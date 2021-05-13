بكلمات رنانة تصدح جدران المخيم لتوصل رسالة "كي لا ننسى.. العودة حق مقدس، إنّا باقون ما بقي الزعتر والزيتون" فهي ليست مجرد كلمات عابرة إنما ذكريات اللاجئ وآماله التي يعيش عليها كل يوم.

بين يافا وحيفا، و"عائدون" وأدوات الجزم والتأكيد التي تسبق تلك العبارات، تقاسمت جدران المخيمات الفلسطينية حكاية لجوء تجاوزت عقدها السابع، ولمَّا يفارق الحلم أهلها، كبارهم قبل الصغار، الذين لن ينسوا مهما طال الزمن، فـ "العودة حق لا يسقط بالتقادم" ليس مجرد شعار رفعوه وما زالوا.

في مخيم بلاطة للاجئين، بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، تغزو شعارات العودة ورسوماتها جدران المنازل الملتصقة، وتبدو كأنها صحف بعناوين عريضة تُسرد تحتها الآلاف من قصص اللجوء وتفاصيله المُرة.

وبين زقاق وآخر تبدو الجداريات الملونة والمخططة القاسم المشترك بين اللاجئين، فكل حائط يحكي بصدق ما يختلج بصدور أصحابه، كحال المواطن مراد سعيد (40 عاما) الذي يقف على نافذة منزله في شارع المدارس، متأملا عشرات الكتابات التي كبرت معهم من طفولتهم.

مراد سعيد يرى في الجدار أمله بالعودة (الجزيرة)

لن ننسى

"أنا من يافا وجدي تهجّر منها عام 1948" هكذا يقول مراد للجزيرة نت، وراح يستذكر قصصا سمعها من والده وجده عنها، وهو يراها واقعا كلما قرأ عبارة أو رأى رسما على الجدار يحكي عنها، فالجدار بات وسيلة أهل المخيم للتعبير عن حزنهم وفرحهم وحلمهم بالعودة أيضا "فهم يبثون رسالتهم عبر الجدران".

ولد مراد في المخيم، ورغم ذلك لا يراه أكثر من "محطة انتظار" للعودة إلى يافا، وهو حلم يعيشه واقعا، ويراه يقترب كل يوم، فكل شيء في المخيم مؤقت: البيوت والناس وحتى المقابر "قد تجد من أوصى من أصحابها بنقل رفاته لبلده الأم".

وهم يحيون ذكرى نكبتهم 73، يترك اللاجئون كثيرا من الجدران فارغة بعد أن صبغوها باللون الأبيض (الأرضية) ليخطوا عليها ما يحكي وجعهم الأيام القريبة، فالجدران لم تعد خرساء.

وفي جولة لنا داخل المخيم، لفتنا أن أكثر الجدران التي تزدحم بالعبارات والرسومات هي القريبة من الأماكن العامة ومواقع التجمعات كالعيادات الصحية والمدارس ومداخل المخيم ومخارجه، وكأنها تقول إن على كل من يمر أن يقرأ ويعرف.

اللاجئ الثمانيني الحاج حسين محمد يريد من هذه الشعارات أن تعيده لبلده دير طريف (الجزيرة)

ومثل جدار صامد كان الحاج الثمانيني حسين محمد (أبو محمد) يجلس أمام منزله وكأنه سئم من "شعارات بلا تغيير" ويقول والحزن يملأ عينيه إنه يريد ما يحقق أمنيته ويعيده إلى "دير طريف" قريته التي هجر منها وهو ابن تسع سنوات "لا أن نخط شعارا ثم نمضي".

يقاطع حديثنا محمد نجل الحاج حسين، ويقول للجزيرة نت إن والده ملَّ الانتظار، وكلما ذكر بلده أو قصة لجوئه تأوَّه وصرخ بحرقة "آه آه" وهو يريد "جدرانا ناطقة" ومحرضة على سلطات الاحتلال وشاحنة لهمم الشباب ضدها، ومدونة لممارساتها القمعية لا أن "تكون مجرد رسوم وكلمات عابرة".

