جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي الأحد حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وغوتيريش يدعو للتهدئة احتراما للعيد

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا افتراضيا علنيا حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الأحد الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "تهدئة فورية" بين غزة وإسرائيل احتراما لعيد الفطر المبارك.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط النرويجي تور وينيسلاند، إضافة إلى ممثلين عن إسرائيل والفلسطينيين.

وقال دبلوماسي إن الولايات المتحدة التي عارضت عقد اجتماع طارئ يوم الجمعة طلبته تونس والنرويج والصين -واقترحت عقده الثلاثاء- "وافقت على تقديم موعده إلى يوم الأحد".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد للصحافة في واشنطن أن بلاده "تؤيد" عقد اجتماع "في بداية الأسبوع المقبل".

وقال "آمل أن يمنح هذا بعض الوقت للدبلوماسية، من أجل تحقيق نتائج ومعرفة ما إذا كنا سنصل إلى وقف حقيقي للتصعيد".

ويتطلب عقد هذه الاجتماعات عبر الفيديو موافقة جميع الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن.

وقبلت الولايات المتحدة منذ الاثنين عقد اجتماعَين عبر الفيديو خلف أبواب مغلقة وبصورة طارئة حول التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني، لكنها رفضت إعلانَين مشتركين يطالبان بإنهاء الأعمال العدائية، معتبرة أنهما "سيأتيان بنتائج عكسية" في هذه المرحلة، حسب دبلوماسيين.

Out of respect for the spirit of Eid, I appeal for an immediate de-escalation and cessation of hostilities in Gaza and Israel. Too many innocent civilians have already died. This conflict can only increase radicalization and extremism in the whole region.

— António Guterres (@antonioguterres) May 13, 2021