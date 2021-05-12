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سياسة|روسيا

موسكو تدعو إلى اجتماع للجنة الرباعية لبحث الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الأربعاء إلى خفض التصعيد خلال محادثة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)
12/5/2021

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط سعيا إلى إنهاء التصعيد المستمر منذ أسبوع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في موسكو، إن المهمة الأكثر إلحاحا تتمثل في عقد اجتماع للجنة الرباعية للوسطاء الدوليين؛ روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف لافروف "نعوّل على الأمين العام كمنسق للجنة الرباعية لمحاولة تنظيم مثل هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن".

من جانبه، جدد غوتيريش دعوته إسرائيل والفلسطينيين إلى "وقف التصعيد" من أجل "حماية أرواح المدنيين، الذين يموتون في هذه الظروف غير المقبولة على الإطلاق"، وفق تصريحات ترجمت إلى الروسية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعا الأربعاء إلى خفض التصعيد خلال محادثة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر : وكالات

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