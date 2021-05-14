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سياسة|فلسطين

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 3 صواريخ من داخل سوريا باتجاه إسرائيل

جنديان إسرائيليان عند خط وقف إطلاق النار بالجولان المحتل (رويترز)
جنديان إسرائيليان عند خط وقف إطلاق النار بالجولان المحتل (رويترز)
14/5/2021-|آخر تحديث: 14/5/202110:49 PM (مكة المكرمة)

أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل مساء اليوم الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار بيان عسكري إسرائيلي أن أحد الصواريخ سقط على الأراضي السورية، بينما سقط صاروخان في مناطق مفتوحة غير مأهولة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ولم ترد على الفور أي تقارير عن أضرار محتملة نتيجة لإطلاق الصواريخ .

وجاء هذا التطور بالتزامن مع مظاهرات على الحدود اللبنانية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة واستمرار اعتداءات الاحتلال في القدس، كما يأتي بعد يوم من حادث مشابه على الحدود اللبنانية؛ إذ أعلن أيضا الجيش الإسرائيلي -أمس الخميس- إطلاق 3 صواريخ من لبنان صوب شمال إسرائيل دون وقوع إصابات.

وذكر الجيش الإسرائيلي -في بيانه أمس- أنه تم رصد إطلاق 3 مقذوفات من جنوب لبنان تجاه بلدة شلومي، وسقطت في البحر من دون وقوع أضرار أو سقوط مصابين.

ولم تتبن أي جهة على الفور المسؤولية عن إطلاق الصواريخ، كما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية.

بيد أن مراسل الجزيرة في لبنان نقل عن مصادر بقوات اليونيفيل ترجيحها أن تكون الصواريخ التي أطلقت على شمال إسرائيل من طراز غراد.

وأوضح مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم أن جهات أمنية ترجح أن الجهات التي أطلقت الصواريخ غير لبنانية وقد تكون فلسطينية، واستبعدت أن تكون لحزب الله علاقة بالحادث.

وذكر أنه تم في حالات سابقة إطلاق صواريخ قديمة الصنع بالتزامن مع بعض حالات التصعيد التي تجري في فلسطين.

وأضاف أن مثل هذه الحوادث تكون في الغالب محدودة ومعزولة، ولا تأتي ضمن تصعيد مستمر.

 

المصدر : الجزيرة + وكالات

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