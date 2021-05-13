لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأراضي الفلسطينية المحتلة

في اليوم الرابع من أوسع مواجهة منذ حرب عام 2014، وجهت المقاومة الفلسطينية المزيد من الضربات لأهداف إسرائيلية وصولا إلى مدينة إيلات على البحر الأحمر، كما أعلنت كتائب القسام أنها زجت بطائرات مسيرة مفخخة في معركة "سيف القدس".

في المقابل، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعجز عن صد كل صواريخ المقاومة، في وقت واصلت قواته قصف غزة بشكل مكثف، مما أسفر عن المزيد من الشهداء والجرحى والدمار في المملتكات، وذلك بالتوازي مع التهديد بعملية برية ضد القطاع المحاصر.

وتتابع الجزيرة نت لحظة بلحظة آخر التطورات:

منذ دقيقتين

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بغارات جوية منزل مسؤول الطائرات المسيرة في حركة حماس سامر أبو دقة.

منذ 5 دقائق

وزارة الصحة الفلسطينية: 87 شهيدا بينهم 18 طفلا و8 نساء و 530 جريحا في القصف الإسرائيلي.

منذ 6 دقائق

مراسل الجزيرة: استشهاد 4 أشخاص بعد قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج.

منذ 8 دقائق

مراسل الجزيرة: تقديرات إسرائيلية تفيد بتعرض مناطق غلاف غزة وبئر السبع إلى 120 صاروخا في الرشقات الأخيرة.

منذ 17 دقيقة

سرايا القدس: قصفنا على سديروت حدث أثناء زيارة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إليها.

منذ 21 دقيقة

سي إن إن: البنتاغون يسحب 120 من العسكريين والمدنيين الأميركيين من إسرائيل.

منذ 22 دقيقة

سرايا القدس: قصف مدينتي سديروت وعسقلان بصواريخ من طراز بدر 3.

منذ 23 دقيقة

كتائب القسام: استهداف بطاريات مدفعية هاوتزر شرق غزة.

منذ 25 دقيقة

مراسل الجزيرة: القبة الحديدية تعترض رشقات صاروخية باتجاه عسقلان.

منذ 27 دقيقة

كتائب القسام: قصف مدينة بئر السبع برشقة صاروخية من طراز سجيل.

منذ 29 دقيقة

مراسل الجزيرة: الفصائل الفلسطينية تستأنف الرشقات الصاروخية بشكل مكثف من أكثر من موقع.

منذ 31 دقيقة

مراسل الجزيرة: الفصائل الفلسطينية تطلق 5 رشقات صاروخية باتجاه أهداف مختلفة.

منذ 38 دقيقة

نتنياهو: سنلجأ إلى الاعتقال الإداري وقد نلجأ إلى إدخال قوات من الجيش إلى المدن العربية.

منذ 41 دقيقة

ألوية الناصر صلاح الدين: قصف مبنى لمخابرات الجيش الإسرائيلي شرق موقع كرم أبو سالم برشقة صاروخية.

منذ 45 دقيقة

الجيش الإسرائيلي: غرف العمليات المستهدفة تعود لقادة في جباليا والشجاعية وشمال غزة ودير البلح.

منذ 46 دقيقة

الجيش الإسرائيلي: استهداف 4 غرف عمليات لحركة حماس.

منذ 52 دقيقة

سرايا القدس: استهداف منصة القبة الحديدية في منطقة نير إسحاق في جنوب قطاع غزة بصواريخ مكثفة.

منذ 54 دقيقة

السفير الإسرائيلي في موسكو: سنكون مستعدين لوقف إطلاق النار فقط عند إقدام الجانب الفلسطيني على ذلك، ثم عقد مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني بعد وقف إطلاق النار.

منذ ساعة

وزير الداخلية الفرنسي: منعنا التظاهر يوم السبت بشأن الوضع في الشرق الأوسط خوفا من تكرار اضطرابات 2014.

منذ ساعة

الخارجية الروسية: قلقون من التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي وندين الهجمات ضد المدنيين، ونشدد على أهمية مراعاة وضع الأماكن المقدسة في القدس ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

منذ ساعة

مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة لمجلس الأمن: الفصائل الفلسطينية أطلقت 1500 صاروخ من غزة، ولا نرغب في التصعيد لكن لدينا الحق في الدفاع عن النفس، ونناشد المجتمع الدولي إدانة الهجمات ضدنا.

