهود والمسلمين الذين يحيون أعيادا هذا الأسبوع "يستحقون المشاركة في الاحتفالات دون خوف من العنف".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

بلينكن هاتَف عباس.. الرئيس الفلسطيني يطالب بوقف العدوان وواشنطن تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في كل مكان، في حين دعت واشنطن لوقف التوتر بالأراضي الفلسطينية مؤكدة “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”.

13/5/2021

دبلوماسي إسرائيلي: المسيحيون الإنجيليون يشكلون العمود الفقري لدعم إسرائيل في أميركا

تتخطى شعبية إسرائيل الانقسام الحزبي والأيديولوجي الأميركي بصفة عامة. ولا تتفوق أي من القوى السياسية المختلفة أو الجماعات العرقية أو الدينية في دعمها لإسرائيل على الإنجيليين المسيحيين البروتستانت.

12/5/2021

فلسطين.. دعوات لجلسة علنية الجمعة بمجلس الأمن و25 نائبًا أميركيا يعتبرون الممارسات الإسرائيلية "جريمة حرب"

دعت تونس والنرويج والصين إلى جلسة علنية الجمعة بمجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد بين سلطات الاحتلال والفلسطينيين، في حين طالب 25 نائبًا بالكونغرس الأميركي وزير الخارجية بممارسة ضغوط على إسرائيل.

13/5/2021
المزيد من سياسة

تعليقا على أحداث فلسطين.. إلهان عمر: الأزمة الحالية سببها دولة تواصل احتلالا غير قانوني

إلهان عمر معروفة بآرائها المنتقدة لسياسات إسرائيل (رويترز)

السيناتور بيرني ساندرز: دور واشنطن التقريب بين شعوب المنطقة وليس دعم حكومة إسرائيلية يمينية

السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز (الفرنسية)

جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي الأحد حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وغوتيريش يدعو للتهدئة احتراما للعيد

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يؤدي إلا لزيادة التطرف في المنطقة (رويترز)

اعتداء على مسيرات بالضفة.. المقاومة تطلق عشرات الصواريخ وإسرائيل تقصف غزة وتنفي بدء عملية برية

القصف الإسرائيلي لقطاع غزة المحاصر مستمر بشكل غير مسبوق (رويترز)
الأكثر قراءة

لحظة بلحظة.. تابع آخر مستجدات الوضع في فلسطين

أعمدة الدخان تتصاعد في أحد مناطق مدينة عسقلان بعد قصف صاروخي للمقاومة (رويترز)
logo

ميدان يحاور بسام جرّار.. هل ستزول إسرائيل عام 2022؟

حمزة السامرائي.. فتى العراق النابغة الذي بسط الرياضيات للأميركيين وكرّمه أوباما

حمزة يقول إنه تأثر بعلماء العصر العباسي، ويهدف إلى إكمال إرثهم العلمي والحضاري (الجزيرة)

طار في الهواء أكثر من 10 أمتار.. مراسل تلفزيوني ينطق الشهادة على المباشر في تغطية للعدوان على غزة

(الأناضول)