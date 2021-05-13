البث الحي
سياسة|إسرائيل

موقع متخصص: إسرائيل تحول الرحلات القادمة لمطار بن غوريون إلى مطار آخر بالجنوب

مطار بن غوريون هو المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل ويقع قرب تل أبيب (رويترز)
مطار بن غوريون هو المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل ويقع قرب تل أبيب (رويترز)
13/5/2021

نقلت وكالة رويترز عن موقع لتتبع حركة الطيران، تأكيده أن إسرائيل تحول الرحلات القادمة إلى مطار بن غوريون الواقع خارج تل أبيب وتوجهها إلى مطار رامون في جنوبها، وسط إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ من غزة.

وبدوره، قال آفي شارف المحرر في صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن إسرائيل حوّلت مسار رحلة قادمة إلى مطار بن غوريون الأربعاء، ووجهتها إلى آخر في الجنوب مصمم ليكون بديلا في زمن الحرب لمطارها الدولي الرئيسي.

وقال شارف على تويتر إن رحلة طيران شركة إلعال الإسرائيلية رقم 332 في طريقها للهبوط في مطار رامون بالقرب من إيلات. وتشير بيانات على الإنترنت إلى أن الرحلة قادمة من العاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت بيانات فلايت وير للطيران أن شركات الطيران الأميركية: "يونايتد إيرلاينز" (UNITED AIRLINES) و"دلتا إيرلاينز" (DELTA AIRELINES) و"أميركان إيرلاينز" (AMERICAIN AIRELINES)، ألغت رحلاتها بين الولايات المتحدة وتل أبيب مع تصاعد القصف على تل أبيب.

وقالت يونايتد إيرلاينز إنها ألغت رحلاتها من شيكاغو ونيوآرك إلى تل أبيب في 11 مايو/أيار، ورحلاتها من سان فرانسيسكو إلى تل أبيب في 12 مايو/أيار.

وقال متحدث باسم دلتا إيرلاينز التي تسير رحلات لتل أبيب من مطار جون إف كنيدي في نيويورك، إنها ألغت الرحلات بين 11 و13 مايو/أيار، وإنه ليس لديها "قرار نهائي بشأن استئناف الرحلات"، في حين لم يصدر بعد أي تعليق من "أميركان إير لاينز".

وقالت شركة طيران إلعال الإسرائيلية في وقت سابق الأربعاء إنها مستعدة لتسيير رحلات إضافية إذا تطلب الأمر، "لإبقاء سماوات إسرائيل مفتوحة".

وأضافت في بيان أن ذلك قد يشمل رحلات خاصة لإعادة إسرائيليين عالقين "في مواقع يتعذر منها العودة للوطن".

وعلقت إسرائيل لفترة وجيزة يوم الاثنين عمليات الإقلاع من مطار بن غوريون، وحوّلت الرحلات القادمة بعد أن أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وابلا من الصواريخ على منطقة تل أبيب.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

الغارديان: ما يجري بالقدس وغزة نتيجة متوقعة للظلم الإسرائيلي المتراكم ضد الفلسطينيين

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الوقود الذي أشعل شرارة المواجهات الحالية في القدس وغزة عمره عقود من المظالم المتراكمة ضد الفلسطينيين، وإن مشاعر الغضب بسبب الاحتلال وممارساته تزداد عمقا بمرور الوقت.

12/5/2021

فرض الطوارئ في اللد.. إسرائيليون يهاجمون الفلسطينيين وحملة اعتقالات داخل الخط الأخضر

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالة الطوارئ في مدينة اللد المجاورة لمطار بن غوريون الدولي بعد اندلاع اشتباكات بين فلسطينيي الداخل وإسرائيليين في عدد من المدن والبلدات داخل الخط الأخضر.

12/5/2021

بلينكن هاتَف عباس.. الرئيس الفلسطيني يطالب بوقف العدوان وواشنطن تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في كل مكان، في حين دعت واشنطن لوقف التوتر بالأراضي الفلسطينية مؤكدة “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”.

13/5/2021
المزيد من سياسة

لا بهجة للعيد وسط نهر الدماء والدموع.. مظاهرات وفعاليات عالمية رفضا للعدوان على غزة

مظاهرات تضامنية مع فلسطين في كراتشي بباكستان (الأوروبية)

أصبح أيقونة أطفال غزة.. حمزة نصار استشهد صائما مبتسما

حمزة الفلسطيني أصبحت صورته رمزا للأطفال (مواقع التواصل)

بعد ساعات من نقل الرحلات إليه.. القسام تقصف مطار رامون وشركات طيران دولية تلغي رحلاتها لإسرائيل

مطار رامون قرب الحدود مع الأردن (رويترز)

نيويورك تايمز: اتفاقيات أبراهام أصبحت على الهامش

ترامب (يسار) ونتنياهو احتفيا كثيرا بما تُسمى صفقة القرن (الجزيرة)
الأكثر قراءة

نتنياهو يقر باستحالة صد كل ضربات المقاومة.. القسام تقصف إسرائيل بصواريخ بعيدة المدى وتدخل الطائرات المسيرة للمعركة

صاروخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل (وكالة الأنباء الأوروبية)

لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأراضي الفلسطينية المحتلة

منزل في مدينة أسدود أصيب بصاروخ فلسطيني (رويترز)
logo

آخرها "صاروخ عياش" ويصل مداه إلى 250 كيلومترا.. إليك أهم صواريخ كتائب القسام

أكاديمي بريطاني: الإمارات ذهبت بعيدا في تبنيها الدعاية الصهيونية ضد الفلسطينيين

الإمارات تدعم حسابات إماراتيين مؤثرين، لتبنّي الدعاية الإسرائيلية (الفرنسية)