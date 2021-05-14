البث الحي
أخبار|فلسطين

الغارديان: العنف والفوضى ملاذ نتنياهو للاستمرار في السلطة

نتنياهو يهرب من أزماته المتراكمة بالتصعيد مع غزة (رويترز)
نتنياهو يهرب من أزماته المتراكمة بالتصعيد مع غزة (رويترز)
14/5/2021

قالت صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية إن تصاعد الصراع بين إسرائيل وغزة أدى إلى غض الطرف مؤقتا عن تشكيل ائتلاف حكومي إسرائيلي يقصي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت الغارديان -في تقرير أعدته الصحفية هارييت شيروود- أنه قبل اندلاع أعمال العنف هذا الأسبوع، بدا أن نتنياهو على وشك خسارة منصبه على رأس المشهد السياسي الإسرائيلي بعد 12 سنة قضاها رئيسا للوزراء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في أعقاب رابع انتخابات عامة غير حاسمة تنظم خلال سنتين؛ كُلّف زعيم المعارضة يائير لبيد بتشكيل ائتلاف حكومي، ولكن القصف المتواصل بين إسرائيل وغزة إلى جانب أعمال العنف الداخلي في إسرائيل نفسها مثّل عقبة أمام ذلك.

وقالت إن أمام لبيد موعدا نهائيا حتى 2 يونيو/حزيران لتشكيل ائتلاف حكومي، لكن هناك شكوكا في إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي بحلول التاريخ المذكور آنفا في حال استمرت المواجهة العسكرية الحالية.

وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو يسعى لتعزيز صورته كزعيم قوي مستعد للوقوف في وجه الفصائل الفلسطينية المسلحة من خلال توجيه ضربات جوية قاتلة تستهدف حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

فوضى

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن نتنياهو قاد عمليتين عسكريتين سابقتين ضد غزة في عامي 2012 و2014، فإن الأمور هذه المرة مختلفة، حيث إن أحد أهم نجاحاته خلال 12 سنة الماضية تمثّل في فصل القضية الفلسطينية عن حياة الإسرائيليين اليومية.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن اندلاع الاشتباكات والهجمات العنيفة هذا الأسبوع بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل في البلدات التي يقطنها فلسطينيو الداخل مثّل مصدر إزعاج لأطراف سياسية إسرائيلية، حيث وصف زعيم المعارضة يائير لبيد ما يجري بأنه "فقدان كامل للسيطرة" واتهم نتنياهو بقيادة إسرائيل نحو الفوضى.

ورأى لبيد أن الأحداث الأخيرة "ليست مبررا لبقاء نتنياهو في منصبه، بل على العكس من ذلك تماما، إنها سبب وجيه لاستبداله في أقرب وقت ممكن".

وعلق الصحفي الإسرائيلي نداف إيال -في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية- بالقول "نحن نرى انحلالا، إننا نشهد تصدعا للنسيج الاجتماعي".

فيما علق لويس فيشمان -البروفيسور المشارك بجامعة بروكلين-  في صحيفة هآرتس الإسرائيلية بالقول إن "أكبر حيلة سحرية لنتنياهو هي تغطية أعين يهود إسرائيل عن القمع الذي يمارسه ضد الفلسطينيين، ولكن خطط نتنياهو بدأت تنهار الآن كبيت من ورق".

و يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهما بالفساد في 3 ملفات هي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وقد انعقدت أولى جلسات محاكمته في 24 مايو/أيار 2020، واستؤنفت في 8 فبراير/شباط الماضي.

 

المصدر : غارديان

حول هذه القصة

دمر 500 وحدة سكنية.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف على غزة وصواريخ المقاومة تطال مصانع ومدنا ومواقع عسكرية إسرائيلية

جددت قوات الاحتلال الجمعة لليوم الخامس على التوالي قصفها العنيف جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة. وفي المقابل، ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ نحو مدن ومصانع ومواقع عسكرية إسرائيلية.

14/5/2021

باكورة شهداء الحرب على غزة.. إمام مسجد وعريس ورضيع

منذ اليوم الأول للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتقى عدد من الفلسطينيين شهداء، ومن بين هؤلاء إمام مسجد حافظ للقرآن، وعريس كان يستعد لحفل زفافه ثاني أيام عيد الفطر، ورضيع لم يتجاوز الثانية من عمره.

14/5/2021
المزيد من أخبار
رابط خارجي

في ذكرى النكبة الفلسطينية.. أفلام ننصحك بمشاهدتها

في ذكرى النكبة الفلسطينية.. أفلام ننصحك بمشاهدتها (الجزيرة)

مجزرة جديدة في قصف الاحتلال لغزة وصواريخ المقاومة تضرب مدنا وقاعدتين إسرائيليتين

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر منذ أيام (رويترز)

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينظم مهرجانا تضامنيا اليوم بالدوحة.. الريسوني وشيخ الأزهر يدعوان لدعم الشعب الفلسطيني

أحمد الريسوني قال إن إسرائيل لم يعد بإمكانها أن تفعل ما تشاء في فلسطين (الجزيرة)

مشعل أكد أن مطلب المقاومة وقف جرائم الاحتلال.. تحركات عربية ودولية لوقف انتهاكات القدس والعدوان على غزة

مشعل كشف عن وجود تحركات دولية لوقف العدوان مؤكدا أن للمقاومة مطالبها (رويترز)
الأكثر قراءة

لحظة بلحظة.. تابع آخر مستجدات الوضع في فلسطين (صور وفيديو)

logo

ميدان يحاور بسام جرّار.. هل ستزول إسرائيل عام 2022؟

طار في الهواء أكثر من 10 أمتار.. مراسل تلفزيوني ينطق الشهادة على المباشر في تغطية للعدوان على غزة

(الأناضول)

حمزة السامرائي.. فتى العراق النابغة الذي بسط الرياضيات للأميركيين وكرّمه أوباما

حمزة يقول إنه تأثر بعلماء العصر العباسي، ويهدف إلى إكمال إرثهم العلمي والحضاري (الجزيرة)