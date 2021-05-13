إطلاق 3 صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه شمالي إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن 3 صواريخ أُطلقت من لبنان صوب شمال إسرائيل اليوم الخميس من دون وقوع إصابات.

وذكر الجيش الإسرائيلي -في بيان- أنه تم رصد إطلاق 3 مقذوفات من جنوب لبنان تجاه بلدة شلومي، وسقطت في البحر من دون وقوع أضرار أو سقوط مصابين.

وأوضح البيان أنه لم يتم تفعيل الإنذار وفقا للسياسة المتبعة.

بدورها، ذكرت قناة "كان" العبرية الرسمية أنه تم سماع دوي انفجارات في الجليل الغربي (شمالي إسرائيل).

ولم تتبن أي جهة على الفور المسؤولية عن إطلاق الصواريخ، كما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية.

بيد أن مراسل الجزيرة في لبنان نقل عن مصادر بقوات اليونيفيل ترجيحها أن تكون الصواريخ التي أطلقت على شمال إسرائيل من طراز غراد.

#عاجل قبل قليل تم رصد اطلاق ثلاثة صواريخ من داخل #لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ #الجليل.

لم يتم تفعيل الانذار وفقًا للسياسة المتبعة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 13, 2021

كما نقل المراسل عن الأمن اللبناني قوله إن مصدر إطلاق الصواريخ على إسرائيل غير واضح ويستمر التحقيق في الملابسات.

وأوضح مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم أن جهات أمنية ترجح أن الجهات التي أطلقت الصواريخ غير لبنانية وقد تكون فلسطينية، واستبعدت أن تكون لحزب الله علاقة بالحادث.

وذكر أنه تم في حالات سابقة إطلاق صواريخ قديمة الصنع بالتزامن مع بعض حالات التصعيد التي تجري في فلسطين.

وأضاف أن مثل هذه الحوادث تكون في الغالب محدودة ومعزولة، ولا تأتي ضمن تصعيد مستمر.