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سياسة|فلسطين

شاهد بالفيديو.. أبرز أحداث القصف المتبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية

الجيش الإسرائيلي شنّ عددا كبيرا من الغارات على غزة وصلت إلى أكثر من 500 غارة (رويترز)
الجيش الإسرائيلي شنّ عددا كبيرا من الغارات على غزة وصلت إلى أكثر من 500 غارة (رويترز)
12/5/2021

شن الجيش الإسرائيلي أكثر من 500 غارة على قطاع غزة، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة جديدة لضحايا الغارات الإسرائيلية، قائلة إنها أسفرت عن سقوط 65 شهيدا بالإضافة إلى 365 مصابا.

وفيما يأتي نرصد بعضا من أهم التسجيلات المصورة التي أظهرت آثار القصف الإسرائيلي على غزة، وآثار رد المقاومة على المدن المستوطنات الإسرائيلية:

قصفت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- المدن والمستوطنات في محيط قطاع غزة بـ130 صاروخا، ردا على تدمير برج الشروق وسط مدينة غزة، بينما أعلنت سلطات الاحتلال عن سقوط قتيل وعدد من الإصابات في سديروت.

كما وثق مقطع مصور لحظات مباشرة من القصف المتتالي على برج الشروق وسط مدينة غزة، من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، وحالة ذعر الموجودين في المنطقة.

بينما بثت وسائل إعلام ومنصات إسرائيلية مشاهد جديدة لإصابات مباشرة حققتها صواريخ المقاومة الفلسطينية التي أطلقت من غزة على مدينة عسقلان.

على صعيد آخر، بث ناشطون إسرائيليون ووسائل إعلام إسرائيلية صورا لاعتداء متطرفين إسرائيليين على فلسطينيين في مدن تل أبيب واللد وحيفا ويافا، بينما وثقت مقاطع فيديو عديدة اعتداء الشرطة الإسرائيلية على فلسطيني داخل منزله في مدينة عكا المحتلة.

المصدر : وكالة سند

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