فلسطين كل فلسطين يريدها اللاجئون والفلسطينيون (الجزيرة)

واجهة المخيم ورسالته

وتشكل الجدران بمحتوها شريط ذكريات يعيد المشاهد والقارئ لواقع مأساوي عاشه الآباء والأجداد يوما ما، كالمجازر الصهيونية ومعارك الاستبسال بالدفاع عن ثرى فلسطين كدير ياسين وسَلمة.

والجدران دوما "تحت الطلب" ويريدها الناس في المخيم، فهي لسان حالهم وصحيفة أخبارهم وبرقيات التهاني فيما بينهم، وكما للنكبة فصل طويل فيها فللقدس والأسرى والشهداء وحتى المناسبات الاجتماعية نصيب فيها.

وهنا يرى معتصم منصور، خطاط المخيم لأكثر من ثلاثة عقود ولا يزال، أن الجدران ذاكرة الشعب ومرآته، وهي كتاب مفتوح، يقرأه الجميع صغيرا وكبيرا ويفهم معانيه دون تكلف.

ويقول هذا اللاجئ في مخيم بلاطة -للجزيرة نت- إن اقتضاب العبارات أساس نجاحها وتداولها بين الناس أكثر، وهذا يتناسب من ناحية عملية مع ضيق مساحة الجدار، ووقت المواطن الذي يملُّ الزخم والحشو، ولهذا تطعم الشعارات برسوم معبرة من قبيل الخارطة وخيام اللجوء وشجرة القرى المهجرة لتزيدها معنى وعمقا.

تخط الشعارات بالعربية والإنجليزية لتصل الرسالة إلى الأجانب الذين يزورون المخيمات (الجزيرة)

وعادة ما تدون الشعارات باللغتين العربية والإنجليزية، وبشكل لافت ومضمون معبر لا سيما للمتضامنين الأجانب الذين تجيشهم مؤسسات المخيم لنقل المعاناة بكل تفاصيلها.

ويصف منصور الجداريات بأنها "واجهة المخيم ورسالته الحية" وهو حينما يخط كلماته ينتقي الأكثر وقعا وتأثيرا وأداء للمطلوب "فأنا أكتب بإحساس اللاجئ ومنكوب حُرِم أرضه وبلده ويحلم بالعودة".

في انتفاضة الحجارة عام 1987 برزت رسومات الجدران وبقوة في تحشيد الشارع الفلسطيني وبث رسائل المقاومة، والتي عرَّضت كثيرين للاعتقال حيث اعتبرها الاحتلال تهمة.

الرسومات تزاحم الشعارات على جدران المخيم (الجزيرة)

الرسم بجانب العبارة

والجداريات التشكيلية لا تقل شأنا عن الشعارات، بل إن وقعها "أسرع وأكبر تأثيرا" بفعل ديمومتها لسنوات ومضمون المحتوى الذي جسدته ريشة الفنان، وفق التشكيلي محمد أبو الفدا من مخيم جنين.

ولم يباشر هذا الفنان حتى اللحظة بتنفيذ عمله الجديد في مخيم جنين، لكنه وضع التصور الأولي له (الاسكتش) وسينفذ تزامنا مع ذكرى النكبة، ويقول إن المخيم والعودة والنكبة لطالما كانت "أرضية خصبة" للفنانين ليجسدوا معاناته بأعمالهم.

وبكلمات رنانة تصدح جدران المخيم لتوصل الرسالة، وعلى الأرض يقاوم أبناؤها حتى الرمق الأخير من أجل عودتهم، وبين هذا وذاك يولد في كل مخيم ألف قصة وقصة، عنوانها الأساس "كي لا ننسى.. العودة حق مقدس، إنّا باقون ما بقي الزعتر والزيتون" فهي ليست مجرد كلمات عابرة.