منذ ساعة

التلفزيون السعودي: منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأحد اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في فلسطين بطلب من الرياض.

منذ ساعة

وسائل إعلام إسرائيلية: فرض حظر للتجوال في مدينة اللد من الساعة 5 عصرا حتى 8 صباحا.

منذ ساعتين

بوتين وغوتيريش يؤكدان هاتفيا على ضرورة خفض إسرائيل للعنف.

منذ ساعتين

عضو اللجنة الشعبية بمدينة عكا للجزيرة: إطلاق قنابل صوتية واعتداءات على منازل فلسطينيي الداخل.

منذ ساعتين

كتائب القسام: قصفنا مستوطنة نيرعوز بقذائف هاون من العيار الثقيل.

منذ ساعتين

السيناتور كريس ميرفي: حكومة نتنياهو جعلت من المستحيل وجود دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة.

منذ ساعتين

كتائب القسام تبث صورا للطائرات المسيرة "شهاب" الانتحارية محلية الصنع التي دخلت الخدمة حديثا.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر إسرائيلية: 4 مسيرات أطلقت من غزة محملة بمتفجرات باتجاه مواقع إسرائيلية.

منذ ساعتين

تونس والصين والنرويج تدعو إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد في فلسطين وإسرائيل.

منذ ساعتين

الإسعاف الإسرائيلي يقول إنه عالج 19 إسرائيليا أصيبوا بجروح جراء رشقات استهدفت مواقع إسرائيلية.

منذ ساعتين

كتائب القسام: طائراتنا المسيرة استهدفت ظهر اليوم حشودا عسكرية على تخوم قطاع غزة، واستهدفنا أمس بطائرات مسيرة من طراز "شهاب" منصة الغاز البحرية قبالة ساحل شمال غزة.

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: إطلاق رشقات صاروخية باتجاه سديروت ومواقع إسرائيلية أخرى شرق غزة.

منذ ساعتين

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستدعي 7 آلاف جندي من قوات الاحتياط.

منذ 3 ساعات

مصادر طبية: شهيد وجرحى جراء غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

منذ 3 ساعات

الجيش الإسرائيلي: أسقطنا قبل قليل طائرة مسيرة خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة.

وسائل إعلام إسرائيلية: تعليمات لسكان غلاف غزة بالبقاء في منازلهم بسبب مخاوف من حدث غير عادي.

منذ 3 ساعات

نتنياهو: لم نتوقف عن مهاجمة الأهداف الإرهابية في غزة واستهدفنا نحو 1000 هدف في اليومين الماضيين.

نتنياهو: من المستحيل اعتراض الصواريخ من غزة 100%.

منذ 3 ساعات

كتائب القسام: نفذنا عدة هجمات ضد أهداف بطائرات مسيرة.

هآرتس: تعليق الرحلات الجوية في مطار رامون قرب الحدود مع الأردن.

منذ 3 ساعات

القناة 12 الإسرائيلية: انفجار طائرة مسيرة انطلقت من غزة قرب بلدات متاخمة للقطاع.

منذ 4 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة إسرائيليين اثنين بشظايا صواريخ سقطت على كريات جات جنوبي تل أبيب.

نتنياهو: سنحقق الهدوء لإسرائيل بحزم كبير في الدفاع والهجوم.

منذ 4 ساعات

معاريف: القبة الحديدية تعترض 10 صواريخ على الأقل في سماء تل أبيب.

القناة 12 الإسرائيلية: الرشقات الأخيرة من غزة تمت بواسطة أكثر من 100 صاروخ.

كتائب القسام: قصفنا الآن تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم برشقات صاروخية.

الناطق باسم كتائب القسام: صاروخ جديد من طراز عياش 250 أطلق باتجاه مطار رامون.

منذ 4 ساعات

الناطق باسم كتائب القسام: ندعو شركات الطيران العالمية لوقف رحلاتها إلى إسرائيل.

الناطق باسم كتائب القسام: نقول للعدو إن كل مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين لجنوبها في مرمى صواريخنا.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بالقرب من أبراج الندى شمال غرب غزة.

