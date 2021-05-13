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سياسة

بالتزامن مع تفشي كورونا والتصعيد الإسرائيلي بفلسطين.. مسلمو العالم يحتفلون بأول أيام عيد الفطر

صلاة العيد في مسجد السلطان حسن وسط القاهرة (رويترز)
صلاة العيد في مسجد السلطان حسن وسط القاهرة (رويترز)
13/5/2021

احتفل المسلمون حول العالم، صباح الخميس، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وسط تدابير احترازية بسبب تفشي فيروس كورونا، وسط أجواء تضامن مع الفلسطينيين.

ويوافق العيد -الذي يستمر 3 أيام- نهاية رمضان المبارك شهر الصلاة والصيام للمسلمين في جميع أنحاء المعمورة.

ويأتي العيد وسط حالة من الحزن بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الفلسطينيين في القدس المحتلة وقطاع غزة، مما تسبب في استشهاد العشرات ومئات الجرحى.

وفي السعودية، أدى عشرات الآلاف صلاة العيد في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، وسط تدابير احترازية مشددة.

وفي القدس المحتلة، أدى نحو مئة ألف فلسطيني صلاتي العيد و"الغائب" على أرواح شهداء غزة، في المسجد الأقصى، وفق بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة المحتلة.

وغابت عن شعائر الصلاة مظاهر الابتهاج المعتادة. ومع انتهاء الصلاة هتف آلاف المصلين "بالروح بالدم نفديك يا أقصى، الله أكبر" كما رفع المصلون صورة قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ولم يختلف الوضع كثيرا في الضفة الغربية المحتلة، فقد أدى نحو 3 آلاف فلسطيني صلاة العيد في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.

وتضمنت خطبة العيد -التي ألقاها مفتي الخليل محمد ماهر مسودة- الحديث عن نصرة المسجد الأقصى، والاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي تركيا، أدى مئات المسلمين صلاة العيد في مسجد آيا صوفيا الشهير بإسطنبول، للمرة الأولى منذ إعادة تحويله إلى مسجد.

وبعد انتهاء الصلاة نظم العشرات مسيرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ورددوا هتافات في الشوارع منددة بالهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

الأتراك عبروا عن تضامنهم مع فلسطين وأهلها (رويترز)

وفي مصر، أدى الملايين صلاة العيد في المساجد والساحات الشعبية، كما أداها الآلاف في الجامع الأزهر وسط القاهرة.

وأقام الإيرانيون صلاة العيد في طهران وجميع أنحاء البلاد، وحاول المصلون في المساجد التباعد الجسدي أثناء الصلاة، وأما النساء فصلين في الخارج.

وعلى غرار شهر رمضان الماضي، تم إلغاء صلاة الجماعة التي قادها مرشد الثورة علي خامنئي في موقع الصلاة الكبير، حيث تكافح إيران مع موجة رابعة من وباء كورونا.

وفي باكستان، أدى الملايين صلاة العيد في الحقول والمساجد، في الوقت الذي تصارع فيه البلاد موجة ثالثة من كورونا.

وللحد من انتشار الفيروس، أغلقت السلطات في الدولة الواقعة جنوب آسيا جميع مراكز التسوق والأسواق ووسائل النقل العام الرئيسية قبل العيد بـ 5 أيام.

وفي الصين، أدى المسلمون من مختلف الجنسيات صلاة العيد المبارك، مع استمرار التدابير المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

واحتشد المئات من مختلف الجاليات الإسلامية في مساجد العاصمة بكين، وسط تأمين من عناصر الشرطة، حيث تم السماح بأداء الصلاة في عدد من المساجد، شريطة التسجيل المسبق لضمان عدم تجاوز العدد المسموح به، وذلك في إطار التدابير الوقائية التي تتخذها السلطات لمكافحة كورونا.

آلاف المسلمين أدوا صلاة العيد في مساجد بكين

كما أدى مسلمو النمسا صلاة العيد في المسجد الكبير في العاصمة فيينا، وسط حماية من رجال الشرطة.

وشارك في الصلاة -التي امتدت إلى الساحات التابعة- نحو 8 آلاف شخص، وسط التزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة كورونا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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