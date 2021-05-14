البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

السيناتور بيرني ساندرز: دور واشنطن التقريب بين شعوب المنطقة وليس دعم حكومة إسرائيلية يمينية

السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز (الفرنسية)
السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز (الفرنسية)
14/5/2021

استنكر السيناتور الأميركي الديمقراطي بيرني ساندرز، الجمعة، دعم بلاده لحكومة يمينية في إسرائيل عوضا عن التقريب بين شعوب المنطقة.

وقال ساندرز، في تغريدة عبر تويتر إن "دور الولايات المتحدة يجب أن يكون التقريب بين شعوب المنطقة وليس دعم حكومة إسرائيلية يمينية".

وأضاف قي تغريدة ثانية "بينما يفكر الرئيس جو بايدن في اختيار سفير أميركي جديد لدى إسرائيل، أشجعه على اختيار شخص يمكنه تمثيل بلدنا بطريقة عادلة، ويمكنه التعامل ليس فقط مع إسرائيل، ولكن مع الفلسطينيين أيضا".

وقبل أيام، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلا عن البيت الأبيض، باعتزام الولايات المتحدة تعيين سفير جديد لها لدى إسرائيل في الأسابيع المقبلة.

والسفير الأميركي الحالي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، معروف بقربه من الرئيس السابق دونالد ترامب، وسبق أن سبب غضبا كبيرا لدى القيادة الفلسطينية جراء انحيازه الواضح لإسرائيل ودعوته إلى استبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان.

وحالت الولايات المتحدة، الحليف الأول لإسرائيل، دون صدور بيان من مجلس الأمن في جلستين مغلقتين عقدتا الاثنين والأربعاء الماضيين، بشأن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.‎

ومنذ الاثنين، استشهد 109 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا و15 سيدة، وأصيب 621 بجروح جراء غارات إسرائيلية متواصلة على غزة، في حين ارتقى 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل وبايدن يقول إنه يضغط من أجل إعادة الهدوء في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يضغط من أجل وقف العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في حين أصدرت الخارجية الأميركية تحذيرا للمواطنين الأميركيين من السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

14/5/2021

المتحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة: طلبنا من إسرائيل معاملة سكان "الشيخ جراح" باحترام وعلى حماس وقف صواريخها

أشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إلى دعم واشنطن لجلسة مفتوحة لمجلس الأمن الأسبوع القادم حول التصعيد الحاصل في الشرق الأوسط، قائلا إن الخطوة الأساسية الأولى هي وقف حماس لإطلاق الصواريخ.

13/5/2021

دعت لخفض التصعيد.. واشنطن تهاجم صواريخ المقاومة وتشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس اليوم الاثنين الهجمات الصاروخية التي ردت بها فصائل المقاومة الفلسطينية على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وقال إنها “تصعيد غير مقبول”.

10/5/2021

بلينكن هاتَف عباس.. الرئيس الفلسطيني يطالب بوقف العدوان وواشنطن تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في كل مكان، في حين دعت واشنطن لوقف التوتر بالأراضي الفلسطينية مؤكدة “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”.

13/5/2021
المزيد من سياسة

تعليقا على أحداث فلسطين.. إلهان عمر: الأزمة الحالية سببها دولة تواصل احتلالا غير قانوني

إلهان عمر معروفة بآرائها المنتقدة لسياسات إسرائيل (رويترز)

جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي الأحد حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وغوتيريش يدعو للتهدئة احتراما للعيد

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يؤدي إلا لزيادة التطرف في المنطقة (رويترز)

اعتداء على مسيرات بالضفة.. المقاومة تطلق عشرات الصواريخ وإسرائيل تقصف غزة وتنفي بدء عملية برية

القصف الإسرائيلي لقطاع غزة المحاصر مستمر بشكل غير مسبوق (رويترز)

لحظة بلحظة.. تابع آخر مستجدات الوضع في فلسطين

أعمدة الدخان تتصاعد في أحد مناطق مدينة عسقلان بعد قصف صاروخي للمقاومة (رويترز)
الأكثر قراءة
logo

ميدان يحاور بسام جرّار.. هل ستزول إسرائيل عام 2022؟

حمزة السامرائي.. فتى العراق النابغة الذي بسط الرياضيات للأميركيين وكرّمه أوباما

حمزة يقول إنه تأثر بعلماء العصر العباسي، ويهدف إلى إكمال إرثهم العلمي والحضاري (الجزيرة)

طار في الهواء أكثر من 10 أمتار.. مراسل تلفزيوني ينطق الشهادة على المباشر في تغطية للعدوان على غزة

(الأناضول)

أرسنال يرد على عضو منظمة يهودية بريطانية تقدم بشكوى ضد النني لتضامنه مع فلسطين

النني غرد في وقت سابق قائلا &#34;قلبي وروحي ودعمي لكِ فلسطين&#34; (غيتي)