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سياسة|تركيا

دعا العالم للتحرك لوقف العدوان.. أردوغان: إذا لم تتخذ منظمة التعاون الإسلامي موقفا ملموسا وفعالا فستكون قد أنكرت وجودها

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
14/5/2021

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول والمؤسسات الدولية إلى التحرك بأسرع وقت لوقف الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، مشددا على ضرورة قيام منظمة التعاون الإسلامي بالتحرك العاجل لوقف الهجمات الإسرائيلية.

وأكد أردوغان في كلمة له اليوم الجمعة، خلال فعالية عبر الاتصال المرئي مع رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الولايات، أن الوقوف بوجه العدوان الإسرائيلي في القدس والمدن الفلسطينية يعتبر واجبا أخلاقيا للإنسانية جمعاء.

وقال إنه يدعو "كل دولة وكل مؤسسة، بغض النظر عن معتقداتها وأصولها، إلى التحرك في أسرع وقت ممكن (لوقت الهجمات الإسرائيلية)".

وشدد على أن منظمة التعاون الإسلامي ستكون قد أنكرت وجودها إذا لم تتخذ موقف ملموسا وفعالا بشكل فوري ضد تلك الهجمات.

وأضاف أن محاولات من وصفها بدولة الإرهاب (إسرائيل) لنهب مدينة مثل القدس تضم أماكن مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود من دون حياء، تجاوزت كل الحدود.

وأشار إلى أن تركيا تتحرك ضد الظلم في القدس والمدن الفلسطينية بالشعور نفسه كما دعمت نضال أذربيجان لتحرير أراضيها المحتلة (من أرمينيا).

وأكد أن تركيا مستعدة لدعم فعال لكل مبادرة يتم إطلاقها في الأمم المتحدة، وتحمل المسؤولية والتضحية من أجل إحلال السلام.

ولفت إلى أنه في حال عدم إيقاف العدوان الإسرائيلي في فلسطين وخاصة في القدس، فإن كل شخص سيجد نفسه هدفًا لتلك العقلية الوحشية (لإسرائيل)، مشيرا إلى أن الدور سيأتي يوما على الذين يشاركون إسرائيل في سفك الدماء بالصمت أو بدعمها في الخفاء.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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