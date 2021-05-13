لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأراضي الفلسطينية المحتلة

نستعرض في هذا التقرير أبرز المواجهات بين جيش الاحتلال والفلسطينيين منذ عام 2015.
في اليوم الرابع من أوسع مواجهة منذ حرب عام 2014، وجهت المقاومة الفلسطينية المزيد من الضربات لأهداف إسرائيلية وصولا إلى مدينة إيلات على البحر الأحمر، كما أعلنت كتائب القسام أنها زجت بطائرات مسيرة مفخخة في معركة "سيف القدس".
في المقابل، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعجز عن صد كل صواريخ المقاومة، في وقت واصلت قواته قصف غزة بشكل مكثف، مما أسفر عن المزيد من الشهداء والجرحى والدمار في المملتكات، وذلك بالتوازي مع التهديد بعملية برية ضد القطاع المحاصر.
وتتابع الجزيرة نت لحظة بلحظة آخر التطورات:
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بغارات جوية منزل مسؤول الطائرات المسيرة في حركة حماس سامر أبو دقة.
وزارة الصحة الفلسطينية: 87 شهيدا بينهم 18 طفلا و8 نساء و 530 جريحا في القصف الإسرائيلي.
مراسل الجزيرة: استشهاد 4 أشخاص بعد قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج.
مراسل الجزيرة: تقديرات إسرائيلية تفيد بتعرض مناطق غلاف غزة وبئر السبع إلى 120 صاروخا في الرشقات الأخيرة.
سرايا القدس: قصفنا على سديروت حدث أثناء زيارة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إليها.
سي إن إن: البنتاغون يسحب 120 من العسكريين والمدنيين الأميركيين من إسرائيل.
سرايا القدس: قصف مدينتي سديروت وعسقلان بصواريخ من طراز بدر 3.
كتائب القسام: استهداف بطاريات مدفعية هاوتزر شرق غزة.
مراسل الجزيرة: القبة الحديدية تعترض رشقات صاروخية باتجاه عسقلان.
كتائب القسام: قصف مدينة بئر السبع برشقة صاروخية من طراز سجيل.
مراسل الجزيرة: الفصائل الفلسطينية تستأنف الرشقات الصاروخية بشكل مكثف من أكثر من موقع.
مراسل الجزيرة: الفصائل الفلسطينية تطلق 5 رشقات صاروخية باتجاه أهداف مختلفة.
نتنياهو: سنلجأ إلى الاعتقال الإداري وقد نلجأ إلى إدخال قوات من الجيش إلى المدن العربية.
ألوية الناصر صلاح الدين: قصف مبنى لمخابرات الجيش الإسرائيلي شرق موقع كرم أبو سالم برشقة صاروخية.
الجيش الإسرائيلي: غرف العمليات المستهدفة تعود لقادة في جباليا والشجاعية وشمال غزة ودير البلح.
الجيش الإسرائيلي: استهداف 4 غرف عمليات لحركة حماس.
سرايا القدس: استهداف منصة القبة الحديدية في منطقة نير إسحاق في جنوب قطاع غزة بصواريخ مكثفة.
السفير الإسرائيلي في موسكو: سنكون مستعدين لوقف إطلاق النار فقط عند إقدام الجانب الفلسطيني على ذلك، ثم عقد مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني بعد وقف إطلاق النار.
وزير الداخلية الفرنسي: منعنا التظاهر يوم السبت بشأن الوضع في الشرق الأوسط خوفا من تكرار اضطرابات 2014.
الخارجية الروسية: قلقون من التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي وندين الهجمات ضد المدنيين، ونشدد على أهمية مراعاة وضع الأماكن المقدسة في القدس ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة لمجلس الأمن: الفصائل الفلسطينية أطلقت 1500 صاروخ من غزة، ولا نرغب في التصعيد لكن لدينا الحق في الدفاع عن النفس، ونناشد المجتمع الدولي إدانة الهجمات ضدنا.
التلفزيون السعودي: منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأحد اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في فلسطين بطلب من الرياض.
وسائل إعلام إسرائيلية: فرض حظر للتجوال في مدينة اللد من الساعة 5 عصرا حتى 8 صباحا.
بوتين وغوتيريش يؤكدان هاتفيا على ضرورة خفض إسرائيل للعنف.
عضو اللجنة الشعبية بمدينة عكا للجزيرة: إطلاق قنابل صوتية واعتداءات على منازل فلسطينيي الداخل.
كتائب القسام: قصفنا مستوطنة نيرعوز بقذائف هاون من العيار الثقيل.
السيناتور كريس ميرفي: حكومة نتنياهو جعلت من المستحيل وجود دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة.
كتائب القسام تبث صورا للطائرات المسيرة "شهاب" الانتحارية محلية الصنع التي دخلت الخدمة حديثا.
مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر إسرائيلية: 4 مسيرات أطلقت من غزة محملة بمتفجرات باتجاه مواقع إسرائيلية.
تونس والصين والنرويج تدعو إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد في فلسطين وإسرائيل.
الإسعاف الإسرائيلي يقول إنه عالج 19 إسرائيليا أصيبوا بجروح جراء رشقات استهدفت مواقع إسرائيلية.
كتائب القسام: طائراتنا المسيرة استهدفت ظهر اليوم حشودا عسكرية على تخوم قطاع غزة، واستهدفنا أمس بطائرات مسيرة من طراز "شهاب" منصة الغاز البحرية قبالة ساحل شمال غزة.
مراسل الجزيرة: إطلاق رشقات صاروخية باتجاه سديروت ومواقع إسرائيلية أخرى شرق غزة.
