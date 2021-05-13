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سياسة|السعودية

السعودية.. التحالف يعترض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون صوب المملكة

طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثيين (الجزيرة)
طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثيين (الجزيرة)
13/5/2021-|آخر تحديث: 13/5/202108:50 AM (مكة المكرمة)

قالت وسائل إعلام سعودية إن "قوات التحالف السعودي الإماراتي اعترضت الخميس 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون صوب المملكة في أول أيام عيد الفطر".

وشدد التحالف في بيان على أن الأعمال العدائية للحوثيين لم تراع الشعائر الدينية، وتنافي أيضا الأعراف الدولية.

في المقابل، قال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع إنهم استهدفوا بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية شركة أرامكو ومطار نجران بالسعودية.

وكان التحالف قد أحبط في وقت سابق هجوما عدائيا وشيكا بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، مؤكداً في بيان تدمير الزورق.

وذكر التحالف أن الحوثيين يواصلون تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، لافتاً إلى أنها تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

وكثف الحوثيون، مؤخرا، من إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدميرها، واتهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 6 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية منذ مارس/آذار 2015؛ إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات عدة، بينها العاصمة صنعاء.

المصدر : الجزيرة

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