منذ 5 ساعات

الناطق باسم كتائب القسام: نطمئن شعبنا بأن لدينا المزيد في جعبتنا مما يسره.

منذ 5 ساعات

الناطق باسم كتائب القسام: سلاحنا ومراكمتنا للقوة هو من أجل أرضنا والدفاع عن شعبنا والانتصار لمقدساتنا.

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة (الجزيرة)

منذ 5 ساعات

الناطق باسم كتائب القسام: القدس محور الصراع وأيقونة المعارك ومفجرة الانتفاضات.

منذ 6 ساعات

مراسلة الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على طول الشريط الحدودي شمالي قطاع غزة.

منذ 6 ساعات

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: وجهنا ضربة قوية جدا لمقرات حماس والجهاد الإسلامي.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية بأربعة صواريخ استهدفت قبل قليل غربي مدينة غزة.

منذ 6 ساعات

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 3 خلايا مسؤولة عن منظومة الصواريخ المضادة للدروع.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: الدبابات الإسرائيلية المتمركزة على تخوم غزة تقصف مواقع داخل القطاع.

منذ 7 ساعات

شركة كهرباء غزة: انقطاع الكهرباء عن حي الرمال غرب مدينة غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

منذ 7 ساعات

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 83 بينهم 17 طفلا و7 سيدات وإصابة 487 بجروح مختلفة.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: الشرطة الإسرائيلية تعتدي على فلسطينيين في كفر قاسم.

أحد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية ردا على القصف الإسرائيلي(الأوروبية)

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف مناطق شمال غزة.

منذ 7 ساعات

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا خلية مسؤولة عن إطلاق الصواريخ المضادة للدروع شمال قطاع غزة.

منذ 8 ساعات

مدير مكتب الرئيس الإيراني: عنف نظام الفصل العنصري في إسرائيل ضد الفلسطينيين دليل فشل المنظمات الدولية.

منذ 8 ساعات

اتحاد المصنعين الإسرائيليين: الضرر الذي لحق بالاقتصاد خلال 3 أيام من إطلاق الصواريخ من غزة فاق 160 مليون دولار.

منذ 8 ساعات

يديعوت أحرونوت: الخطوط النمساوية ولوفتهانزا الألمانية تؤجلان رحلاتهما الجوية من إسرائيل وإليها حتى يوم غد.

منذ 8 ساعات

الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 350 ليلة أمس وفجر اليوم في مواجهات بالضفة الغربية.

منذ 9 ساعات

الجيش الإسرائيلي: مستعدون لاحتمال القيام بمناورة برية بعد توسيع نطاق عملياتنا في قطاع غزة.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي جديد على منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وزارة الصحة في غزة: نقل جثامين لمواطنين إلى مستشفى الشفاء يرجح استشهادهم إثر استنشاقهم غازات سامة.

برج الشروق أصبح أثرا بعد عين بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة (الأوروبية)

منذ 10 ساعات

وزارة الصحة الفلسطينية: 69 شهيدا من بينهم 17 طفلا و6 نساء و388 مصابا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي.

منذ 10 ساعات

الشرطة الإسرائيلية: الاشتباكات كانت أكثر عنفا وخطورة مما جرى في أكتوبر عام 2000 خلال انتفاضة الأقصى.

منذ 10 ساعات

الشرطة الإسرائيلية: الاشتباكات والاعتداءات المتبادلة بين العرب واليهود جرت في نحو 70 موقعا داخل الخط الأخضر.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: طائرات استطلاع إسرائيلية تقصف منزلا في حي الرمال غربي مدينة غزة.

منذ 10 ساعات

طائرات إسرائيلية تقصف مقر البنك الوطني الإسلامي وموقعا للفصائل الفلسطينية في رفح جنوبي قطاع غزة.

منذ 11 ساعة

الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: أطلقنا صواريخ على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة لغزة.

منذ 11 ساعة

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 130 صاروخا من غزة من الثامنة مساء حتى صباح اليوم والقبة الحديدية اعترضت العشرات.

منذ 11 ساعة

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 600 هدف في قطاع غزة حتى الآن منذ اندلاع المواجهة الحالية والمستمرة لليوم الرابع.