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستدعي 7 آلاف جندي من قوات الاحتياط.
مصادر طبية: شهيد وجرحى جراء غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي: أسقطنا قبل قليل طائرة مسيرة خرقت المجال الجوي الإسرائيلي من قطاع غزة.
وسائل إعلام إسرائيلية: تعليمات لسكان غلاف غزة بالبقاء في منازلهم بسبب مخاوف من حدث غير عادي.
نتنياهو: لم نتوقف عن مهاجمة الأهداف الإرهابية في غزة واستهدفنا نحو 1000 هدف في اليومين الماضيين.
نتنياهو: من المستحيل اعتراض الصواريخ من غزة 100%.
كتائب القسام: نفذنا عدة هجمات ضد أهداف بطائرات مسيرة.
هآرتس: تعليق الرحلات الجوية في مطار رامون قرب الحدود مع الأردن.
القناة 12 الإسرائيلية: انفجار طائرة مسيرة انطلقت من غزة قرب بلدات متاخمة للقطاع.
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة إسرائيليين اثنين بشظايا صواريخ سقطت على كريات جات جنوبي تل أبيب.
نتنياهو: سنحقق الهدوء لإسرائيل بحزم كبير في الدفاع والهجوم.
معاريف: القبة الحديدية تعترض 10 صواريخ على الأقل في سماء تل أبيب.
القناة 12 الإسرائيلية: الرشقات الأخيرة من غزة تمت بواسطة أكثر من 100 صاروخ.
كتائب القسام: قصفنا الآن تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم برشقات صاروخية.
الناطق باسم كتائب القسام: صاروخ جديد من طراز عياش 250 أطلق باتجاه مطار رامون.
الناطق باسم كتائب القسام: ندعو شركات الطيران العالمية لوقف رحلاتها إلى إسرائيل.
الناطق باسم كتائب القسام: نقول للعدو إن كل مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين لجنوبها في مرمى صواريخنا.
مراسل الجزيرة: شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بالقرب من أبراج الندى شمال غرب غزة.
الناطق باسم كتائب القسام: نطمئن شعبنا بأن لدينا المزيد في جعبتنا مما يسره.
الناطق باسم كتائب القسام: سلاحنا ومراكمتنا للقوة هو من أجل أرضنا والدفاع عن شعبنا والانتصار لمقدساتنا.
الناطق باسم كتائب القسام: القدس محور الصراع وأيقونة المعارك ومفجرة الانتفاضات.
مراسلة الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على طول الشريط الحدودي شمالي قطاع غزة.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: وجهنا ضربة قوية جدا لمقرات حماس والجهاد الإسلامي.
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية بأربعة صواريخ استهدفت قبل قليل غربي مدينة غزة.
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 3 خلايا مسؤولة عن منظومة الصواريخ المضادة للدروع.
مراسل الجزيرة: الدبابات الإسرائيلية المتمركزة على تخوم غزة تقصف مواقع داخل القطاع.
شركة كهرباء غزة: انقطاع الكهرباء عن حي الرمال غرب مدينة غزة بسبب القصف الإسرائيلي.
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 83 بينهم 17 طفلا و7 سيدات وإصابة 487 بجروح مختلفة.
مراسل الجزيرة: الشرطة الإسرائيلية تعتدي على فلسطينيين في كفر قاسم.
مراسل الجزيرة: مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف مناطق شمال غزة.
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا خلية مسؤولة عن إطلاق الصواريخ المضادة للدروع شمال قطاع غزة.
مدير مكتب الرئيس الإيراني: عنف نظام الفصل العنصري في إسرائيل ضد الفلسطينيين دليل فشل المنظمات الدولية.
اتحاد المصنعين الإسرائيليين: الضرر الذي لحق بالاقتصاد خلال 3 أيام من إطلاق الصواريخ من غزة فاق 160 مليون دولار.
يديعوت أحرونوت: الخطوط النمساوية ولوفتهانزا الألمانية تؤجلان رحلاتهما الجوية من إسرائيل وإليها حتى يوم غد.
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 350 ليلة أمس وفجر اليوم في مواجهات بالضفة الغربية.
الجيش الإسرائيلي: مستعدون لاحتمال القيام بمناورة برية بعد توسيع نطاق عملياتنا في قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي جديد على منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وزارة الصحة في غزة: نقل جثامين لمواطنين إلى مستشفى الشفاء يرجح استشهادهم إثر استنشاقهم غازات سامة.
وزارة الصحة الفلسطينية: 69 شهيدا من بينهم 17 طفلا و6 نساء و388 مصابا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي.
الشرطة الإسرائيلية: الاشتباكات كانت أكثر عنفا وخطورة مما جرى في أكتوبر عام 2000 خلال انتفاضة الأقصى.
الشرطة الإسرائيلية: الاشتباكات والاعتداءات المتبادلة بين العرب واليهود جرت في نحو 70 موقعا داخل الخط الأخضر.
مراسل الجزيرة: طائرات استطلاع إسرائيلية تقصف منزلا في حي الرمال غربي مدينة غزة.
طائرات إسرائيلية تقصف مقر البنك الوطني الإسلامي وموقعا للفصائل الفلسطينية في رفح جنوبي قطاع غزة.
الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: أطلقنا صواريخ على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة لغزة.
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 130 صاروخا من غزة من الثامنة مساء حتى صباح اليوم والقبة الحديدية اعترضت العشرات.
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 600 هدف في قطاع غزة حتى الآن منذ اندلاع المواجهة الحالية والمستمرة لليوم الرابع.